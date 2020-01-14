親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58天下雜誌

吳宙棋攝
吳宙棋攝
分享

【文／天下編輯部；圖片／吳宙棋】

面對AI與5G的新未來，台灣有什麼新機會？在2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場首日，發表「台灣模式，能有新路嗎？」演講的廣達集團創辦人暨總裁林百里坦言，「5G會啟動一場新競賽，市佔率有會有所改變。」他表示，5G應用很廣泛，也會發展出新商業模式，但新商業模式能否在台灣落地，將會是下一步的挑戰。

我很幸運，有好伙伴，就是廣達副董事長梁次震，他是台大物理系，很喜歡做事情；我是電機系，很喜歡作夢。我負責作夢，梁次震幫我實現，這就是我們的流程。

廣達的成長就是一直做一些夢想的東西，我1998年做筆電，大家都說不可能，而不支持我，但我看摩爾定律就是走low power的發展。我就想電腦為什麼不可能做薄做輕？所以是夢想驅動我。

到了2000年，我們發展雲端，所以廣達做雲端已經有20年歷史，這是我們累積的技術和經驗。現在有AI、5G、AIOT，我們則從2004年就和麻省理工學院MIT合作作解決方案。

市場決定戰略，戰略決定組織，所以就需要擬定戰略。我們一直做了七年才有很好的生意，這是一個長期的生意。2000年我們孵育雲端，2016年我們孵育AI，都很早就投入研究與發展。

因為我不是一個生意人，不太會做生意，但我很會作夢，充滿好奇心，會想做一個好的工程師，我從小到大到現在都還相信，因此我們花很多錢在研發上。

台灣有全球最厲害的硬體，但5G不一樣

談到5G，台灣有什麼機會？我認為台灣沒有特別的地方，但台灣有全球最厲害的硬體，可是我們要從商業模式出發。

但到底台灣的商業模式是什麼？我們要知道，5G應用不是手機那麼簡單。廣達做了一些5G雲端伺服器，我們也發現應用長的非常不一樣，有別於智慧手機的應用。5G應用很廣泛也需要新商業模式，但新商業模式能否在台灣落地，我也在研究中。

AI大機會，在智慧醫療和製造業

面對未來，到底哪個產業受惠於5G和AI？這是個大哉問，我認為智慧醫療，應會是AI最大的受惠產業，再來就是製造業也非常重要，可以應用AI結合製造業，就能提升品質和良率。

廣達的文化就是持續精進，永不止息不斷優化，品質也好，生產力也好。這樣優化的文化，也驅動廣達使用AI，我們工廠已經自動化了，製造流程要進一步改善就要用AI。使用AI後看到好處，大家就會喜歡使用。

5G啟動新競爭，市佔率重新洗牌

面對5G來臨，競爭也已經開始。工程師們非常聰明，可以做兩種頻道、三種頻道，對我們不是太大的問題，面對國際或中國標準的競爭，我們工程師維持中立，維持開放心胸很重要。

我們可以說，國際有6家、中國有3家公司，每個都有自己的市場優勢，它們有類似的使用者、不同的應用。譬如亞馬遜和微軟也都不一樣，有自己的裝置，雲端服務都有自己的區塊。進入5G則又是另外一回事，我認為5G會啟動一場新競賽，市佔率有會有所改變。

面對未來，我有一件事情很想和年輕人分享，我畢業時是1970年，我們都是台灣畢業的學生，開始要做電子電腦這個行業。我們當時是摸著石頭過河，從沒有到有，再從有到壯大。因為我們知道數位時代來臨，是個大好機會，我們要去學微處理器、小教授。那時我有個夢想，我要做好多好多電腦。

台灣要外銷出口，才能養大公司

每個時代給每個人都有好的機會，那時我們這群做電腦系統產品的人，都是一面做、一面學，資本很少、技術很少，慢慢建立起一個那麼大的供應鏈。

現在2020年，面臨5G、AI新時代，是個有非常多技術融合在一起的新時代，機會更多，但要更努力，因為你要和全世界人一起競爭，要去思考怎麼做好東西？怎麼出口？怎麼外銷？外銷才有機會，外頭的市場，才能養大你的公司。

我們當時也是做好就出口，不怕別人笑，堅持做下去。廣達一開始做筆電也是沒有人要我們，一直到1995年才有好的生意。

現在每個國家的年輕人都在搞AI，新加坡、以色列、東歐都搞得很好，台灣也有機會，但做好後，要想如何出外銷出口，推廣到國際上。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

【延伸閱讀】

5G生活會變怎樣？日本Docomo：遠端產檢、機器人看護不是夢

中美競爭，小國不要選邊站　新加坡外交策士廖振揚：外交要多元

台灣不會因一場選舉就翻轉　和碩童子賢：反對黨弱勢，非國家之福

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

分享

延伸閱讀

林百里：金融ABC牽動全球經濟

林百里：AI催生金融巨獸 區塊鏈應用會很驚人

林百里：AI蓬勃發展 帶動超智能社會發展

林百里：AI驅動金融科技、導致中型公司被大型...

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

首位獲得奧斯卡技術獎的台灣人：AR＋機器學習 騙術有多高明？

2020-01-14 11:14

日本佛教天台宗住持之子 為女兒開發自駕計程車和陪伴型機器人

2020-01-14 11:09

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 15:43

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

過年去東京搭自駕計程車！日本最大機器人新創公司ZMP的創意實驗

2020-01-08 12:59

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

30秒偵測出心律不整 台版Apple Watch幫你預防中風

2019-10-16 15:57

喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

2019-10-16 15:57

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

10大日本瘋台灣商品 不只吃的、喝的，文創、電子也受青睞

2019-10-02 15:38
看更多

熱門文章

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top