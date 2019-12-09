2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

圖片來源：黃明堂攝 分享 facebook 【文 蔡紀眉】

2019年十大熱銷品關鍵字：養身的、科技的、愛美的、高EQ的、環保的，潮流人士有很多面貌，他們也追求肝膽相照、至死不渝，但都不敵它，有拜有保佑。

1.烹飪神器氣炸鍋：雙11銷售王回「鍋」

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健康意識抬頭，無油煙廚具市場逐漸成型，被束之高閣的「烹飪神器」氣炸鍋，上演驚人大反攻。雙11期間，台灣人上淘寶天貓掃貨上萬台氣炸鍋，可堆疊成十棟台北101大樓高，一舉登上阿里巴巴台灣銷售榜冠軍。松果購物上，氣炸鍋買氣年成長29倍。

價格有感下滑、媽媽社群討論發酵，是氣炸鍋再翻紅的兩大主因。眾多品牌跟進，讓氣炸鍋的選擇多了，售價從過去的一台動輒6000元起跳，降至更親民的3000元區間，中國品牌甚至殺到2000元有找。

2.AirPods無線充電耳機：3C時尚蘋果說了算

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2016年，蘋果取消iPhone耳機孔，推出無線耳機AirPods，在一片嘲諷聲中，意外熱銷全球，成為蘋果最新的代表性商品。

2019年初，價格相對實惠的第二代AirPods上市，奠定蘋果在無線藍牙耳機50%的市佔率。生活市集站上，光一個雙11檔期，AirPods業績就衝破1500萬元，登上年度3C熱銷霸主。

10月底，蘋果無預警推出新款AirPods Pro，具備主動降噪功能，搭配無線充電盒，一對定價7990元，比基本款貴了近3000元，依然引爆搶購潮，北美缺貨到耶誕節，台灣上市指日可待。

3.讀蔡康永惡補情商：做自己萬年不敗

延續「被討厭的勇氣」風潮，如何做好情商訓練，已是全民終生學習的課題。《蔡康永的情商課：為你自己活一次》出版一年以來，每週平均銷量破千本，最高紀錄曾在24小時內賣出1500本，平均每分鐘賣一本，穩坐博客來年度暢銷書榜冠軍。

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博客來觀察，心理勵志書籍的讀者群逐漸年輕化，連帶讓出版品的訴求和切入點更為多元，以情緒壓力為主題的書籍，業績幾乎翻倍成長。

4.美腿導正分趾套：愛美的荷包最好賺

現代人久坐久站、走路姿勢不正確，影響骨盆平衡，延伸出不少病症。從日本紅到台灣的分趾套，採高彈性矽膠製成，號稱能瘦腿、導正足部施力、挺立站姿，進一步修飾骨盆和腿部曲線，在女性社群引爆話題。

松果購物統計，分趾套的回購率居高不下，2019年9、10月更異軍突起，擊敗各品項，奪得站上熱銷冠軍，全年賣出上萬個。但物理治療師也提醒，分趾套一旦過度使用，可能影響血液循環、肌肉出現代償效果，反而適得其反。

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5.授權聯名小家電：電鍋也要卡哇伊

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戀家風潮下，家電產品走向精品、風格化，好用還不夠，話題性高的授權聯名小家電，找來網紅開箱、名人口碑推薦，吸引年輕族群目光。

舉例來說，迪士尼米奇系列11人份電鍋，兼具外型與實用性，奪下博客來年度廚房類小家電銷售冠軍，半年內熱銷逾千個。蝦皮購物也發現，當空氣清淨機成為居家必備，銷量較2018年大增近40%；其中，LINE FRIENDS隨身空氣清淨器，可愛造型加上輕巧尺寸，更能在同性質產品中脫穎而出。

LINEFRIENDS隨身空氣清淨器。（蝦皮購物提供） 分享 facebook

6.阿嬤騎Gogoro去買菜：電動機車時代來臨

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大清早趕出門，撞見鄰居歐巴桑騎著Gogoro 3 Plus最潮的「檸檬雪酪」配色轉進巷口，宣告電動機車時代真的來了！

2019年至11月底，電動機車銷售突破13萬輛，其中超過9成是Gogoro車款。由於2020年政策補助將縮水，民眾趕在年底前換車，10月間，Gogoro單月賣贏山葉（Yamaha），一舉登上機車界老三。

Gogoro 3 系列 Smartscooter® 智慧雙輪檸檬雪酪。（Gogoro提供） 分享 facebook

隨著各大燃油機車廠選邊站，推出各自電動車款，整體Gogoro陣營市佔已突破2成。到便利商店預購Gogoro新色，到電信門市綁約Gogoro專屬方案，都已不成問題。

7.永遠的23號黃衫兄弟：恰恰引退商品大缺貨

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拚戰19個年頭，中華職棒看板球星「恰恰」彭政閔在2019年賽季後退休，球迷化不捨為消費力，引退商品從基本款的紀念球、鑰匙圈、T恤，到套幣、悠遊卡和臂章等，款款賣到缺貨，業績成長200%。光是一條300元、有「彭政閔」字樣的應援毛巾，就賣出逾萬條。

9月29日引退賽當天，門票早早完售，一位難求，2萬223名球迷湧進台中洲際棒球場，創下中職單場觀眾人數新高，排隊買紀念商品的黃衫人龍，一路從球場右外野繞到左外野。

8.舌尖上的珍珠：粉圓成新台灣之光

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台灣人從小口中咀嚼的「珍珠」，竟成了外貿和餐飲文化上另類的台灣之光！隨著台灣珍奶紅遍全球，一粒粒晶瑩剔透的粉圓，全球商機上看10億美元。

外貿協會指出，2019年，台灣粉圓出口至日本的金額成長10倍，幾乎已與台灣農產輸日最大宗的毛豆並駕齊驅。

不只貢茶、鹿角巷等手搖茶飲店在日本爆紅，購買粉圓在家自製飲品、甜點，也成為日本主婦間的新「食」尚，還有餐飲業者改良做各式「暗黑料理」，持續強化這波珍珠狂潮。

9.全球影史最賣座電影：復仇者聯盟

（圖片來源：漫威影業） 分享 facebook

4月底，漫威耗時十年佈局的《復仇者聯盟：終局之戰》在美國首映，被視為漫威宇宙的顛峰完結之作，觀影海嘯席捲全球。13週後，漫威執行長費吉（Kevin Feige）宣布，《終局之戰》全球票房達27億9020萬美元（約新台幣865億元），擠下自2009年雄霸至今的《阿凡達》，登上全球影史賣座冠軍。

《復仇者聯盟：終局之戰》在台灣締造9.1億票房，距離《阿凡達》11億票房紀錄差一步之遙。玩具、公仔等周邊商品熱銷，露天拍賣上，關鍵字「復仇者聯盟」被熱搜超過2百萬次。

10.最無厘頭成名之路：彰化埔鹽順澤宮帽子

（圖片來源：聯合新聞網） 分享 facebook

深不可測的東方神祕力量，2019年顯靈在一頂帽子上！

彰化縣埔鹽順澤宮印有大大亮金色廟名的尋常進香帽，遺落在東京街頭，被挪威選手伊登（Gustav Iden）撿起，戴到法國尼斯參加半程三鐵錦標賽；伊登奪冠後，帽子便透過外電畫面爆紅回台灣。

同款進香帽，從500頂庫存3年、乏人問津；到一週內，被信徒登記索取超過4萬頂，市面上甚至開始出現仿冒品，就連總統參選人蔡英文、韓國瑜也先後來到埔鹽順澤宮上香。只送不賣的冠軍帽，除了神蹟之外，還有誰能辦到？

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