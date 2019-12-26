MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

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2019-12-26 09:04天下雜誌

海巡署為此次的籌建海巡艦艇發展計劃編列426億元預算，圖為計劃中第一艘交船的35...
海巡署為此次的籌建海巡艦艇發展計劃編列426億元預算，圖為計劃中第一艘交船的35噸級巡防艇。 （海巡署提供）
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【文／蔡立勳、吳靜芳；圖片／海巡署提供】

十年前，造船業曾因金融海嘯爆發而大幅萎縮，如今，可望再度站起，更拉抬整體供應鏈，產值預估突破九百億。

徘徊低谷已久的造船業，正找回往日榮光。

關鍵，是政府力推的國艦國造、離岸風電政策。前者是為落實國防自主，後者則是佈局能源轉型，看似無關，卻都需要造船業厚實的技術、研發實力。

根據國艦國造政策，海岸巡防署自2018年至2027年，要完成141艘新艦，加上海軍的新造船艦計劃，總數將達238艘，總預算上看1803億元。

未來20年預算達5000億

台船董事長鄭文隆日前表示，國艦國造自2019年進入高峰，未來20年，將投入超過5000億預算新建艦艇，預計2024年1月，台船MIT的巡艦就要下水。

經濟部工業局局長呂正華指出，配合國艦國造，台船、中信與龍德等造船業者已到手的訂單總額，達586億元；預期三年內為民間造船、裝備業者，爭取增加千億訂單。到了2025年，台灣船舶產業產值預計突破900億元。

「這是30年來最好的時候，」造船公會理事長、中信董事長韓碧祥說。 （王建棟攝）
「這是30年來最好的時候，」造船公會理事長、中信董事長韓碧祥說。 （王建棟攝）
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迎來榮景的造船業曾一片黯淡。2008年金融海嘯爆發，造船需求大幅萎縮，近十年間，全球造船廠自934家減少至358家。其中163家，2017年交付最後一艘船後即無訂單。低價搶單的中國造船廠，大部份業者的接單生產，也僅維持到2018年。

造船業包含機器、電機、化工、材料、鋼鐵、電子與控制等領域，根據行政院主計總處產業關聯分析，在台灣屬火車頭產業，若有穩定訂單挹注，對於拉抬上游供應鏈的效果極大。這也是國艦國造備受業界支持的原因。

養兵千日，用在一時。中信、龍德等民營中型造船廠，過去以玻璃纖維複合材料（FRP）、鐵殼及鋼板等結構的漁船見長；但國防、工作船舶的比例，近年已遠超過漁船；宏昇、協聚德與奉珊等供應鏈也已磨刀霍霍。

相較於商機不斷減少的商船、漁船，累積數十年技術能量的造船業者，反而能在國艦國造盡情施展身手。以要求輕量、高速化的巡防艦為例，船體結構必須使用鋁合金，焊接難度就比鋼板高上一級。

搶食離岸風電工作船商機

讓造船業者為之一振的，還有如火如荼展開的離岸風電。現階段，離岸風電開發商多數仍仰賴國外的工作船，長期來看，台灣廠商其實有機會分食市場。

造船公會理事長、中信董事長韓碧祥指出，「（離岸風電的）拖船、駁船，其實都有來找，」甚至台灣也有能力製造起重船；而且風場營運時間至少20年，「光維修就可以做好幾年。」

近年業務滿檔的中信也正考慮上市，「這是中信30年來最好的時候，」韓碧祥很是自信。連虧三年的台船也受惠於政策，有望於2020年打平。

台灣獲得研發機會。船舶暨海洋產業研發中心執行長周顯光觀察，歐洲開發商首次在台動工，多傾向根據歐洲風電供應鏈的船圖施工。

「但台灣絕對能承接離岸風電工作船設計，」他分析，從國外購入的船圖雖能因地制宜修改，畢竟海域環境仍有所差異，溫度、海流與海岸地形等細節，皆會影響船舶設計，不能全套從歐洲抄過來，也是台灣業者有利之處。

滿手訂單，苦無人才

不過，無論離岸風電或是國艦國造，要提升供應鏈與船舶設計能力，需落實研發技術的本土化。風電開發商可能得仰賴本土造船設計人才，才是長遠之計。

業者滿手訂單卻苦無人才，甚至同業互相挖角。

經濟部調查，2019年至2021年，每年新增人才需求至少700人，但有超過七成造船業者認為直到2021年前，都有人才不足的困境，培養新血是當務之急。

政策帶動下，高職端已出現變革。停招十四年的台南海事輪機科，自2016年復招，連兩年滿招，在技職體系招生相對艱困的現在，異軍突起。

但一位業界人士提醒，國艦國造、離岸風電的訂單多集中最近幾年，「不可能永遠都有這麼多單，」如何有平穩、持續的訂單挹注，才是產業能永續發展的關鍵。

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