催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

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【文／林倖妃；圖片／黃明堂】

香港反送中，為何令藍營青年重新思考選票的方向？一顆顆催淚彈，不只傷了香港人的心，更毀了台灣年輕人的中國形象。讓蔡英文得利的，恐怕不是「芒果乾」那麼簡單。

11月12日，當催淚彈一顆又一顆射進香港中文大學時，50分鐘航程外的台灣，許多年輕人同時揪著一顆心，徹夜守候。

「我到凌晨兩、三點才入睡，」政大學生議會議員、歷史系大四生陳柏翰，在隔天跟《天下》記者見面時，臉上滿是疲憊。

前一晚，學生會會長柯嘉偉等人拚了一夜寫的「一方有難、八方支援——台灣大專院校學生聲援香港各大學聯合聲明」，他一早就接手，字斟句酌，重新潤飾。

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港台年輕人捍衛共同價值

年僅22歲的陳柏翰，在香港移交主權的1997年誕生。高中時就參與國民黨的活動，不但是國民黨的青年軍，也是青年黨代表，對國民黨的感情不在話下，對「中華民國」也有強烈認同感。

「我們承諾，在能力範圍內，與香港學生站在一起，捍衛共同價值。」這份聲明在兩週時間內獲得超過170個學生團體、上萬人具名連署，平台成了網上連儂牆，滿滿都是為香港加油聲浪。

香港的示威行動，不斷牽動台灣即將到來的總統大選。

根據台灣民意基金會的最新調查，總統蔡英文的個人聲望，從3月以來的32.3%，一路攀升到55.5%，創2016年8月以來的新高，更從去年九合一選後的谷底翻倍。同時有五成五的人表態會投票給蔡賴配，比10月高出9.1個百分點。

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短短幾個月大有斬獲，「這是非常少見的現象。除了賴清德帶來的強大副手效應，不能忽略反送中情勢惡化也產生拉抬，」基金會董事長、政治學者游盈隆分析多重因素彼此牽扯。

在這份調查中，20到24歲首投族有66.8%支持蔡賴配，較年長一點的25到34歲更高達68.1%，在所有年齡區段佔最高比例。

長期觀察台灣選舉，中研院政治所副研究員鮑彤認為，蔡英文的支持率從谷底回升，和5月的婚姻平權專法通過，以及6月香港反送中運動的沛然之勢有關，「談主權，是民進黨比較佔優勢的地方。」

催淚彈摧毀中國形象

不過國民黨新北市議員、同時也是總統候選人韓國瑜陣營發言人葉元之不以為然，「民進黨一路操作亡國感，但台灣有主權、香港是中國一部份，根本不能相提並論。」

但真實的催淚彈，不僅摧毀香港人的信心，還有台灣解嚴後世代對中國的印象。

「大家很常把香港建制派、特區政府和共產黨、中共政權都混在一起，」外表有著超越年齡的穩重，陳柏翰的背後是連續六面牆所串成的連儂牆，「大家會有一種投射，認為中國會不會也用同樣手段處理台灣，更加深對中國的恐懼。」

「教改後世代逐漸進入社會主流，」陳柏翰說，「我們不會接受歷史大架構直接套在我們身上，要有更多辯證和論述，這是國民黨需要思考的。」 （黃明堂攝） 分享 facebook

牆上穿著紅色背心的黃色維尼熊咧嘴笑著，一旁「香港科大生周梓樂今晨離世」的黑色字樣灼人眼光，周邊的紙鶴和鮮花，說明了此刻年輕人的心情。

過去幾年，港台學生緊密交流，大部份學生都去過香港、身邊又有香港同學，「對我們是很大衝擊，一件我們很難想像的事情竟發生，」政大學生會權益部長、廣電系大三學生許人友描述。

國家認同的關鍵轉捩點

這或許也永久改變了年輕世代對國家的想像和認同。當問到香港問題，會影響陳柏翰在人生中第一張總統票的選擇嗎？「會。」

每一張便條紙就是一顆憤怒的心，串成整個世代的記憶。他們是沒經歷過戒嚴的世代，生在自由民主的社會，「我們很難想像香港發生的事，」陳柏翰（中）說。 （黃明堂攝） 分享 facebook

不同於身邊朋友深陷對中國的恐懼，他的憂慮更來自政黨有沒有清楚的論述和態度，有沒有劃清界線？

陳柏翰學的是歷史，研究宗族以及漢人移民社會，曾多次前往香港以及中國大陸參訪、進行學術交流，對當地有了解、也有理解。面對未來，「我比較希望是擺脫一中設定的框架，走向永久分治，」他繼續解釋，台灣目前綁在一中框架下，造成主權不清楚，兩岸紛爭不斷。

這樣的主張，意味著贊成台灣獨立嗎？「我一直說我是華獨，」他笑了笑，「我所說的獨立是以中華民國為國號，作為主權體現，和現在所說的台灣國有很大的差異存在。」

更精確地說，不論是中國或中國大陸，顯然已經不在他們對「國家」認知的範圍中，遑論一國兩制的任何可能性。

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