科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

王建棟攝 分享 facebook

【文／天下編輯部；圖片／王建棟】

進入21世紀第二個十年，台灣的教育與人才該如何重新設定？和碩聯合科技董事長童子賢、均一師資培育中心執行長藍偉瑩、Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮，在2020 天下經濟論壇（CWEF）冬季場上，一同討論台灣的未來10年、年輕人面臨的生活困境，以及女性佔比在科技就業市場失衡的現象，並針對台灣教育提出改革建言。他們一致認為，人才與教育是國家根本，更是未來國家發展的重要關鍵。

童子賢：年輕人為何消極？因為「不敢」懷抱希望

和碩聯合科技董事長童子賢說，日本管理大師大前研一的著作中描述，現在日本年輕人沒有欲望，不想買車、不想買房，也不想追求一個更進步的好工作，不想到世界各地去闖。整個社會動能看起來停滯了。

但他也看過旅日作家劉黎兒的文章，認為批評日本年輕人沒有動能、沒有欲望，是弄錯因果關係，「年輕人不是沒有欲望，是不敢有欲望。不敢生小孩、不敢出國留學，因為物價貴、而且給年輕人的機會很少。」

台灣社會也有這樣的問題，童子賢以網路家庭國際資訊股份有限公司董事長詹宏志的說法為例，現在年輕人處境是「結晶化」，社會結構已經結晶、很硬不易打破，所以要重新設定是很困難的。

當年輕人面臨單純化、固定化、低薪化社會，要激起進步動能就很難，而台灣社會必須做出調整跟改變。

藍偉瑩：學習的「過程」和「結果」都很重要

其中，教育就是其中一個需要改變的領域。

均一師資培育中心執行長藍偉瑩認為，台灣的人才培育在國中階段是最大斷層，因為國中學生大部份時間都在精熟題目。如果不改變國中銜接高中的升學制度，很難讓孩子對學習產生更大興趣。

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尤其，台灣學生從小到大多半都在學習「結果」，永遠不知道一件事情的產生過程，關鍵在於人的智慧。

如果學習時，學生從未經歷自己努力找結果的過程，就不會明白每天生活中接觸的事物，背後是多少人的投入跟心血。如此，長大成人後也不會在意某種生活方式跟消費行為，竟會對整個產業和台灣環境造成影響。

要培養孩子解決能力、面對未來，必須從真實解決問題開始，藍偉瑩表示，「教育如果不再是準備考試，而是當成人才在培育。孩子成長後，他看待人才、看待人的付出，就會有極大不同。」

藍偉瑩認為，台灣教育改革一直是用微調方式進行，缺乏大破大立的勇氣。真正要改革的是減少淺碟思考與大量知識堆積的教學思維。應該培養孩子在不同的學習階段，找到方向後、深化學習，成為獨一無二的人。

此外，藍偉瑩發現，台灣教育組織的分工其實是混亂的。教育部處理許多小事，應該是地方該做的，政策領導、管理與執行分工，需要重新被設定，而教師分級制度在台灣也仍未落實。

鄒開蓮：愈重視性別多元的企業，表現愈好

教育和產業息息相關，科技業是台灣的成長動力，不過Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮觀察到，科技產業裡面大概只有25%是女性，工程端尤其明顯。而產品端會漸漸看到更多女性參與，因為女性的優點是善於溝通，想法細膩。

男性在理工方面確實有某些優勢，而就業市場看到男女失衡的現象，只是反映學校狀況。主修化工的藍偉瑩，本身教導二類組的學生，她發現一個班32個學生，只有7個女生。在志向選擇上，女性仍舊受到傳統社會、家庭觀念束縛。

她認為，男女生確實有某些本質上的差異。例如：一群男學生在討論，3分鐘以內會下結論，因為他們認為彼此相互理解。但女學生不同，會引導組員注意某些細微事情，整合不同看法，做出更好的決策。

鄒開蓮也提到，30歲、40歲以後，受限於家庭與各種顧慮，女性就業比例明顯下降。她認為，整個社會要有足夠基本建設和資源，讓女性可以全心投入工作。女性在職場當中，往前走、突破所付的代價，跟男性相比可能還是更高一些，仍有著看不到的天花板。

因此，除學校教育，企業端也要了解，讓更多女性加入企業，並不是社會責任，「而是“It's good for your business.”。一個企業的性別愈多元，通常表現都會比較好。」

鄒開蓮相信，讓女性在科技業或整個就業市場中，可以全身投入、全心投入，對於經濟突破是一個重要的關鍵。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

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