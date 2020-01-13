親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

外媒關注台灣大選結果 台灣親美遠中大勢已定

「為何國人不再信任國民黨？」江啟臣籲所有中常委總辭

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 15:43天下雜誌

王建棟攝
王建棟攝
分享

【文／天下編輯部；圖片／王建棟】

進入21世紀第二個十年，台灣的教育與人才該如何重新設定？和碩聯合科技董事長童子賢、均一師資培育中心執行長藍偉瑩、Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮，在2020 天下經濟論壇（CWEF）冬季場上，一同討論台灣的未來10年、年輕人面臨的生活困境，以及女性佔比在科技就業市場失衡的現象，並針對台灣教育提出改革建言。他們一致認為，人才與教育是國家根本，更是未來國家發展的重要關鍵。

童子賢：年輕人為何消極？因為「不敢」懷抱希望

和碩聯合科技董事長童子賢說，日本管理大師大前研一的著作中描述，現在日本年輕人沒有欲望，不想買車、不想買房，也不想追求一個更進步的好工作，不想到世界各地去闖。整個社會動能看起來停滯了。

但他也看過旅日作家劉黎兒的文章，認為批評日本年輕人沒有動能、沒有欲望，是弄錯因果關係，「年輕人不是沒有欲望，是不敢有欲望。不敢生小孩、不敢出國留學，因為物價貴、而且給年輕人的機會很少。」

台灣社會也有這樣的問題，童子賢以網路家庭國際資訊股份有限公司董事長詹宏志的說法為例，現在年輕人處境是「結晶化」，社會結構已經結晶、很硬不易打破，所以要重新設定是很困難的。

當年輕人面臨單純化、固定化、低薪化社會，要激起進步動能就很難，而台灣社會必須做出調整跟改變。

藍偉瑩：學習的「過程」和「結果」都很重要

其中，教育就是其中一個需要改變的領域。

均一師資培育中心執行長藍偉瑩認為，台灣的人才培育在國中階段是最大斷層，因為國中學生大部份時間都在精熟題目。如果不改變國中銜接高中的升學制度，很難讓孩子對學習產生更大興趣。

王建棟攝
王建棟攝
分享

尤其，台灣學生從小到大多半都在學習「結果」，永遠不知道一件事情的產生過程，關鍵在於人的智慧。

如果學習時，學生從未經歷自己努力找結果的過程，就不會明白每天生活中接觸的事物，背後是多少人的投入跟心血。如此，長大成人後也不會在意某種生活方式跟消費行為，竟會對整個產業和台灣環境造成影響。

要培養孩子解決能力、面對未來，必須從真實解決問題開始，藍偉瑩表示，「教育如果不再是準備考試，而是當成人才在培育。孩子成長後，他看待人才、看待人的付出，就會有極大不同。」

藍偉瑩認為，台灣教育改革一直是用微調方式進行，缺乏大破大立的勇氣。真正要改革的是減少淺碟思考與大量知識堆積的教學思維。應該培養孩子在不同的學習階段，找到方向後、深化學習，成為獨一無二的人。

此外，藍偉瑩發現，台灣教育組織的分工其實是混亂的。教育部處理許多小事，應該是地方該做的，政策領導、管理與執行分工，需要重新被設定，而教師分級制度在台灣也仍未落實。

鄒開蓮：愈重視性別多元的企業，表現愈好

教育和產業息息相關，科技業是台灣的成長動力，不過Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮觀察到，科技產業裡面大概只有25%是女性，工程端尤其明顯。而產品端會漸漸看到更多女性參與，因為女性的優點是善於溝通，想法細膩。

男性在理工方面確實有某些優勢，而就業市場看到男女失衡的現象，只是反映學校狀況。主修化工的藍偉瑩，本身教導二類組的學生，她發現一個班32個學生，只有7個女生。在志向選擇上，女性仍舊受到傳統社會、家庭觀念束縛。

她認為，男女生確實有某些本質上的差異。例如：一群男學生在討論，3分鐘以內會下結論，因為他們認為彼此相互理解。但女學生不同，會引導組員注意某些細微事情，整合不同看法，做出更好的決策。

鄒開蓮也提到，30歲、40歲以後，受限於家庭與各種顧慮，女性就業比例明顯下降。她認為，整個社會要有足夠基本建設和資源，讓女性可以全心投入工作。女性在職場當中，往前走、突破所付的代價，跟男性相比可能還是更高一些，仍有著看不到的天花板。

因此，除學校教育，企業端也要了解，讓更多女性加入企業，並不是社會責任，「而是“It's good for your business.”。一個企業的性別愈多元，通常表現都會比較好。」

鄒開蓮相信，讓女性在科技業或整個就業市場中，可以全身投入、全心投入，對於經濟突破是一個重要的關鍵。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

【延伸閱讀】

2020年別悲觀！七大經濟趨勢，教你投資、買房趨吉避凶

中美競爭，小國不要選邊站　新加坡外交策士廖振揚：外交要多元

台灣不會因一場選舉就翻轉　和碩童子賢：反對黨弱勢，非國家之福

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

分享

延伸閱讀

童子賢：台灣若重開機 資源要重配置

反滲透法倉促上路 童子賢籲別用極端方法壓制

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代...

童子賢：和碩年終會比去年好

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

過年去東京搭自駕計程車！日本最大機器人新創公司ZMP的創意實驗

2020-01-08 12:59

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

30秒偵測出心律不整 台版Apple Watch幫你預防中風

2019-10-16 15:57

喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

2019-10-16 15:57

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

10大日本瘋台灣商品 不只吃的、喝的，文創、電子也受青睞

2019-10-02 15:38

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top