台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

王建棟攝 分享 facebook

【文／天下編輯部；圖片／王建棟】

總統大選落幕40小時。激情過後，台灣的下一步該如何重新設定？在今日（1月13日）揭幕的2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場，和碩董事長童子賢表示，台灣像是一個大家庭擠在一間36坪的小房子，追求經濟發展過程中，不應再選擇對環境破壞太大的方向。而高票當選的執政黨，也應展現更大的包容力，要五湖四海、廣納建言、多協商。

2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場1月13日揭幕，邀請童子賢、Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮、國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授、黑熊媽媽黃美秀、均一師資培育中心執行長藍偉瑩，以「台灣重開機，我們的國家需要什麼？」為題，共同集思廣益。

童子賢：台灣要徹底檢討產業配置，把資源放在正確的地方

總統與國會大選剛落幕，蔡英文總統以817萬票的歷史性高票連任、民進黨立院過半。面對選後新局，童子賢說，台灣小小的，就像是「一家子很多人擠在一間36坪的房子，」他強調，選舉結果執政黨展現十足的底氣，也有十足的信心，隨之應展現更大的包容力，廣納建言、多協商，不要搞單邊主義、獨斷獨行，畢竟「弱勢的反對黨，不會是國家社會之福。」

童子賢強調，選舉結束可以視為一個重新思考、對話的起點，台灣不會因為一場選舉就翻轉，當務之急是要徹底檢討產業配置，把資源放在正確的地方。

他形容，國民所得到了2萬美元以上的社會，像是考了85分的學生，成績不錯，但想要再進步到90、95分，沒有那麼容易，「在85到90分之間徘徊，台灣社會正處在這樣一個狀態。」面對停滯期、高原期的掙扎，應效法有經驗的社會，多分配一點資源給年輕世代，因為台灣的未來還是要靠年輕人。

在他眼中，台灣擅長出口貿易，但出口貿易結構未能與時俱進，長年仰賴30、40年前產業政策帶來的紅利。反觀同樣擅長出口的荷蘭、瑞士，人口比台灣少，因為資源配置得宜，在很多特殊的附加價值產業上，表現都比台灣好。

童子賢舉例，生技醫療產業就值得再努力。台灣的人口老化嚴重，衍伸龐大的醫療、健康照護需求，當中很多高端儀器設備、醫藥精密製品，都仰賴進口，但2018年台灣的生技醫療產值約170億美元，佔全球生技醫藥產值的0.15%，仍不及台灣佔全球人口0.3%的比例。

在文化層面，國藝會、文化部每年補助全國藝文創作表演，經費上常常捉襟見肘，「台北市一年花在鋪柏油路都是幾十億， 鋪馬路的效率可以提升10%，做全國的藝文贊助就綽綽有餘，」童子賢說，在藝文、農業等商業化較弱勢的產業中，不管公、私領域都應再配置資源。

鄒開蓮：數據就是黃金、台灣適合當實驗場

「下一個十年，大家講的不再是石油，而是data，」鄒開蓮觀察，大數據創新產業應用、提升效率，AIoT將為各行各業帶來更多可能性，台灣企業在這方面需再加把勁。

當數據被誤用、濫用，包括假新聞等，會影響到國家的政治、經濟各個層面。鄒開蓮指出，從2018年歐洲啟動的GDPR，到美國、巴西、韓國、印度等，每一個國家都在討論，「如何平衡在data的兩端，一方面用資料增加創新，另一方面是資料、個資如何受到保護，絕對是下一個十年的重要課題。」

她也提到，從市場的眼光來看，台灣2300萬人實在不是一個值得派投資的市場，但從Verizon Media旗下台灣Yahoo發展電商的經驗，「台灣其實站在一個很有趣的位置，適合扮演研究場域、實驗場域的角色，」能把亞洲走在前端的創新應用和服務，進一步平台化，再向全球輸出。

「黑熊媽媽」黃美秀：我們必須修復人與土地的關係

5G、AIoT、數據等科技趨勢，依然是今日討問焦點。但鄒開蓮提醒，科技產業消耗了非常多自然資源，水、電等議題，也都是企業重要的社會責任。

童子賢也分享當年蘇花高帶來的爭議，他強調，台灣的經濟成長要有足夠的智慧，可以效法人口少、產值高的先進國家，尋求對環境破壞較少的產業，讓污染較重、能源消耗高的產業都能適度收斂，「我們要保持樂觀，相信產業和環保是可以平衡的。 」

近日國際的頭條大新聞，澳洲野火燒掉近兩個台灣、10億隻以上的動物死掉。投入台灣黑熊保育多年，有「黑熊媽媽」美譽的黃美秀指出，全球環境變遷，台灣也深受影響。

在現場，她除了為野生動物喊話，強調當務之急是制定專法，保育瀕臨絕種的動物外，她也強調，台灣追求經濟發展下，失能的的環境影響評估，造成了非常多的對立跟衝突，政府應審慎、重新落實環境影響評估系統，真正站在社會福祉和環境正義的角度，伸張和修復人與土地相依存的關係，因為「台灣也是我們唯一的家園。」

2020 CWEF冬季場完整演講精華

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