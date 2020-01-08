20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

在解嚴後出生的新世代逐漸長大，他們對台灣的認同和想像已和上一代截然不同，距離「一個中國」也愈來愈遠。 （劉國泰攝） 分享 facebook

【文／林倖妃、黃亦筠、蔡立勳；圖片／劉國泰攝】

你眼前的台灣，正在墜落深淵，還是迎風高飛？2020伊始，台灣已到了解讀過去、定義未來的關鍵時刻。《天下》從過去的客觀數據中，選出最具代表性的「10好10壞」20個項目，看到進步中的台灣，也剖析令人憂心的台灣；《天下》自1994年至今的獨家「國情調查」，更能洞見民心走向：最新調查指出，對台灣未來樂觀者超過悲觀者，創2005年以來僅見。選舉終會過去，我們該如何放下紛爭？又該從哪裡起步？

2000年，台灣尚未從天搖地動的巨變中回神，匆匆就走入了新世紀的開始，台灣也就此走進一個前所未有的新世界。

過去，執政黨定於一尊，最近的20年，卻三度政黨輪替。

過去，牆上寫的是「反共必勝、建國必成」，隨著歷史的演進，中華民國總統和中國國家主席也能握手言和。

過去，用「台灣錢淹腳目」來形容經濟大爆發的盛況，現在卻困頓於GDP成長保一、保二。

進入21世紀前20年，台灣經歷經濟狂飆，推著政治往前走；21世紀的前20年則是政治飆速，經濟卻再也追不上。

日媒曾用「失落20年」形容日本遭遇的困境，相較之下，台灣雖愈來愈民主、開放、多元，卻也愈來愈停滯、退縮、憂鬱。

我們獲得什麼、又失去什麼？在2020年伊始，我們對未來又能抱著什麼樣的期盼？2020年的國情調查顯示，台灣或已進入重新定義未來的時刻。

回顧歷史像似一面鏡子，映照出我們一路走來的軌跡。從Re-lab團隊所做的《台灣數據百閱》一書，我們看到進步中的台灣、也看到令人憂心的台灣，《天下》篩選出最具代表性的「十好、十壞」。

這20個數據分別代表台灣五大面向的發展，包括經濟、環境、健康、公平正義，及教育與人才，每個面向有好、也有壞。

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負向指標：公義、經濟、健康

令人擔憂的負向指標如後：

在公平正義方面，貧富差距最具代表性。台灣的貧富差距雖未明顯擴張，整體財富卻停滯不前。

在經濟方面，中小企業急速萎縮。中小企業一直是台灣的經濟命脈，但往昔「一卡皮箱走天下」的氣勢已逐漸削弱，反而是少數大企業，控制逾八成五的出口額。

中小企業積弱，出現的效應是實質薪資停滯，政府收不到稅，舉債比重逐年上升。

同樣是負向發展的是健康，以「憂鬱」為代表指標。隨著生活和經濟壓力的擴張，國人使用抗憂鬱症藥物逐年成長，女性生育年齡也延後，高齡產婦的比率增加。

此外，平均壽命雖延長，不健康存活年數卻跟著延長，成為進入高齡社會最大挑戰。

正向指標：環境、人才與教育

相較之下，進步的正向指標如後，特別在環境、人才與教育都變好。

環境部份，以國人關心的空氣污染為代表，可以看出環境團體的督促和政府的作為，讓空氣有相當幅度的改善。

人才與教育方面，留學簽證是值得關注的正向指標。台灣學生辦理留學簽證的人數在度過一段停滯期後，開始上揚並到達新高峰，留學國家的選擇也趨於多元，不再只鎖定英、美。

國情調查：台灣信心從谷底回升

然而，2020年或許也是歷史的關鍵點，一個重新想像未來的時刻。《天下》最新的國情調查發現，國人對台灣未來的信心，已經有從谷底回升的跡象，對國家的未來抱持樂觀者高於悲觀者，為2005年以來僅見。

調查中問到台灣近年表現最好的面向，全體民眾有49.5%認為是醫療健保；20到29歲者則以包容多元文化最高為31.2%，其次才是醫療健保，而這兩者都是台灣最值得驕傲之處。

只有從過去找到力量，我們才有往前走的勇氣。隨著中美冷戰格局的開展，台灣成為受益者，台商回流、投資增加，但這並不代表台灣「轉骨」的成功，或是產業政策奏效，政府要如何抓得住這一波難得機會，攸關台灣將來20年的成長方向。

大選過後，塵埃落定。回顧過去20年的進步與退步，乃至新發生的社會問題，都到了放下紛爭，捲起袖子繼續前進的時刻。

畢竟，未來已經迎面而來。

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