蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

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【文／彭子珊；圖片／Shutterstock】

剛推出一週的AirPods Pro，已經在美國、日本等首波開賣市場熱銷。但蘋果想的不只是音質和時尚，還要從你的耳朵裡淘金。日本人臉辨識大廠NEC也在悄悄耕耘「耳道聲音辨識」。到底我們的耳道裡藏著什麼祕密，讓科技大廠接連搶進你的耳朵？

當你戴上耳機，「嗶嗶」的清脆聲響後，耳機就已經「認出」是你。在你通勤上班、跑步運動的路上，播放音樂的耳機也正同步收集你的健康資訊，連線到手機和雲端，甚至拋給醫生。

耳道裡的未來，可能比你想像中的更近。

定價249美元（7990台幣）的蘋果新版耳機AirPods Pro，開賣第一週，就已經在美國、日本等首發市場熱銷。消費者至少得等上兩週，才能拿到耳機，成為年底購物季的熱門話題。

蘋果AirPods Pro於10月底上市後，在許多國家都賣到缺貨。 （取自蘋果官網） 分享 facebook

除了防水、排汗，AirPods Pro還由塑膠的硬式耳塞，改為三款矽膠耳塞套，讓耳機更貼合。蘋果表示，強調主動式抗噪的這款耳機，會根據使用者的耳道和形狀，透過軟體來調整聲音品質，調和周圍噪音。

從設計改良，讓耳機更貼近你，蘋果想的不只是音質和時尚。

不只用來聽 耳機比你想像的更「認識」你

10月3日，蘋果向美國專利商標局（USPTO）提出的一項專利申請，正在透露AirPods的未來。

這份專利申請內容顯示，耳機表面內建兩種不同的生物辨識感測器，可以在使用過程中，直接從耳道收集健康資訊。感測器讓耳機可以辨識左右耳，做到自動調整聲音。

有線耳機的應用則更廣泛，還能做為電極，透過心電圖（EKG）感測器或是電阻抗心電圖（ICG）感測器，詳細測量使用者的心臟狀況。甚至藉由皮膚電導反應（GSR），推算出使用者當下的壓力指數多高。

在耳道裡佈局的不只蘋果，擁有超過120年歷史的日本電氣（NEC）也正在往前邁進。

11月7日，NEC社長新野隆就在2019年度大會C&C用戶論壇暨博覽會（iExpo）後，談到「耳道聲音辨識」的未來。

NEC社長新野隆，提出「耳道聲音辨識」的未來。 （彭子珊攝） 分享 facebook

「比方說，現在很多警衛都得戴著耳機，但是不是本人，其實我們也不知道。如果可以透過耳道聲音辨識，只有對的人才能透過耳機接收指令，很多場景都有類似的需求，」面對《天下》記者的提問，NEC社長新野隆解釋，「NEC已經在做概念驗證（proof of concept），不久之後就能實現。」

位在NEC東京總社裡的「未來創造中心」（Future Creation Hub）裡，記者現場測試後發現，只要在右耳戴上專屬無線耳機，三個清脆簡短的「嗶嗶」聲後，螢幕上就顯示使用者的耳道已經被記錄。碰到需要身分識別的場景，只要再次戴上耳機，就能「認出」使用者，用耳道來開鎖。

同樣是耳朵裡的商機，但蘋果和NEC一個用光，一個用聲音，從技術到策略思維都大不相同。

光與聲音並行 耳道是下一個戰場？

蘋果的耳機，用的是PPG（光體積變化描記圖法）感測器，也就是用LED感測技術，量測心跳、脈搏、血氧含量等。蘋果的這項技術，相當於透過脈衝式血氧濃度器把光打在耳道內的皮膚上，藉由光的變化推算皮膚下的血流量，進而算出心率、呼吸速率等資訊。

從耳道裡抓取健康資訊，關鍵就在AirPods的熱賣。

對蘋果而言，收入成長最快的，早已不是iPhone，而是包含Apple Watch、AirPods等穿戴式裝置在內的配件業務。今年4到6月，蘋果的配件業務收入總額55.3億美元，較前年同期漲幅超過50%，遠勝Apple Music、App Store等軟體服務的18%。

儘管蘋果沒有公布AirPods的銷售數字，但蘋果執行長庫克在法說會上強調，「這絕對是穿戴式裝置爆發的一季！」若將配件和軟體服務分拆，規模已經是《Fortune》排名前50大公司。

雖然iPhone銷售的規模334億美元，仍是配件業務的五倍之多，但同期萎縮9%的跌幅，顯示蘋果加速整合Apple Watch、AirPods等配件及後台軟體服務的必要。

具有心電圖功能的Apple Watch，邊聽邊感測的AirPods，加上整合數據的軟體服務後台，可能已經是蘋果深入健康領域的重要戰略。

從人臉、虹膜到耳道 只有安全還不夠

蘋果想的是廣大的消費市場，怎麼深入平常百姓家。向來以B2B為主的NEC，則是在商業應用中開疆闢土。

去年在美國標準技術研究院（NIST）臉部辨識基準測試中，以錯誤率0.5%判讀1200萬人的高精準度，第5度拿下全球第一的NEC，也正在往耳道邁進。

生物辨識，向來是NEC的強項。明年的東京奧運，從競技會場、選手村到新聞中心，約30萬人進出的臉部辨識，用的都是NEC的技術。

NEC最新的虹膜辨識技術，已跳脫距離的限制。 （彭子珊攝） 分享 facebook

為期兩天的2019年度大會上，NEC展出的最新虹膜辨識技術，就告別過去只能近距離辨識的限制，即便是2公尺外、戴著眼鏡的步行者，也能快速拍下虹膜，比對身分。

從人臉到虹膜，速度、精準度不斷提升，但耳道聲音辨識的挑戰，不只要快、要準，還要找到對的應用，讓消費者願意打開耳道。

3年前，NEC就開始跟日本長岡技術科學大學合作，透過耳機發出聲響，再記錄聲音在耳道裡的反射，在一秒鐘之內描繪出每個人特有的耳道形狀，做出身分識別。

耳道就如同指紋一般，每個人都不一樣，也因此發展出耳道聲音辨識的技術。 （彭子珊攝） 分享 facebook

去年，在韓國平昌奧運期間，NEC也搭配韓國電信（KT）的5G智慧巴士（Connected Bus）推出測試服務，用耳道辨識技術確認巴士的司機身分。

只是，已經有人臉、聲紋、掌紋、虹膜等辨識技術的我們，為什麼還需要透過耳道來辨別身分？

NEC台灣總經理賴佳怡舉例，耳道聲音辨識尚未導入台灣，但虹膜已經落地在台灣的應用場景。「虹膜辨識技術的應用，在金融跟支付領域，一定要跟錢有關，精確度沒辦法容忍（太低），因為錢可能就轉出去了。」

虹膜的深耕，來自於和人臉辨識結合，提高安全需求，為金流把關。耳道的聲音辨識，則同樣在健康需求上打轉。

日本NEC的研究顯示，應用場景除了戴著耳機的警衛，時常戴著手套的醫護人員、工作的作業人員等，都能在不用手的狀況下完成身分識別，避免感染和污染。

只是，人臉辨識引發的隱私疑慮還在發酵，又有多少人願意開放自己的耳道，為看不見的安全加一道鎖？在密碼多到記不住的時代，耳中金礦怎麼採，蘋果和NEC不只要幫消費者疲憊的大腦分憂解勞，還得兼顧隱私保護的憂慮。

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