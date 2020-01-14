日本佛教天台宗住持之子 為女兒開發自駕計程車和陪伴型機器人

邱劍英攝 分享 facebook

【文／天下編輯部；圖片／邱劍英】

自駕車究竟何時才能上路？可能比你我想像得更快！從送餐車、單人乘坐代步車，到計程車、巴士，日本各地都正在展開自駕測試。屢次搶先競爭者，獲准開上一般道路，實測自駕技術的日本ZMP代表取締役社長谷口恒，在2020年天下經濟論壇（CWEF）冬季場提到，自駕車技術就像佛教天台宗的「一隅光照」理念一樣，能為社會解決問題，帶來貢獻。

2018年，日本的自動駕駛計程車，首度開上一般道路進行測試。實際參與試乘的東京都知事小池百合子稱讚，「比我的開車技術還好。」同年，有著可愛童音的送餐自駕車，也首次獲准上路，為慶應大學藤澤校區學生，完成線上點餐送餐的最後一哩路。

2019年12月，基於同樣基礎的自駕技術發展出的單人乘坐代步車RoboCar，讓體力不佳的銀髮族，也可以自由逛街購物。長榮航空也正在評估導入，讓目前機場內，每天達200人次的輪椅服務，可交由自動駕駛代步車來代勞。

「自駕車技術，走進日常生活，已經不是很久以後才會發生的事，」谷口恒強調，自駕車技術已經能夠跨領域，解決各類問題。

發現偏鄉沒有計程車，投入自駕系統研究

56歲的谷口恒，在2001年創辦ZMP，是日本最大的機器人新創公司，預估市值400億日圓（約115億台幣）。但這位科技新貴，卻是出身寺廟世家，是日本兵庫縣佛教天台宗藥常寺的住持之子。

谷口恒從小跟隨父親，日日讀經，小學6年級就對「般若心經」等重要經文耳熟能詳。但他不打算繼承衣缽，專攻機械工學，對機器人產生興趣。在接連開發了音樂機器人及娛樂型機器人後，突然想起了佛教天台宗最澄大師的「一隅光照」理念，開啟了全新的開發方向。

「一隅光照」意味著以一己之力，照亮角落，進而對社會帶來貢獻。谷口恒認為，自駕車技術，正是一項能為社會解決問題的重要技術。

谷口恒在演說中分享，10年前，他返回兵庫縣姬路探親時，才知道因為偏鄉人口銳減，計程車公司倒閉，車站前已經沒有計程車可搭。因此，他起心動念投入自駕計程車開發 。

為了女兒，開發保全型機器人護送夜歸女性

3年後，他看到宅配人員得同時推著2台推車送貨，因而催生了搬貨機器人CarriRo問世，獲得150家企業採用。而自己的二女兒遇過跟蹤狂，則讓他開發出保全型機器人，讓晚歸的學童和女性，可以呼叫機器人陪同走路回家，甚至能讓機器人協助警察追捕搶匪，共同維持治安。

「其實我沒有考慮太多商業模式的問題，而是去想，有哪些問題需要解決？自駕技術能提供什麼解方。」谷口恒說明，許多汽車大廠，是為會開車的駕駛人開發自駕系統，但ZMP的技術，卻是著眼於「不會開車，不能開車」的使用者，想為他們解決「沒有車就像沒有腳，哪都不去了」的困擾。

本週ZMP將和東京都共同發表的新實驗，也是出於相同理念。透過交通行動服務MaaS（Mobility as a Service），拜訪東京的旅客，可以在ZMP開發的app上，預訂從機場出發前往東京市區的機場巴士，以及東京市區內的自動駕駛計程車，還有個人代步車，讓訪日旅客體驗不同的行動自由。谷口恒期待，透過實驗數據累積，能夠早日實現安全便利的Level 4自動駕駛。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

【延伸閱讀】

2020年別悲觀！七大經濟趨勢，教你投資、買房趨吉避凶

中美競爭，小國不要選邊站 新加坡外交策士廖振揚：外交要多元

5G生活會變怎樣？日本Docomo：遠端產檢、機器人看護不是夢

※更多精彩報導，詳見《 天下雜誌 》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載