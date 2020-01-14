全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

吳宙棋攝 分享 facebook

【文／天下編輯部；圖片／吳宙棋】

面對AI與5G的新未來，台灣有什麼新機會？在2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場首日，發表「台灣模式，能有新路嗎？」演講的廣達集團創辦人暨總裁林百里坦言，「5G會啟動一場新競賽，市佔率有會有所改變。」他表示，5G應用很廣泛，也會發展出新商業模式，但新商業模式能否在台灣落地，將會是下一步的挑戰。

我很幸運，有好伙伴，就是廣達副董事長梁次震，他是台大物理系，很喜歡做事情；我是電機系，很喜歡作夢。我負責作夢，梁次震幫我實現，這就是我們的流程。

廣達的成長就是一直做一些夢想的東西，我1998年做筆電，大家都說不可能，而不支持我，但我看摩爾定律就是走low power的發展。我就想電腦為什麼不可能做薄做輕？所以是夢想驅動我。

到了2000年，我們發展雲端，所以廣達做雲端已經有20年歷史，這是我們累積的技術和經驗。現在有AI、5G、AIOT，我們則從2004年就和麻省理工學院MIT合作作解決方案。

市場決定戰略，戰略決定組織，所以就需要擬定戰略。我們一直做了七年才有很好的生意，這是一個長期的生意。2000年我們孵育雲端，2016年我們孵育AI，都很早就投入研究與發展。

因為我不是一個生意人，不太會做生意，但我很會作夢，充滿好奇心，會想做一個好的工程師，我從小到大到現在都還相信，因此我們花很多錢在研發上。

台灣有全球最厲害的硬體，但5G不一樣

談到5G，台灣有什麼機會？我認為台灣沒有特別的地方，但台灣有全球最厲害的硬體，可是我們要從商業模式出發。

但到底台灣的商業模式是什麼？我們要知道，5G應用不是手機那麼簡單。廣達做了一些5G雲端伺服器，我們也發現應用長的非常不一樣，有別於智慧手機的應用。5G應用很廣泛也需要新商業模式，但新商業模式能否在台灣落地，我也在研究中。

AI大機會，在智慧醫療和製造業

面對未來，到底哪個產業受惠於5G和AI？這是個大哉問，我認為智慧醫療，應會是AI最大的受惠產業，再來就是製造業也非常重要，可以應用AI結合製造業，就能提升品質和良率。

廣達的文化就是持續精進，永不止息不斷優化，品質也好，生產力也好。這樣優化的文化，也驅動廣達使用AI，我們工廠已經自動化了，製造流程要進一步改善就要用AI。使用AI後看到好處，大家就會喜歡使用。

5G啟動新競爭，市佔率重新洗牌

面對5G來臨，競爭也已經開始。工程師們非常聰明，可以做兩種頻道、三種頻道，對我們不是太大的問題，面對國際或中國標準的競爭，我們工程師維持中立，維持開放心胸很重要。

我們可以說，國際有6家、中國有3家公司，每個都有自己的市場優勢，它們有類似的使用者、不同的應用。譬如亞馬遜和微軟也都不一樣，有自己的裝置，雲端服務都有自己的區塊。進入5G則又是另外一回事，我認為5G會啟動一場新競賽，市佔率有會有所改變。

面對未來，我有一件事情很想和年輕人分享，我畢業時是1970年，我們都是台灣畢業的學生，開始要做電子電腦這個行業。我們當時是摸著石頭過河，從沒有到有，再從有到壯大。因為我們知道數位時代來臨，是個大好機會，我們要去學微處理器、小教授。那時我有個夢想，我要做好多好多電腦。

台灣要外銷出口，才能養大公司

每個時代給每個人都有好的機會，那時我們這群做電腦系統產品的人，都是一面做、一面學，資本很少、技術很少，慢慢建立起一個那麼大的供應鏈。

現在2020年，面臨5G、AI新時代，是個有非常多技術融合在一起的新時代，機會更多，但要更努力，因為你要和全世界人一起競爭，要去思考怎麼做好東西？怎麼出口？怎麼外銷？外銷才有機會，外頭的市場，才能養大你的公司。

我們當時也是做好就出口，不怕別人笑，堅持做下去。廣達一開始做筆電也是沒有人要我們，一直到1995年才有好的生意。

現在每個國家的年輕人都在搞AI，新加坡、以色列、東歐都搞得很好，台灣也有機會，但做好後，要想如何出外銷出口，推廣到國際上。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

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