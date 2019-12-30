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有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41天下雜誌

圖片來源：Shutterstock
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【編譯 樂羽嘉】

有錢人對花錢總是有自己的一套準則，他們負擔得起很多東西，但就連他們也不願把千辛萬苦賺來的錢花在某些東西上。哪些東西讓他們覺得浪費錢？

美國脫口秀主持人傑‧雷諾（Jay Leno）熱愛購買、蒐集汽車，但幾乎不去百貨公司。這位白手起家的富翁對買衣服絲毫不感興趣：「我覺得買衣服完全是浪費錢，我只要擁有足以遮住必要部位以免犯法的衣服就夠了。」

傑‧雷諾的金錢觀一直「很保守」，或許跟他爸媽經歷過大蕭條時代有關。「他們直到死前都在恐嚇我，逼我把每一毛錢都存起來。」

即便傑‧雷諾後來賺了好幾百萬美元，也沒改變花錢習慣。事實上，他《今日秀》賺到的錢還沒有花掉任何一分。

專精房地產、月入22萬美元（新台幣663萬元）的YouTuber葛拉罕‧史蒂芬（Graham Stephan），討厭花錢買咖啡，寧願在家自己泡。

史蒂芬說：「星巴克、Coffee Bean等很多咖啡店的咖啡標價真的太荒謬了，我在家自己泡只要花20美分。」

他在Smart & Final買咖啡，比其他雜貨店買的價格便宜一半左右。

他跟雷諾一樣，也不喜歡花很多錢買衣服。史蒂芬表示：「設計師服飾是我永遠不會花錢買的東西之一。」

「我不懂為什麼要花700美元，買跟Aldo、Call It Spring、H&M大同小異的鞋子，後者的價格還只要前者的百分之一。」

美國投資人、電視名芭芭拉‧柯爾柯蘭（Barbara Corcoran）則拒絕花錢買頭等艙或商務艙機票。

柯爾柯蘭表示，她每次搭飛機都堅持坐經濟艙，因為她就是說服不了自己買商務艙或頭等艙。

她說：「我自有一套方法，可以飛得比頭等艙的每個人都舒服。」

靠房地產致富的柯爾柯蘭表示，她一定會自己帶美味的野餐上飛機，包括新鮮水果、高級起司、法式長棍麵包或牛角可頌麵包，還有一小瓶葡萄酒（在機場購買）。

她也會帶著巨大、色彩繽紛的餐巾紙當桌巾使用，也會帶上自己的餐具。「告訴你，我自備的老饕餐比頭等或商務艙的任何人都美味很多。」

O'Leary Funds和SoftKey共同創辦人歐利瑞（Kevin O'Leary）則認為，買車是愚蠢的行為。

幾年前，歐利瑞跟很多大富翁一樣都開賓士SUV，但後來他就不開了。

歐利瑞解釋：「汽車的維護和保險都要花錢，還會折舊。」

「假如我花2.5萬美元買一台車，2年後可能只值1.2萬美元。」

因此歐利瑞改使用大眾運輸和共乘服務，他認為長期來看，叫Uber、Lyft比養車省錢，即使你每天開車通勤也一樣。

（資料來源：CNBC、core77）

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