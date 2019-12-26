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2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08天下雜誌

台商回流、內外資企業紛紛加碼，台南科技工業區一地難求。目前是台南最大屋頂型太陽能...
台商回流、內外資企業紛紛加碼，台南科技工業區一地難求。目前是台南最大屋頂型太陽能電廠的友達，即將被新進駐的Google取代。 （黃明堂攝）
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【文／李若雯、陳一姍；圖片／黃明堂攝】

「錢要回來了！」在全球景氣陷入低迷、各國際組織不斷下修經濟成長率預估之際，台灣卻瀰漫起金流再現的氣氛。民間投資已蕭瑟數十年的台灣，能否抓住各國角力時機，再造經濟生機？

依賴出口的台灣，很少這麼不合群。

11月，經濟合作暨發展組織（OECD）下修全球2020年經濟成長率到2.9%，勉強與2019年維持平盤。

10月，世界銀行也下調2020年全球經濟成長率到2.6%。國際貨幣基金（IMF）更預估台灣經濟成長率為1.9%，較4月預估再下修0.6個百分點。

台灣經濟學家們卻跟全球唱反調。

11月，主計總處上調2020年預測到2.72%。民間智庫則預估在2.3%至2.5%之間，都比2019年好。

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國際看淡，台灣看好，為什麼？

答案是投資。

「我們的數字比國際貨幣組織還精確，是因為台商回台，」中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊樂觀解讀，即使2019年基期已高，2020年民間投資成長率依舊不錯。

台商回流，還有兩三年好光景

中國製造業投資環境惡化、中美貿易戰火延續，戰況不明，加上工業4.0的智慧生產，改寫遊戲規則，台灣重現睽違已久的投資浪潮。

「哪一個人可以遇到這個時間當工業局局長，真的很難啊！」經濟部工業局局長呂正華接受《天下》訪問後，發自內心地笑道。

呂正華是老工業局人。台灣自從2001年底開放筆記型電腦產業外移大陸，最後一條產線在2004年熄燈以來，除了半導體，其餘投資幾乎熄火，台灣投資怎麼促進都促進不起來。

這兩年，台積電帶動的全球半導體在台灣持續投資；加上，台商回流、內外資企業也都紛紛加碼，他每天忙得團團轉，幫廠商解決地、水電、人才的各項問題，卻忙得甘之如飴。

走訪經濟部開設的台南科技工業區，這裡由老鹽田改建，距離海邊的鹿耳門天后宮不到三公里。因為鹽分高，廠商疑慮多，去化不易。但如今，全區能立即出售土地只剩一塊，Google資料中心要地20公頃，南科工只能把滯洪池填滿，才有辦法滿足。

Google買地花了32億台幣，等同南科工過去三年半賣地的總進帳，也使Google成為南科工最大進駐廠商。

「美中貿易戰其實只是壓死駱駝的最後一根稻草，」中華經濟研究院副院長王健全預測，台商回流應該還會有兩三年的好光景。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超保守預估，經濟部推出的台商回流專案，2020年約可額外提升900至1800億資金回流，對GDP名目成長率做出0.5至0.7個百分點的貢獻。

國營企業投資，創三十年新高

除了民間投資，2020年投資還有一個新生力軍——國營企業。

由於產創條例規定2020年起，國營事業研發預算應達一定比例；加上，能源轉型啟動，台電全台電力系統將進行大更新。2020年，國營事業投資成長率高達16.91%，創下近三十年的新高。

至於出口，主計總處指出，因5G等新興科技後勢看好、台商移回生產基地、對美出口增加，預估2020年台灣輸出成長率將高達2.69%，仍穩健成長。

出口：幾家歡樂幾家愁

跟2019年相似，2020年，台灣的出口依舊將出現「幾家歡樂、幾家愁」。部份贏家股價屢創新高，輸家則慘到放無薪假。

「這一波半導體漲這麼多，跟華為的轉單效應很有關係，」王健全表示。

王健全認為，儘管轉單效應於2020年可能趨緩，但隨之而起，有5G上路，半導體、網通、資通產業的實質需求在後，出口前景依舊看好。

反之，與中國貿易連動性高，2019年一片慘淡的有工具機、機械、化工等重工業。工研院產科國際所機械與系統研究組副研究員莊瀅芯預測，工具機產業的訂單能見度依舊不佳，可能持續探底到2020年上半。

至於石化產業，工研院調查，國內石化業者近七成不看好2020年景氣。若2020年油價穩定，且貿易戰趨緩促使經濟成長，業者的獲利方可能改善。

出口部份，貿易戰依舊是2020年最大的變數。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，貿易戰將是長期現象，所以產業供應鏈調整已成必然，選擇返台的台商基本上就會留在台灣，由台灣出口。若貿易戰緩和，台灣對中國及東南亞的出口也會增加，2020年，台灣出口有機會更好。

消費：股市的財富效應縮減

民間消費，由於投資才剛開始回溫，尚未成為人力的實質需求，帶動全面性工資上漲。主計總處預估，台灣的內需成長率依舊只有2.02%。

「台灣現在是一個，每天都在抱怨，但仍可以安居樂業的地方，」羅瑋形容，台灣民眾消費已如成熟經濟體趨於理性，該花則花。

顯示在數字上，自2016年起，台灣民間消費成長率便維持在2%上下。因此，即使他看好2020年股市，但從前那種股市一漲，餐廳下午茶就訂不到位子的時代，早已回不去，這表示股市帶來的財富效果縮減。

總的來說，儘管2020年台灣經濟成長動能，與2019年差異不大。但與過往不同的是，幾乎所有台灣經濟學家、分析師、企業，都提到台灣如何利用這一次中美貿易戰、資金回流、工業4.0的契機，進行經濟轉骨。

「這個機會，過去三十年沒有，我相信未來三十年搞不好也沒有，」論及台灣資金回流，林啟超眉飛色舞，直呼機會難得。他關心的重點是，未來這一、兩年是台灣產業的轉型關鍵年，比起短期的數字，這是經濟學家更關心的事。

轉單效應：企業要跟時間賽跑

「台灣的勞工素質實在很好，決定要做，就會好好做！」雲林科技工業區裡，站在不斷吐出塑膠夾鏈袋的機具旁，中紀塑膠董事長陳振騏驕傲地說。

位於雲林科學工業園區的中紀塑膠，可依顧客需求將夾鏈袋客製化，中美貿易衝擊下，企業...
位於雲林科學工業園區的中紀塑膠，可依顧客需求將夾鏈袋客製化，中美貿易衝擊下，企業要與時間賽跑。 （黃明堂攝）
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二十年前，陳振騏選擇不加入台商西進狂潮。靠著不斷研發生產線，自己做產線自動化，降低生產成本，卻能完全做到客製化。在台灣輸美的夾鏈袋中，市佔率九成五。

2019年中美貿易戰，夾鏈袋也成為美方的子彈，被拉高關稅率到25%。

美國客戶紛紛轉單到台灣，但受限於產能，客戶要求一週出五個貨櫃，陳振騏只能出兩個，出口量是去年的兩倍。「我要是早點擴廠，就能搶下這個市場，」他說。

其實，陳振騏2018年就已買下廠房，開始設計規劃，希望2019、2020兩年可以擴廠完成。如今，更要與時間賽跑，因為這波轉單效應，正在全球發酵，許多大陸廠商將機械設備運往越南設點、生產，如果越南比台灣更早開出產能，大勢就很難扭轉。

除了傳統的五缺議題，多位研究人員均指出，AI＋5G時代的到來，台灣經濟升級的更迫切需求是「人才轉型」。

因為AI＋5G時代需求人才，跟過往代工時期的能力不同。

台灣經濟有機會重新點火？

中經院助研究員陳馨蕙認為，過去，台灣高競爭力之消費性電子產品，因為利潤低，長期習於cost down（砍成本）模式，導致轉研發導向較困難。但AI與5G產品生命週期長，著重跨領域應用，創新商業模式與價值鏈，跨業整合不是台灣擅長的能力。

「所有機會都在你面前，你沒有好好把握，那就怪不得別人，」林啟超直言。

連聯合國都指出，台灣將在中美貿易戰中受惠最大。台灣能不能掌握這個轉型契機，才是最重要的事。

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