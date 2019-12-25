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一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49天下雜誌

28歲的關韶文，以一支公開皮夾內8張信用卡的影片廣受關注，是不少網友心中的信用卡...
28歲的關韶文，以一支公開皮夾內8張信用卡的影片廣受關注，是不少網友心中的信用卡達人。 圖片來源：黃明堂攝
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【文 李若雯】

年輕人薪水不高，加上台灣銀行多，時不時推出各項優惠，衍生出特殊的職業─理財YouTuber。這群讓銀行老總也不得不關注的KOL，到底如何理財？他們又呈現了怎樣的世代面貌？

每個月Shin Li都會將收入準確分配到所擁有的9個帳戶，確保享有各種銀行帳戶優...
每個月Shin Li都會將收入準確分配到所擁有的9個帳戶，確保享有各種銀行帳戶優惠。（Shin Li提供）
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穿著T-shirt，臉龐瘦削，25歲的李勛Shin Li，看起來就像是一般大學生。但每個月月初的發薪日，他有個儀式：

Shin Li是很有紀律的年輕人，他個人遵循財務規劃的「334法則」，所得30%拿來投資、30%可以花掉消費、40%要儲蓄。

因有些公司不接受網銀帳戶，他以中國信託設為薪轉戶，要投資的三成留在中信帳戶。由於台新網銀Richart規定，如果每個月有超過2萬匯入就可以享用1%活存利率，遠比一般銀行0.06%高了近17倍。所以，Shin Li會先按按計算機，如果七成薪水超過2萬，他就會將錢從中信提出。擔心被扣跨行手續費，他還會去特別找中信銀行ATM。

但他提出來的錢，並不直接存入Richart戶頭，而是先存到有50次跨行提款免手續費的國泰KOKO帳戶。再從KOKO帳戶匯款2萬元到 Richart，當生活戶頭。超過2萬的部分，他就會利用KOKO帳戶，匯款到永豐大戶，因為永豐的活存100萬內，均享有利率1.1%。除此之外，為將所有銀行優惠一網打盡，他在遠銀Bankee、王道、第一銀行、郵局都有帳戶，存款額度均剛好符合取得各行優惠的條件。(見表)

Shin Li如何使用9個帳戶

「有些人可能會覺得很麻煩，幹嘛多費那麼多功呢？但我覺得一點都不麻煩欸！如果說我今天真的要提款的話，我就會先計畫好路線，可以直接順路出門或回家，」這樣一趟花下來大約半小時，Shin Li認為很值得。

1份薪水存9個戶頭

大學念電影、當過製片的Shin Li現在是全職YouTuber，擁有5.4萬追蹤者。一開始，他的頻道多介紹美食、美妝，後來發現信用卡影片很受歡迎，一年前開始轉型以簡介各銀行信用卡、數位帳戶為主，熱門影片均破10萬點閱率。 而被Shin Li稱為「前輩」的，則是28歲，廣電系畢業，剛從娛樂記者崗位離開，一樣轉職做全職YouTuber的關韶文。

（黃明堂攝）
（黃明堂攝）
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睜著雙銅鈴大眼，表情生動誇張，已與經紀人簽約的他，擁有18.7萬追蹤者，身上已有藝人氣息，2018年，一支「公開皮夾『8張信用卡』」影片，娓娓道來各家優劣，哪張好，哪張「可以剪了」，強調「聰明消費」，最大化銀行優惠，同樣破10萬點閱率。

網友把他們倆當「信用卡達人」，每當銀行推出新卡，便有粉絲敲碗等介紹。這樣的高關注度，為他們帶來豐富的收入。國內外銀行紛紛找上門來作業配，關韶文表示，銀行也會諮詢他們對產品的意見，一個專案最多可有六位數進帳。Shin Li更表示，自己私下與其他YouTuber比較，發現理財系列的YouTube廣告分潤較高，光靠YouTube給的廣告收入，就勝過他以往擔任製片的月薪。

這些理財Youtuber連銀行老總也關注。11月台新金法說會後，記者追問總經理尚瑞強Richart與純網銀的競爭。他大吐苦水，直說年輕人忠誠度不高，網路上YouTuber一口氣辦了8張卡，詳加比較各家優惠，算盤打得比誰都精。

28歲的關韶文與25歲的Shin Li，其實是台灣年輕世代的縮影。

高中祖母罹癌影響家中經濟，關韶文知道自己大學一畢業，就得背上50萬學貸。這使他大學時期拼命存錢，暑假都在補習班打工，有時可從早上九點一路做到晚上十點，「為什麼感覺那麼愛省錢？因為是必須省錢不是愛省錢，」關韶文表示。而從彰化北上念書的Shin Li，念電影系所需設備及台北房租加起來開銷不小，同樣得勒緊褲帶努力存錢，大一開始就陸續做過房仲業行政、咖啡廳、便利商店等工作。

「大家賺的錢少，所以小資理財很多，」關韶文表示。他身邊許多朋友，一旦發現其他銀行提供更好優惠，便會立刻把錢全部轉出，把握每一個賺錢的可能。

年輕世代購買力降2成，銀行只能等待

根據《Cheers快樂工作人》12月最新調查，年輕人不理財的原因，56%是資金不足，其次46.8%、43.1%是因為沒時間研究商品與市場，不了解金融產品。編輯《崩世代》一書的中研院社會所研究員林宗弘與師範大學張宜君教授研究指出，1977年後出生，2000年左右進入職場的人，不僅職涯總收入不如前幾個世代，購買力比起前幾個世代，更下降了19.7％，原因和製造業西進，台灣就業機會減少、服務業非典型就業擴張、資產分配世代不均有關。

面對毫無忠誠度、不斷於網路尋覓更佳優惠的年輕世代，聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容說，卡要推給年輕人，態度只能以「戰戰兢兢」形容，比如聯邦銀行2019年7月推出主打Line點數回饋的「賴點卡」，11月就立刻再推出限量款，就怕網路討論熱度一下降，就被年輕人所遺忘，「不能期待有八張卡的年輕人把其他卡剪掉，只希望他能多用我們的，」熊令容表示。

針對部分年輕人廣辦信用卡、帳戶的現象，萬事達卡台灣區總經理陳懿文認為，不是這個世代的特有現象。她直率表示，類似行為十幾年前「卡神」楊蕙如就做過，「永遠會有一群，我們俗稱Gamer（玩家）的人，」如今只是因資訊傳遞速度更快，使這群玩家姿態更為明顯。

陳懿文說，銀行都認為，玩家畢竟是少數，只要辦卡的客戶，9成有機會掌握到，優惠便不會白給。「年輕的時候愛玩啊，覺得到處看看看，可是最後會定下來，」陳懿文坦言，自己年輕時，自己也開了許多帳戶，但後來覺得麻煩，就將大部份帳戶都收起來。銀行的確很難期待年輕人有忠誠度，但若持續耕耘，年輕人最終還是會鎖幾家銀行持續往來，「因為現在這些人都在test（測試）啊，那at the end（最後）我測了十家最後還是會選擇我覺得好用的來用。」

不過，陳懿文觀察身邊的年輕朋友，比起優惠，更在乎的是介面的方便程度，一旦系統不順就會放棄。這將是砸優惠之外，另一個兵家必爭之地。

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