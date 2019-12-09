親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55天下雜誌

【文 呂國禎】

一根廢柴能變出輪胎、雨傘、窗簾布王國，又衍生洗衣粉到化妝保養品事業。2019年11月底，台化彰化廠舉行路跑，宣告工業退場、土地活化時代來臨。這座成立逾半世紀的工廠，是王永慶循環經濟傳奇代表作，化腐朽為神奇讓廢柴成為工業布王國，也產生彰化人忘不了的味道。如今產線將逐步關閉，未來70多公頃的黃金地要做什麼，也關係到大彰化地區未來發展。

成立逾半世紀的台化彰化廠，可說是王永慶的循環經濟代表作。 圖片來源：王建棟攝
成立逾半世紀的台化彰化廠，可說是王永慶的循環經濟代表作。 圖片來源：王建棟攝
分享

1965年，台化在彰化市成立、蓋廠，雖是台塑集團第三家成立的大公司，但在台塑、台灣產業發展中都是不可抹滅的一頁。早在半世紀之前，台化彰化廠就有循環經濟的概念，今天的六輕便是這個概念的放大版，也為彰化雨傘、輪胎、窗簾成為世界級聚落奠定基礎。

也是彰化人的台化副董事長洪福源說，49年前，他到台化彰化廠報到，明年就滿半世紀了，談到彰化廠的由來，「當初誰也沒想到，有人會把沒有人要的枝梢材、小徑木，和台塑生產過剩的碱加在一起，成了嫘縈，王永慶『經營之神』當之無愧。」

「嫘縈」（Rayon）又被稱為人造絲、人造棉，嫘縈兩字取自發明養蠶的嫘祖，用此來形容嫘縈對人類社會的貢獻，當時國際上的生產方法是把木漿（纖維）素泡在氫氧化鈉，製成嫘縈之後可以仿絲綢、羊毛、天然棉。最主要兩大原料是纖維與氫氧化鈉（碱）。

把你的垃圾，變成我的原料

1958年創立南亞塑膠，成功解決台塑聚氯乙烯（PVC）生產過剩問題，台塑集團創辦人王永慶全力衝刺台塑高雄PVC產能，打造塑膠王國，需要大量的氯作為原料，卻會生產過剩的碱。洪福源說，王永慶突發奇想，拿台灣伐木業多餘不要的枝梢材（廢柴），再加上碱，兩者結合就是嫘縈。「聽起來很簡單，但就是沒有人想到，」洪福源說。

從1964年開始，王永慶花了約1年研究、找地，1965年選定在彰化投資蓋廠。雖然枝梢材是天然素材，但透過碱來取得纖維是一種化學變化，洪福源說，這也是台化全名為台灣化學纖維公司，其中必須有「化學」這兩字的由來。在彰化市70多公頃的土地上，王永慶全力擴充以化學纖維為主的投資，曾佔全世界嫘縈棉生產產能之6.6%，在同業中排名第4位，在全球嫘縈具有相當影響力。後來又在彰化蓋尼龍廠，跟嫘縈的製程能互補整合，「把你的垃圾變成我的原料」的循環經濟精神，在此發揮到淋漓盡致。

而當時台化嫘縈開始上市打的廣告，就是化腐朽為神奇。這個循環經濟最傳奇的地方是，王永慶把一噸成本約40美元枝梢材與碱變成了當時一噸1200美元的嫘縈，價值翻了30倍，讓台化在彰化屹立半世紀而不敗。

台塑生醫的前身

還有一個傳奇是，嫘縈的製程還會產生一個副產品無水芒硝，在王永慶「乾毛巾也能擰出水」的觀念下，台化成立了一個事業單位──台化清潔劑組，利用芒硝生產洗衣粉與清潔劑原料，一邊供應給國內清潔用品廠，另一邊台化自己生產洗衣粉，叫台麗牌洗衣粉。半世紀來，台灣的洗衣粉原料大部份就是來自台化彰化廠，伴隨著台灣人成長。

2003年，台化清潔劑組改組為台塑生醫公司，在台塑集團管理中心常委王瑞瑜推動轉型下，從洗衣粉開始做起，逐漸往上升級跨足化妝保養品，當時王永慶更力挺女兒，親自試用台塑生醫的保養品，鴨子划水到今天，台灣各大百貨、賣場通路上，幾乎都能看到台塑生醫的產品，甚至已有單一款洗髮精能年賣200萬瓶，擠進暢銷排行榜。台塑生醫慢慢地打出一片天，也記錄了從不起眼小樹枝到芒硝、再到化妝保養品的循環經濟與產業轉型升級的故事。

對彰化、甚至對台灣來說，嫘縈、尼龍對產業的影響深遠，可做為雨傘、輪胎、窗簾的布料，例如輪胎內簾布就是尼龍製成，因此彰化曾經是世界的輪胎、雨傘、窗簾王國，跟台化彰化建廠開始提供大量物美價廉的布料，可說是息息相關。

彰化人共同的嗅覺記憶

但對於其他彰化市民來說，台化彰化廠卻是另一種記憶。因為天然纖維（樹枝）可能含有硫化物，或者殘留蛋白質會被化學溶劑溶出，早年生產嫘縈過程中，無法百分之百避免發出這些物質的味道，加上尼龍製程，也無法百分之百避免散發出類似醋酸、阿摩尼亞的味道，被居住在附近或南來北往的人，聞到空氣中有微微的酸味，這個味道也成為彰化市民共同的記憶，當地人甚至自嘲：搭火車不用看，只要聞到味道，就知道彰化到了。

後來規模愈來愈大，台化彰化廠發展成上萬人的超大型工廠，台灣本身的剩餘木材不足，還需要從印尼進口木材。彰化還流傳著這些原木材常躲著大蜥蜴、蟒蛇被一起運進來，最後溜出來在彰化逛大街的鄉野傳說。至於，後來有人說味道是燃煤的汽電共生廠發出，這其實是錯誤的。

2016年，隨著都市發展，早年位於彰化市邊陲的彰化廠，成了彰化縣最具發展潛力的黃金地帶，70多公頃土地能做完整的規劃，又隨著產業外移，彰化廠生產規模也逐漸縮小，反對在都市中心燃煤供應蒸汽與發電的聲浪愈來愈大，當時彰化縣長魏明谷要求鍋爐執照到期的台化彰化廠汽電共生廠重做環評，雙方陷入了換照到底要不要重做環評的爭論中。

產線逐步關閉，但循環經濟精神不變

最後，汽電共生廠關廠，台化決定跟彰化縣政府打國賠官司，而少了蒸汽供應的尼龍、嫘縈，也走向逐步關廠的命運。3年來，約1500多位員工被迫轉往台塑集團其他工廠或提前退休，唯獨當年用芒硝做洗衣粉的台塑生醫因為已經轉型為觀光工廠與樂活園區，甚至結合長庚醫院跨入預防醫學，現在反而成了台化彰化廠的支柱。

11月24日，台塑在台化彰化廠舉辦親子路跑活動。（台塑集團提供）
11月24日，台塑在台化彰化廠舉辦親子路跑活動。（台塑集團提供）
分享

今年，台化彰化廠辦路跑賽，另一層意義是70多公頃土地的開發計劃將邁開大步，王瑞瑜說，未來除了台塑生醫要加碼投資之外，這裡也將蓋住宅。代表王永慶利用林業廢棄物創造的循環經濟神話與彰化人熟悉的味道，從此畫上句點。

但有一點不會改變，王瑞瑜說，將在台化彰化廠設塑膠回收的示範點，民眾可拿不要的塑膠來換點數、兌換台塑生醫產品，協助解決塑膠被亂丟並回收創造新價值。這代表著，彰化人熟悉的台化廠雖然改變了，但王永慶那種每一種東西都要把價值發揮到極致、「喝咖啡要涮奶油球」的精神，依然留在彰化。

分享

延伸閱讀》

一包花生忘了上高鐵也要檢討，王永慶留了哪3招讓台塑20年不愁吃穿？

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶，這股東方神祕力量也入圍？

台灣沒產石油 「啊～你們真幸運」

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

30秒偵測出心律不整 台版Apple Watch幫你預防中風

2019-10-16 15:57

喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

2019-10-16 15:57

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

10大日本瘋台灣商品 不只吃的、喝的，文創、電子也受青睞

2019-10-02 15:38

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 13:32

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:30

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:40

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

辣台派直播vs.穿雲箭App 蔡韓對決誰能勝出？

2019-12-05 11:59

小鮮肉款待 愛上若男將～歡迎光臨！土湯溫泉

2019-12-04 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top