立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

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【文／陳貞樺；圖片／天下雜誌】

2020選戰將近，除了總統候選人一舉一動令人注目以外，各縣市區域立委也出現了令人眼睛一亮的競爭組合。《天下雜誌》根據網民討論熱度，挑選出7組現任立委對戰挑戰者的組合，並請財經專家李柏鋒解析候選人們的資產配置，發現多數候選人投資選股各有喜好，房地產尤其熱門。

【研究方法】

本文立委對戰組合，是根據時事分析數據平台「網路溫度計」（2019年12月23日）的立委候選人討論度排行榜，挑選均為前30名且同一選區的候選人，共計7組。候選人財產資料來源，為中選會公布之「立委候選人財產申報」；根據「公職人員財產申報法」，現金、存款、債務達100萬台幣以上者才需申報，包含配偶及未成年子女之前列項目財產。

吳怡農投資偏保守，蔣萬安宜蘭置產

註：蔣萬安申報的其中一筆存款是以美元單位申報，根據央行匯率30.445台幣（2019/12/19）換算，約1260萬7462台幣。 分享 facebook

論此次立委選戰最受注目的候選人，非民進黨籍吳怡農與國民黨籍蔣萬安莫屬，兩人的選區位於台北市第3選區，除了同為政治世家出身外，高學歷、高顏值的兩人常被媒體與網民拿來比較。在財產部份，藍綠雙帥總資產差距不大，只是資產配置不太一樣。

兩人的投資狀況很一般，李柏鋒指出，蔣萬安較特別之處是房地產購於宜蘭，而具財經專業的吳怡農投資狀況則是意外地單純，令人出乎意料。吳怡農唯一的債券投資是屬於安全保守型，只需每年繳保管費給銀行，投資金額不會賠錢也不會有太大波動，且可以確保銀行的VIP資格，全球各地只要有該銀行的分行皆可通匯，另吳怡農所投資的牡來丹好公司為他母親所開設的公司。

李彥秀擁46筆房地產，高嘉瑜偏愛投資科技股

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在網路擁有高人氣的「港湖女神」民進黨籍候選人高嘉瑜，此次立委選戰會對上的是曾任臺北市議員、中國國民黨婦女部主任的現任國民黨立委李彥秀。兩人財產差距最大的項目為房地產數量，李彥秀擁有高達46筆房地產，總價超過8436萬元，主要取得方式多為「繼承」，她的父親李金璋為前台北市議員，家族在南港地區深耕以久，房地產也多位於南港汐止一帶。

兩人皆有投資股票，李彥秀持有的亞太電信屬於穩定型，高佳瑜則是買科技股為多，以台積電股數最多。但論投資積極度，李柏鋒認為李彥秀先生侯冠群持有價值不低的黃金存摺投資，看準黃金上漲幅度賺取價差，顯示是個極主動的投資行為者，反之高嘉瑜所買的還本終身壽險則偏保守型投資。

費鴻泰擁20筆房地產，蔡宜芳只有1台車

註：費鴻泰汽車使用超過5年未計價額，蔡宜芳則未註明。 分享 facebook

費鴻泰為現任松信區的國民黨籍立委，深耕地方許久，基層實力雄厚已連霸4任立委選舉，這次除了對上民進黨的許淑華，還有台灣民眾黨推出的台北市府社會局前機要秘書蔡宜芳，蔡宜芳雖然在地方知名度較小，但曾因為去年參選過高雄議員時，穿婚紗自稱要「嫁給高雄」的言論而紅極一時，加上有柯文哲、郭台銘雙加持，網路討論度高。

兩人的財產差距很大，根據中選會規定現金存款與證券超過100萬才需申報，蔡宜芳幾乎無申報資料，只申報一台汽車，且無標明價額。費鴻泰則擁有台北內湖、萬華區共20筆房地產，另有投資股票與基金，保單則因無標示價額無法判價值。

顏寬恒負債7085萬，陳柏惟僅有2房產1車

註：股票中有兩筆「精誠」，分屬顏寬恒與其妻子陳麗凌。 分享 facebook

另一組值得注目的對決落在台中市第2選區，從2013年接續父親顏清標政治香火至今，顏寬恒已經連任2任立委。顏家長期在地經營人脈，實力雄厚，這次對上的是民進黨與台灣基進黨合作提名的陳柏惟，曾擔任過電影工作者、電視主持人等的陳柏惟個人魅力十足，擁有16萬粉絲在網路上聲量不小，被網民膩稱為「3Q哥」。

兩人在財務申報上財力懸殊。顏寬恒共有28筆房地產，現金存款加上有價證券價值約484萬，名下擁有一輛BMW轎車，也有投資開發公司，反觀陳柏惟的申報資料，除了2筆價值約177萬台幣的房地產外，只有一台以85萬台幣購入的車伴隨左右。

根據監察院的立委申報資料，2年來顏寬恒的現金存款資產縮水幅度高達97.5%，從1億4237萬台幣下降至355萬台幣，房地產也從85筆降至28筆，現3筆債務金額達7085萬台幣，用於周轉、購置不動產等用途。值得注意的是，顏寬恒的債務是以個人而非公司名義借貸，李柏鋒表示個人借貸風險較高，銀行為了風險控管會要求個人提出超過借貸金額的抵押物作保障，因此顏寬恒應擁有金額相當的抵押物。

王定宇有4筆房產，洪秀柱現金存款1875萬

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在綠大於藍的台南市，一直都是國民黨的艱困選區，原普遍認為綠營可穩定勝選的台南市第6選區，出現了一組令人吸睛的對戰組合- 曾任三任市議員，上屆首戰立委就獲全台第一高票的民進黨立委王定宇，對上從政經驗豐富，曾任國民黨主席、立法院副院長等職位的「立院小辣椒」洪秀柱。

兩人皆為有產有房階級，洪秀柱現金加上存款共1874萬元，在台北、新北共有21筆房地產，王定宇則只有4筆房地產，在現金存款部分，他擔任立委時曾申報現金存款的財產申報為125萬，此次沒申報可能是因未達申報標準。兩人的股票類型都是穩健股，保險項目的話洪秀柱則偏理財型，王定宇為養老保障型。

黃昭順多元化投資，劉世芳偏保守型

註：劉世芳所申報的土地價額為每平方公尺50萬1千台幣，土地面積為2115.86平方公尺，除以劉世芳所持分的1萬分之46，價額約為487萬6211元。 分享 facebook

在此次立委選舉參選爆炸的高雄市第3選區，共有11人登記參選，其中已擔任3屆高雄市議員及8屆立法委員，從政資歷近40年的現任立委國民黨籍立委黃昭順，將對上同樣從政經驗豐富、曾任行政院秘書長、總統府副秘書長、高雄市副市長等職位的現任民進黨黨團書記長劉世芳。兩人近期從年齡歧視、高雄市政策到中國議題都槓上，雙方唇槍舌戰的狀況下持續有新聞熱度。

今年黃昭順所申報的財產與2017年申報資料相比，房產減少了8筆，存款則多了約412萬台幣，並在股票、基金項目上都有投資，在股票投資上積極，但更多金額投資在基金上，多債券類型較為保守穩健，黃昭順的保險投資則多為保障用（例如防癌險）。李柏鋒分析劉世芳則是較保守的投資人，只擁有金額不高的黃金存摺以及郵政公司的儲蓄壽險，資產純保本較少成長性。

陳明文有69筆房產，林國慶有2筆中國投資

註：林國慶汽車使用超過5年故未計價額。 分享 facebook

同樣是立委參選人爆炸的嘉義縣第2選區，共有6人登記，其中最受人矚目的莫非要挑戰4連霸的民進黨籍現任立委陳明文，與曾經也是民進黨員後退出的前議員林國慶，兩人因選舉多次交火甚至鬧上法院，最近則是因陳明文高鐵掉300萬台幣，以及林國慶兒子疑似於中國當政協兩案，雙方再次槓上。

陳明文財富驚人，尤其在房地產項目投資有道，共有價值1億多台幣的房地產，所投資的股票第一名國揚也是建設公司，陳明文的投資幾乎都在台灣市場，只有基金是海外。值得注意的是，陳明文是少數將保單價值公開的候選人，李柏鋒分析，投資型保單跟定存很像，只是保險公司會收成本（例如管理費），在保單價額不必公開的狀況下，外界無法得知該候選人的保單有多少錢，可能變成另類隱藏金庫。

林國慶所申報的資料則無房地產，現金存款則未達申報，值得注意的是林國慶於中國平潭有兩筆投資，位於福建的平潭是中國大陸離台灣本島最近的島，曾被BBC報導指出中國國務院於2011年批准發展平潭成為兩岸共同家園，發展「台灣創業園」吸引台商，林國慶其中一筆投資就位於該園區內。

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