親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

獨立建國靠北京？引發中澳暗戰的「島國獨立公投」

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01天下雜誌

外界一直有聲音認為，處理貿易戰和香港政治危機不當，已危及中共總書記習近平的權位。...
外界一直有聲音認為，處理貿易戰和香港政治危機不當，已危及中共總書記習近平的權位。但到目前為止，並無跡象顯示習近平的地位受到挑戰。 （GettyImages）
分享

【文／天下編輯部；圖片／Getty Images】

香港區議會選舉，泛民主派大勝，會讓北京改變治港策略嗎？只怕讓步的可能性並不高，因為中共依然認為自己牢牢掌控香港。反送中背後的民憤，真的能靠習近平口中的「金鑰匙」來解決？

多年前，在上海一場討論發展金融中心的論壇上，一位出席者舉手問了台上的上海市政府官員一個頗敏感的問題：上海成為金融中心後，中國會不會就不需要香港了？

這位上海官員腦筋轉得頗快，馬上四兩撥千斤回答，「上海和香港一直會是中國這架飛機的雙引擎。」

雖然聽起來像是應付場面的客套話，但這位官員所說的，多少反映了一些香港在北京心中與中國經濟發展中所扮演的角色：中國仍然需要維持香港的「一國兩制」。只是，這個一國兩制，是北京定義的，不是香港人想要的。從北京的角度來看，一國兩制從來沒有變質過。

在可預見的未來，中國仍然需要香港這個國際金融中心，作為中國與國際金融市場接軌的仲...
在可預見的未來，中國仍然需要香港這個國際金融中心，作為中國與國際金融市場接軌的仲介。中國與外資企業，仍然需要香港作為資金進出中國的調度中心。 （邱劍英攝）
分享

香港反送中運動已經延燒五個多月，到目前為止，北京的反應出奇地冷靜克制，但同時也沒有任何跡象顯示北京會做出重大讓步或改變既有的治港策略。北京可能認為，風波會隨著時間逐漸平息。

從六月香港反送中運動演變成警民衝突之後，儘管派兵入港的傳聞甚囂塵上，但到目前為止，並沒有發生，中共領導人也沒有對香港出言恐嚇。

北京的克制，來自自信

不少人認為，北京表現克制，是因為擔心西方國家制裁，或是會因此傷害香港國際金融中心的地位。不過，美國知名中國專家、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）先前在《外交事務》雙月刊上撰文認為，北京的克制，不是因為擔心，而是來自於自信。

首先是，北京自認為對香港的掌控，依然很牢固。

從1997年香港主權移交前，北京就開始長期透過提供中國市場投資經營的優惠待遇，與香港商界及政府菁英建立了一個利益共同體的關係，也積極經營勞工組織的關係。

北京認為，這些菁英階層反對抗爭帶來的不安和破壞，如果抗爭出現更多暴力，就會慢慢失去支持。只要有這些菁英在，就可以維持香港的繁榮與穩定。

其次，從北京的角度看，外界與香港人對北京干涉香港事務愈來愈深，「一國兩制」已經變質的批評，是因為他們沒有清楚理解一國兩制的內涵。

一國兩制，中港解讀大不同

黎安友認為，鄧小平當初設計一國兩制、五十年不變，目的是要給香港人足夠時間適應中國的政治體制，絕對不是要形成一個北京無法掌控的香港。

中國國務院港澳事務辦公室在過去五個多月期間，針對一國兩制定義的發言中反覆強調，「先有一國，才有兩制」，北京是「依法（中國憲法、香港基本法）」對香港有全面管治權。這其中包括了北京有權決定是否、以及何時要讓香港實施普選，北京依法有「基本法」的最終解釋權。

這與香港人的認知與期待，差距很大。美國智庫布魯金斯學院的兩岸三地問題專家、前美國在台協會理事主席卜睿哲在最近發表的〈香港輓歌〉分析文中形容，「香港是一個有基本政治自由與法治的資本主義社會，可否和一個列寧式政權共存的測試場。」

所以，在北京看來，一國兩制從來沒有變調過，香港的中國人認同感在最近幾年快速下降，是因為以美國為代表的西方國家，意圖分裂香港和中國的結果，不是因為北京頻頻干涉香港事務、破壞香港法治。

黎安友在文中引用一段中共總書記習近平9月初一場未公開的講話內容，「美國的一些極端反中勢力正意圖把香港變成中美對抗的戰場……，把香港的高度自治變成事實上的獨立，終極的目標就是要圍堵中國崛起……。」

11月底，美國總統川普簽署了由國會參眾兩院通過的「香港人權與民主法案」後，中國港澳辦發布的聲明中，也有同樣的論述。

因此，這個法案和部份美國國會議員的「撐港」言論，可能只會強化北京對美國干預香港事務、鼓動香港內部極端思想的認知。

反送中被定性為民生問題

至於這次修改「逃犯條例」演變成這麼大的風波，北京已經認定，是香港長期財富過度集中，導致貧富差距過大、年輕人看不到未來造成的。

北京在抗爭五個多月來的對外發言中，包括官方媒體評論、港澳辦記者會與書面聲明，以及習近平與中國副總理、中共港澳事務協調小組組長韓正接見香港特首林鄭月娥的談話中，都出現了「解決好香港民生問題」的字眼。

因此，未來北京治港策略的重心之一，將會放在解決香港民生經濟的結構性問題上。

9月初習近平在一次未公開的講話中就已經提到，「經濟發展是解決香港各種問題的唯一金鑰匙。」《人民日報》隨後在9月中發表了一篇評論，支持港府透過收回部份私有地，興建更多公屋（公共住宅），解決年輕人買不起房的問題。

沒過多久，香港四大家族中的三大家族就像收到暗示一樣，紛紛表態捐出部份土地。10月初，李嘉誠基金會也宣布捐出10億港幣「應急錢」，支持港府協助中小企業度過難關。

不少人認為，11月底的區議會選舉結果，泛民派大勝，代表北京先前認為香港有許多人不支持泛民派、不支持抗爭，是嚴重誤判情勢。但也有人認為，區議會沒有立法權和政府預算審查權，只是地方諮詢機構。

在北京看來，不論選舉結果如何，都不影響大局，還正好可以凸顯在一國兩制之下，香港依舊可以保有最基本的民主選舉。

依照目前的情勢來看，北京自認仍然掌控香港，大幅改變既有治港策略或讓步的可能性不大，可能會繼續讓港府和香港警隊在第一線對抗爭者施壓，直到風波平息為止。

【更多內容請見《天下雜誌》687期；訂天下雜誌電子版

分享

【延伸閱讀】

反送中造成台灣家庭分裂　為何這對父女活在平行時空？

台灣沒產石油 「啊～你們真幸運」

人數翻20倍！日本高中海外教育旅行瘋台灣，他們來學什麼？

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

30秒偵測出心律不整 台版Apple Watch幫你預防中風

2019-10-16 15:57

喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

2019-10-16 15:57

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

10大日本瘋台灣商品 不只吃的、喝的，文創、電子也受青睞

2019-10-02 15:38

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 13:32

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:30

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top