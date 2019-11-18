學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

什麼造就傑出的一手？最強女棋士黑嘉嘉的頂尖祕訣是：父母從不給壓力，只要她盡情享受。 圖片來源：邱劍英攝 分享 facebook 【文 楊孟軒】

黑嘉嘉從小多才多藝，還被啟蒙師父認為「只當職業棋士太可惜，」要她慎重考慮。但圍棋千古以來，沒出現過相同棋局，每個人的生命也是。而她穩坐台灣段位最高女棋士的祕訣很簡單，就是始終覺得下棋很快樂。

空靈眼眸緊盯棋盤，腦中演算著下一步棋，對弈時的黑嘉嘉冷靜沉著、面無表情。但聽到本人活潑爽朗的笑聲後，形象180度轉變。

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「我是雙子座，有點雙面性格，可以坐8小時下棋，也可以講話一整天，」喜歡跳傘、高空彈跳，最愛看武俠小說，不下棋的黑嘉嘉反差很大。

經紀人楊莉安在一旁爆料，「黑嘉嘉平時很沒耐性，連等紅燈60秒都嫌久。」

黑嘉嘉被日本媒體譽為「千年一遇」美女棋士，但這掩蓋不了她的圍棋成就——台灣棋院圍棋職業七段，是台灣段位最高的女棋士，曾在女子世界賽中拿到亞軍。

14歲考上職業棋士，國中畢業後沒有繼續升學，黑嘉嘉沒有虎爸、虎媽，而是在快樂的環境下學圍棋。

喜歡什麼？都去試！

學體操、鋼琴、琵琶、芭蕾舞和圍棋，小學還加入游泳校隊，童年的黑嘉嘉過得很充實，熱衷學習新事物。因為父母從她小時就告訴她，喜歡什麼就去嘗試。

父親是澳洲人、母親是台灣人，有個姊姊的黑嘉嘉，在4歲時從澳洲回到台灣。父親的教育觀念相當開放，不太在乎考試分數，「所以聯絡簿都拿給爸爸簽，」黑嘉嘉笑著說。

5歲那年，母親買了五子棋回家，黑嘉嘉打敗了全家人，吵著想去外面上課。母親打聽後發現坊間只有圍棋教室，便幫她報名。

黑嘉嘉被圍棋的變化無窮深深吸引。「圍棋有幾千年歷史，但從來沒有兩盤棋一模一樣，」她很快地展現圍棋天賦，屢屢戰勝班上學員。

黑嘉嘉最愛《棋靈王》裡的角色塔矢亮，欣賞他從小立下目標、專注於圍棋。（邱劍英攝） 分享 facebook

不只棋藝出色，黑嘉嘉的啟蒙老師周可平回憶，教棋20幾年，沒見過幾個像黑嘉嘉這樣擁有性格優勢的學生，「她年紀很小就很沉穩、不受輸贏影響，很少見。」

當時電視播放的卡通《棋靈王》更啟發黑嘉嘉，立志要成為職業棋士。「看完之後對職業棋士更有概念，原來下圍棋還有獎金可以拿，」她回憶。

那時，黑嘉嘉只有八歲。她的母親不熟悉圍棋生態，請教同時也是職業棋士的周可平，得到的答案是：審慎考慮。

因為黑嘉嘉不只圍棋出色，各項才藝、學業成績都很好，「她注定要成為明星，只當職業棋士太可惜，」周可平說。

當年很多小朋友看完《棋靈王》，都說要成為職業棋士，但他認為這行很辛苦，台灣環境不好，100多位職業棋士，只有前幾名能夠靠獎金生存。

為越洋練棋，半夜爬起來

11歲那年，父親工作轉換，全家搬到美國。沒了圍棋教室和老師，失去學棋環境，黑嘉嘉更加確認棋是「真愛」。

為了下圍棋，她開始上網找對手。但實力較強的高手多是亞洲棋士，與美國有時差，「所以我週末都半夜爬起來和他們對弈，不想放棄任何與高手切磋的機會，」黑嘉嘉說。

因為課業輕鬆，每天下午兩點半放學，黑嘉嘉有很多練棋的時間。兩年後，從網路六段升到九段，是相當顯著的進步，她又跟母親提起要成為職業棋士的夢想。

為完成女兒的夢想，母親幫她報名中國職業定段比賽，僅有前兩名可以獲得資格，黑嘉嘉卻是第20名。

隔年，她做足了準備、再度叩關，「我當作是最後一次測試，結果運氣很好，考上了。」黑嘉嘉把成功的原因，歸功於比賽時的心態。

因為她的父母從來沒有給過壓力，反而要她盡情享受圍棋的樂趣，「父親考前跟我說，考上有考上走的路，沒考上有沒考上走的路，」她心想，若是再次失利就回美國念書。

沒有得失心，她更能全神貫注。「我在洗手間看到很多女孩在哭，她們為了定段比賽投入所有心力，彷彿整個人生都賭在圍棋上，」黑嘉嘉坦言，很多小朋友學棋學得很痛苦，輸棋會被打罵，留下陰影。

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不給壓力，盡情享受

但她自己，從小父母就告訴她輸贏不重要，在她輸棋時給予安慰，要她把錯誤學起來、下盤棋才能更進步，「我很喜歡圍棋，既然父母沒給我壓力，我也不想給自己壓力。」

因為抱持平常心，黑嘉嘉即使面對勝多敗少、實力堅強的世界級棋手，也不會懼怕，而是懷著向高手學習的心態。

「圍棋要不斷面對輸贏，若很在乎，會很痛苦，」黑嘉嘉解釋，對弈結束之後，雙方會將棋路重擺一遍，檢示各自犯下的錯誤，稱為「覆盤」。如果沒辦法放下輸贏，覆盤就會變成痛苦來源。

黑嘉嘉14歲成為職業棋士，母親陪她回台、照料生活起居，父親和姊姊留在美國。「生活雜事都媽媽處理，我沒做過家事，」黑嘉嘉笑著說。

黑嘉嘉的母親曾是國小老師，做事認真、熱愛學習，「我也受她影響，用全力以赴的態度面對事情。」

每當黑嘉嘉因輸棋而心情低落時，母親都會陪著她一起覆盤，「我把棋擺給她看、講給她聽，鬱悶心情就會獲得紓解。」

黑嘉嘉展開職業棋士生涯之後，母女倆在台灣共同生活近5年。但母親在2014年因病過世，對她帶來重大打擊，當年幾乎沒辦法參加比賽，「我花了一年才逐漸釋懷接受，也學會獨立，」黑嘉嘉說。

成為職業棋士後，黑嘉嘉每個月都要出國比賽，考量到無法兼顧學業，和家人討論之後，決定不再升學。

黑嘉嘉小時候就曾和姊姊一起拍過廣告，如今進入演藝圈，面對鏡頭，她並不陌生。（邱劍英攝） 分享 facebook

不在學校體制中，黑嘉嘉靠自主學習充實自己。因為經常去日本比賽，她上網看影片、買書自學日文，希望能跟日本棋士有更好的交流溝通。

黑嘉嘉認為自己是需要靈感的棋手，生活體驗愈豐沛，對下棋刺激思考愈有幫助。她喜歡嘗試新鮮刺激的事情，最近還去杜拜玩跳傘。

個性沉穩卻又愛冒險，黑嘉嘉是個矛盾的綜合體。2016年，她和唱片公司種子音樂簽下合約，正式踏入演藝圈。

豐沛生活，有助於下棋思考

種子音樂老闆吳鋒在飛機上讀到黑嘉嘉的專訪，從她的空靈氣質中，看到成為明星的潛力。進入演藝圈是個未知的挑戰，但黑嘉嘉樂於接受，「我當時只擔心比賽受影響，幸好公司承諾會以圍棋為主。」

種子音樂安排她上發聲課，她直呼很特別。因為下棋沒有情感可言，必須冷靜、不能情緒起伏，「但唱歌要投入很多情感，非常不同！」黑嘉嘉難得露出誇張的表情。她會特別到KTV點歌，用原音導唱功能，練習抓節奏和模擬情緒。

下棋前，黑嘉嘉習慣面對棋盤，讓腦袋放空。承襲母親的姓氏「黑」，但她喜歡後下的白棋，因為可以掌控全局、後發制人。

成長於無壓力的環境中、很早就找到志向，黑嘉嘉自認很幸運，「爸媽給我最大的幫助，是讓我覺得下棋是件很快樂的事。」

因此未來如果有小孩，黑嘉嘉也希望他能有快樂童年，不要有太多壓力、執著於分數，或和同學、兄弟姊妹比較。

直到現在，黑嘉嘉對一件事仍印象深刻。她的姊姊剛上小學時，考了很多科一百分，外公告訴她以後也要跟姊姊一樣，「我就說，姊姊是姊姊，我是我！」

圍棋千古以來，沒有出現過相同的棋局，而每個人的生命歷程也是。黑嘉嘉的快樂圍棋哲學，讓她走出一條邁向頂尖、獨一無二的棋路。

黑嘉嘉小檔案

出生：1994年

現職：台灣棋院圍棋職業七段

學歷：美國黑山國中畢業（Black Mountain Middle School）

探索歷程：

● 從小廣泛學習，在圍棋上展現天賦

● 11歲赴美失去正規學棋環境。持續利用網路練棋，進步顯著

● 嘗試兩次成功定段，開啟職業棋士生涯

給Z世代的一句話：

不要和他人比較，不要給自己太大壓力。對喜歡的事物多嘗試，可以慢慢找到興趣。

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