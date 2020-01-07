雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

【文 蔡立勳】

2020年立委選戰進入倒數，被視為指標選區之一的台北市第三選區，現任立委蔣萬安不斷打出政績牌，更將所有時間用來跑基層，只為握到每雙選民的手。面對來勢洶洶的吳怡農，蔣萬安如何守住這關鍵一席？

圖片來源：劉國泰攝 分享 facebook

蔣萬安打開手機相簿，向我們展示兒子蔣得立前一晚用鉛筆手繪，放在他床頭的新年卡。中間是描摹他競選照的人像，乍看有幾分神似；一旁的手寫字，是斗大的「實在」與「蔣萬安」，另一側則是「Happy New Year 2020」。

立委選戰進入倒數，蔣萬安每天都排上十多個行程。元旦假日，仍是一早出門參加升旗，接著掃街拜票，與家人聚少離多。今年8歲的蔣得立見不著父親，只得把心裡的念想，畫成一張張卡片。

蔣萬安兒子畫的爸爸手稿。（劉國泰攝） 分享 facebook

「我太太說，為什麼最近一直畫爸爸不畫她？」說起家人，即使選戰壓得蔣萬安喘不過氣，整個人消瘦一圈，仍露出男孩般的靦腆笑容。對他來說，太太石舫亘與兒子一直是支持他的重要存在。

「其實選舉很耗體力，我們做為家人，能幫他的就是讓他回到家的時候，吃到熱騰騰的飯菜，或是燉他最愛的雞湯，給他一個小小心靈上的鼓勵，」石舫亘說。

4年前，蔣萬安在立院就任時，與太太、兒子一起走紅毯；而他今年打完選戰的第一件事，則是要陪家人好好吃頓飯，帶兒子到河濱公園滑滑板、投籃，彌補這段時間的空白。

蔣萬安花上大把時間勤跑基層拜票，不僅因為選戰進入尾聲，他與對手民進黨候選人吳怡農的拉鋸，更讓團隊繃緊神經。此刻，中山區、北松山區內的每一雙手，蔣萬安寧可多握，也不願錯失任何一張可能的選票。

一位家住蔣萬安選區，參加晨運社的黃媽媽告訴《天下》，常常一早就看到蔣萬安拜票，「走得很勤，閩南語也講得不錯。」前往採訪現場的路上，蔣萬安僅與大樓保全匆匆一瞥，也不忘停下腳步，與他們打招呼。

「他親和力很夠，選區跑得非常勤，要論地面戰，對手很難突圍，」長期關注中山、北松山區選情，政治大學選研中心副研究員俞振華說。

蔣萬安接受《天下》專訪。（劉國泰攝） 分享 facebook

台北市中山、北松山區一直被視為藍大於綠的選區，也因此民進黨去年9月推派吳怡農參選時，即使學經歷、外表受到矚目，外界仍多看好蔣萬安能順利連任。

不過才經過3個多月，選情卻出現轉折。民進黨傾全力輔選吳怡農，黨內要角賴清德、陳菊、卓榮泰等頻頻站台，加上大型造勢活動不斷，將這區炒熱成指標選區，吳怡農的民調不斷逼近，讓蔣萬安的這一仗並不好打。

分析國民黨在這區的得票分布，蔣萬安的父親蔣孝嚴在第七屆拿下近10萬票，約有6成得票率；羅淑蕾在第八屆拿到11萬票，但得票率掉到56%；蔣萬安上一屆雖然也有近9萬票，得票率卻是46.68%，掉了約10個百分點。

值得留意的是，蔣萬安上屆的對手，色彩偏綠的李晏榕、潘建志得票率加總超過5成，顯示中山、北松山區的選民結構，可能正在改變。

「事實上，本來（這區的）選情都是五五波，」蔣萬安不諱言，無論是他4年前投入選戰，或是首屆立委任期，再到競選連任，總是戰戰兢兢。

回想4年前，外界總是將他與「蔣家第四代」的標籤連結，但許多人只聞其名。當時，蔣萬安與石舫亘到市場拜票，兩人都穿著胸前繡有「蔣萬安」3字的競選背心，「攤商跟民眾看到太太，說『妳是蔣萬安』，」夫妻倆哭笑不得的這一幕，蔣萬安記憶猶新。

他坦言，蔣家的光環確實有助於提升知名度，「屬於我的標籤，我怎麼撕都撕不掉，但不屬於我的標籤，你要怎麼貼也貼不上來，」2005年從原本姓「章」改回「蔣」，蔣萬安對於伴隨家族背景而來的評論，早有心理準備。

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蔣萬安用成績證明，他並不靠家族名氣，而是實在做事。根據公民監督國會聯盟統計，第九屆國會截至第七會期，113席立委中，包含他在內，只有6人連續拿下7次優秀立委。

讓他一戰成名的是「勞基法」，在賴清德接任閣揆後的第二次修法，「當時不只勞工團體，很多雇主或年輕人都站出來反對，」擔任國民黨立院黨團勞基法修法小組召集人的蔣萬安回想。為了拖延法案表決，蔣萬安站上發言台一講就是2個多小時，順利以時間換取空間，多出一週安排公聽會，被網友稱為「站神」。

許多人從這時才知道，溫文儒雅、一臉書生相的他，並不全然是個「乖寶寶」，「對的事，我會堅持到底，」蔣萬安挺直了身子說。

但這股「堅持」，也曾讓他吃上苦頭。從「促進轉型正義條例」中，被害者平復司法不法的部份，再到同婚專法，蔣萬安都投下同意票。特別是同婚專法通過後，不少藍營支持者揚言要下架7名同意的國民黨立委，也有黨內中常委希望撤除他們的黨籍。

但也因為蔣萬安在幾項重大議題的表態，國民黨台北市議員戴錫欽分析，讓他除了傳統藍營支持者外，也有機會獲年輕與中間選民青睞。

「老實說，我覺得蔣萬安做的很多事值得鼓勵，比方說，他違背國民黨的意志挺同；但一想到，他又沒有勇敢到不挺韓國瑜，就很生氣，」住在中山區、30多歲的張小姐說，「我知道很多人喜歡他（吳怡農），可是聽到他的政見，我還是會冷掉，」她仍無法決定投給蔣萬安或是吳怡農。

蔣萬安和對手吳怡農雖然形象相近，但支持者卻有差異。兩人都曾在國外求學、工作，生得一表人才，年紀只差2歲，也都是個性務實的摩羯座，所到之處，總能吸引一大群支持者包圍。

但兩人支持者卻又不同，力挺吳怡農的「農婦」、「農夫」多為40歲以下族群，「蔣萬安的支持者主要是40歲以上，或是30歲以上但有家庭的民眾，」蔣萬安辦公室主任顏邦峻分析。

身為人父的蔣萬安，關注的議題也與吳怡農有所差異。吳怡農以國防、軍事議題見長；上任後一直待在社福及衛環委員會的蔣萬安，則聚焦少子化與教育議題。

蔣萬安引用人力銀行的調查指出，追根究底，是台灣的低薪、長工時與高房價環境，以及公托資源不足，導致年輕夫妻不願、也不能生兒育女，即便育兒津貼多少有幫助，但治標不治本。他很清楚，這是連任後將著力的方向，而這樣的政見也確實能打中理性的中產階級。

至於對手質疑的立場問題，蔣萬安並不迴避。眼看投票日將屆，去年12月底，「反滲透法」在質疑聲浪下三讀通過，但令外界費解的是，國民黨團無人投下反對票，而蔣萬安當天雖到場卻未表態，更在社群上招致不少批評。

「事實上，我的立場很清楚，我相信在台灣的每一個人都不希望國家被滲透，破壞國家安全，甚至危害到中華民國民主憲政體制，」蔣萬安強調，面對如此重大法案，必須在立院委員會內充分討論，並安排相關部門官員備詢、法案逐條審查，才能使立法周延。

「這麼粗糙的立法，如何說服民眾，是真心為國家安全，還是選舉考量？」蔣萬安質疑。

即使在部份重大議題明確表態，但面對對手們點名，要自己說清楚在國安議題的立場，蔣萬安僅投以一抹微笑說「我們堅持正面選戰。」

蔣萬安強調自己是「實在」做事的立委，更強打4年來的政績。整場近40分鐘的專訪，他花了近半小時談論政績、政見，從地方的停車場增設、變電箱改建、700多場的法律諮詢，再到國會的法案攻防、連任後要推動的法案目標，他如數家珍。

即使民調仍領先對手，這位國會模範生仍不敢鬆懈。就像棒球賽可能在九局下半上演逆轉勝，不到開票當天，誰勝誰負，都很難保證。

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