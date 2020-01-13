親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

外媒關注台灣大選結果 台灣親美遠中大勢已定

「為何國人不再信任國民黨？」江啟臣籲所有中常委總辭

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42天下雜誌

王建棟攝
王建棟攝
分享

【文／天下編輯部；圖片／王建棟】

總統大選落幕40小時。激情過後，台灣的下一步該如何重新設定？在今日（1月13日）揭幕的2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場，和碩董事長童子賢表示，台灣像是一個大家庭擠在一間36坪的小房子，追求經濟發展過程中，不應再選擇對環境破壞太大的方向。而高票當選的執政黨，也應展現更大的包容力，要五湖四海、廣納建言、多協商。

2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場1月13日揭幕，邀請童子賢、Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮、國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授、黑熊媽媽黃美秀、均一師資培育中心執行長藍偉瑩，以「台灣重開機，我們的國家需要什麼？」為題，共同集思廣益。

童子賢：台灣要徹底檢討產業配置，把資源放在正確的地方

總統與國會大選剛落幕，蔡英文總統以817萬票的歷史性高票連任、民進黨立院過半。面對選後新局，童子賢說，台灣小小的，就像是「一家子很多人擠在一間36坪的房子，」他強調，選舉結果執政黨展現十足的底氣，也有十足的信心，隨之應展現更大的包容力，廣納建言、多協商，不要搞單邊主義、獨斷獨行，畢竟「弱勢的反對黨，不會是國家社會之福。」

童子賢強調，選舉結束可以視為一個重新思考、對話的起點，台灣不會因為一場選舉就翻轉，當務之急是要徹底檢討產業配置，把資源放在正確的地方。

他形容，國民所得到了2萬美元以上的社會，像是考了85分的學生，成績不錯，但想要再進步到90、95分，沒有那麼容易，「在85到90分之間徘徊，台灣社會正處在這樣一個狀態。」面對停滯期、高原期的掙扎，應效法有經驗的社會，多分配一點資源給年輕世代，因為台灣的未來還是要靠年輕人。

在他眼中，台灣擅長出口貿易，但出口貿易結構未能與時俱進，長年仰賴30、40年前產業政策帶來的紅利。反觀同樣擅長出口的荷蘭、瑞士，人口比台灣少，因為資源配置得宜，在很多特殊的附加價值產業上，表現都比台灣好。

童子賢舉例，生技醫療產業就值得再努力。台灣的人口老化嚴重，衍伸龐大的醫療、健康照護需求，當中很多高端儀器設備、醫藥精密製品，都仰賴進口，但2018年台灣的生技醫療產值約170億美元，佔全球生技醫藥產值的0.15%，仍不及台灣佔全球人口0.3%的比例。

在文化層面，國藝會、文化部每年補助全國藝文創作表演，經費上常常捉襟見肘，「台北市一年花在鋪柏油路都是幾十億， 鋪馬路的效率可以提升10%，做全國的藝文贊助就綽綽有餘，」童子賢說，在藝文、農業等商業化較弱勢的產業中，不管公、私領域都應再配置資源。

鄒開蓮：數據就是黃金、台灣適合當實驗場

「下一個十年，大家講的不再是石油，而是data，」鄒開蓮觀察，大數據創新產業應用、提升效率，AIoT將為各行各業帶來更多可能性，台灣企業在這方面需再加把勁。

當數據被誤用、濫用，包括假新聞等，會影響到國家的政治、經濟各個層面。鄒開蓮指出，從2018年歐洲啟動的GDPR，到美國、巴西、韓國、印度等，每一個國家都在討論，「如何平衡在data的兩端，一方面用資料增加創新，另一方面是資料、個資如何受到保護，絕對是下一個十年的重要課題。」

她也提到，從市場的眼光來看，台灣2300萬人實在不是一個值得派投資的市場，但從Verizon Media旗下台灣Yahoo發展電商的經驗，「台灣其實站在一個很有趣的位置，適合扮演研究場域、實驗場域的角色，」能把亞洲走在前端的創新應用和服務，進一步平台化，再向全球輸出。

「黑熊媽媽」黃美秀：我們必須修復人與土地的關係

5G、AIoT、數據等科技趨勢，依然是今日討問焦點。但鄒開蓮提醒，科技產業消耗了非常多自然資源，水、電等議題，也都是企業重要的社會責任。

童子賢也分享當年蘇花高帶來的爭議，他強調，台灣的經濟成長要有足夠的智慧，可以效法人口少、產值高的先進國家，尋求對環境破壞較少的產業，讓污染較重、能源消耗高的產業都能適度收斂，「我們要保持樂觀，相信產業和環保是可以平衡的。 」

近日國際的頭條大新聞，澳洲野火燒掉近兩個台灣、10億隻以上的動物死掉。投入台灣黑熊保育多年，有「黑熊媽媽」美譽的黃美秀指出，全球環境變遷，台灣也深受影響。

在現場，她除了為野生動物喊話，強調當務之急是制定專法，保育瀕臨絕種的動物外，她也強調，台灣追求經濟發展下，失能的的環境影響評估，造成了非常多的對立跟衝突，政府應審慎、重新落實環境影響評估系統，真正站在社會福祉和環境正義的角度，伸張和修復人與土地相依存的關係，因為「台灣也是我們唯一的家園。」

2020 CWEF冬季場完整演講精華

【延伸閱讀】

2020年別悲觀！七大經濟趨勢，教你投資、買房趨吉避凶

中美競爭，小國不要選邊站　新加坡外交策士廖振揚：外交要多元

科技業男女失衡　Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

分享

延伸閱讀

童子賢：台灣若重開機 資源要重配置

反滲透法倉促上路 童子賢籲別用極端方法壓制

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代...

童子賢：和碩年終會比去年好

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 15:43

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

過年去東京搭自駕計程車！日本最大機器人新創公司ZMP的創意實驗

2020-01-08 12:59

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

30秒偵測出心律不整 台版Apple Watch幫你預防中風

2019-10-16 15:57

喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

2019-10-16 15:57

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

10大日本瘋台灣商品 不只吃的、喝的，文創、電子也受青睞

2019-10-02 15:38

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top