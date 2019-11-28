厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

台積幼兒園課程強調與時俱進並解決各種難題，例如科普課程鼓勵孩子和父母討論科學實驗或設計產品，日前還放影片引導理解人工智慧。 （王建棟攝） 分享 facebook

【文／鍾張涵；圖片／王建棟攝】

台積奇蹟，不只在業績、技術、市值，在營運策略、綠能永續，甚至是台積幼兒園教育也都有獨到之處。從各項數據，一次了解台積撐台灣的關鍵實力。

11月11日午後，陽光普照，台積幼兒園的羽軒（化名）興奮揮著扇子，和同學一起對紙汽車搧風，看車子能否順利向前。

「我爸爸超厲害的，」羽軒挺起胸膛、笑得驕傲，「我爸爸昨天花了8小時！幫我做紙車，是可以轉彎的！」

台積業績、技術、產能、股價、市值屢締高峰（見表），但另一項讓你意想不到的「產能」，是去年台積員工生了2682位寶寶，佔台灣新生兒比例1.5%，意即台灣每100名新生兒中，就有一位「台積製造」。

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台灣少子化問題嚴重，國發會預計台灣人口2022年恐負成長，前總統馬英九將之稱為國安威脅，而台積員工的寶寶出生率，意外逆勢成長。這只是台積其中一個對台灣的驚人貢獻。

員工福利：幫「夜鷹」顧「小鷹」

近10年來，台積技術一路追趕，超越格羅方德、三星、英特爾。5年前業界還認為英特爾霸主地位難以撼動，2014年台積啟動「夜鷹計劃」採3班輪值，讓研發24小時日以繼夜，如今技術領先對手1年以上。

羽軒的父親是台積產品設計部工程師，每天上午8點前送兒子到幼兒園。最近羽軒開始上「科普教育」主題課程：紙的科學，嘗試水中浮沉等關於紙的實驗。大家各自製造紙車上軌道，卻發現小車不斷撞牆、無法轉彎。

老師請孩子回家想辦法、明日再戰，這些台積父母聞訊竟全都技癢、各顯神通：有的教孩子改變輪距，有的教孩子在軌道轉彎處建斜坡，有的指導在紙車和軌道加磁鐵。羽軒爸爸則動手教孩子改變材料和產品結構：將紙結合吸管、重新製車。

台積幼兒園總園長蔡梅嵐透露，台積在竹科、南科和台中有4間幼兒園，收托558名2至8歲的孩子，「他們的父母六至七成是R&D（研發），」蔡梅嵐說，他們常上下班時接送小孩。這裡收托時間可逾12小時，從早上7點至晚上8點。

力求創新：砸重本拚研發，全台第一

研發，是台積不斷成功與創新的關鍵。去年台積研發支出達28.5億美元，佔台灣整體製造業上市櫃公司研發支出近兩成。今年台積還加碼資本支出至140到150億美元，創歷史新高。

台積董事長劉德音10月31日出席台灣半導體協會（TSIA）論壇時還說，將在竹科新建研發中心，打造台灣「貝爾實驗室」，預計可再容納8千名研發大軍。據悉，此研發中心明年初動工，專攻更先進的3奈米以下製程，地點也在幼兒園附近，讓研發大軍可全力衝刺工作、又兼顧家庭。

台積建置各種廢水回收系統，將每日使用的自來水全數回收、循環利用，達到一滴水進入台積平均可使用 3.5 次的再利用成果。 （王建棟攝） 分享 facebook

劉德音透露研發中心計劃當天，台積股價盤中首度突破300大關，市值攀抵7兆（編按：台積股價之後仍一路走高，11月6日市值突破8兆元），雙創新高。但當記者詢問股價破300的心情時，他看來很驚訝，「真的啊？」

隨後嘴角不禁揚起，劉德音眉開眼笑地說，「（台積）技術從後居上了，我希望大家不要驕傲，繼續虛心！暫時領先，但怎樣保持領先才是最大挑戰。」

張忠謀在台積運動會後記者會上，對股價則想法相異，他說，「我不覺得有什麼意外，台積股價創高，對千千萬萬股東可能是意外，但對我不是。出乎我意外的是：不漲了，怎麼辦？」

造福供應鏈：帶著供應商一起成功

11月2日，台積運動會在新竹體育場舉行，劉德音對上萬員工說，5奈米製程即將就緒，「明年5奈米會接續7奈米腳步，締造又一個世界最先進半導體技術的里程碑！下一世代3奈米技術，也依計劃順利開發。」

當科技成為貿易戰中的制衡武器，台積動向也牽動台灣經濟展望和未來國際局勢，張忠謀在運動會上就說，「世界已不再安寧，台積變成地緣策略家的兵家必爭之地。」

因此，台積晶圓廠日夜趕工，當英特爾還卡在10奈米、三星7奈米良率不佳，台積現在正衝刺5奈米和3奈米。

最重要的是，原預計明年4月才啟動南科30公頃用地，外傳因3奈米提前啟動，台積已向南科管理局表達希望提早啟用，預計今年底前交地。

台積在最新的南科18廠，投資上兆，是台灣史上最大規模的產業投資項目，將成為台積未來成長主力。 （王建棟攝） 分享 facebook

科技部南科管理局證實，南科土地漸趨飽和，但為吸引更多半導體產業如材料、設備廠進駐，局內開始評估如何擴大園區。

去年，台灣實質國內生產毛額（GDP）約16.8兆。台積去年在台創造1.02兆產值，還額外帶動國內產值1.9兆。

另外，台積和工研院合作的「民國107年台積使用國內資源對台灣經濟與社會貢獻研究報告」指出，因供應鏈採購和員工雇用，讓台積附加價值達7929億元，附加價值率約77%，高於國內工業平均約三成水準。

某台積重要供應商一級主管告訴《天下》，台積近年更積極扶植台廠，「我們跟著台積一起成功。」

該主管透露，台積下單呈倍數增加，甚至要求公司主管每週赴台積匯報進度。雙方針對新技術協同創新開發，「我們老闆有時在內部開玩笑說：公司原本只是小老鼠，鑽進去（台積供應鏈）不小心被養成老虎。」

另一家化學品廠商原先產能未達先進製程需求，台積協助建置產線，讓這家公司產能大增四倍之多。

聯發科也是因台積全力支持，晶片量產速度有望超越對手高通。11月8日，聯發科就發新聞稿強調：台積是聯發科長期策略合作伙伴。

聯發科副總經理暨製造本部總經理高學武說，「台積的先進製程技術，使聯發科能不斷實現領先業界的創新設計。」

相較高通的代工廠三星7奈米良率遭遇瓶頸，台積即便產能擠爆也大力支援聯發科。

難怪劉德音在TSIA論壇上對聯發科執行長蔡力行笑道，「台灣半導體是全球半導體中流砥柱，維持：製造第一、封裝第一、IC設計第二，但應該很快變成世界第一！」這正是台積強力扶植台廠上下游供應鏈，齊撐台灣經濟最強大證明。

台積電董事長劉德音（右）與聯發科執行長蔡力行（左）於2019年TSIA論壇會場。 （王建棟攝） 分享 facebook

回顧2017年，台積市值首度超越英特爾，也是雙方10奈米量產黃金交叉關鍵年。其實當年也發生另一趣事。

台積精神：挑戰最難的那條路！

台積幼兒園大班的孩子即將畢業旅行，老師想帶他們爬飛鳳山，此山形如伸頸斂翼、蓄勢待發的鳳凰，名列台灣小百岳之一。但它有兩條路，一條比較好走，另一條很難爬，有原始樹根盤踞、泥地雜草，還有些陡坡得拉繩上攀。

結果這些大班孩子一致舉手，都想挑戰難的那條！

出發前幾個月，他們開始體能訓練，跑步、爬樓梯，還研擬戰略：遇到困難怎麼辦？怎麼協助爬不上去的朋友？想放棄要怎麼克服？

畢旅當天，弱小的孩子跌跤，就有另一孩子上前攙扶；遇到難爬的陡坡，大家便想辦法攜手爬過。老師途中發送「努力糖」、「堅持糖」和「勇敢糖」，一行人互相打氣。

最後一段路時，孩子已氣喘吁吁，但老師大喊：只剩一些路就到山頂了！大家還有沒有力氣？

「有！」這些孩子全振臂高喊。那天，所有人都成功爬上山頂。回程路上，這些孩子還說，明年進了小學，也要挑戰更難的山！

就像他們的台積父母，仍不斷挑戰下一階段技術可能，還帶領其他中小供應商，持續向上攀峰，一起攻頂。

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