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別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56天下雜誌

【文 鍾張涵】

台積電創辦人張忠謀感嘆，自己常聽見許多年輕人一考上台大，「就好像那是他一生的巔峰了！」甚至現在許多50歲、60歲的人，還總是在講「我在台大的時候」的故事。但這個世界大得很、人才多得很......

圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝
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台積電創辦人張忠謀今（11/5）出席「人才循環大聯盟高峰會」。他分享自身經驗，強調比大學教育更重要的，其實是「世界觀」和謙遜（modesty）的態度。

張忠謀感嘆，自己常聽見許多年輕人一考上台大，「就好像那是他一生的巔峰了！」甚至現在許多50歲、60歲的人，還總是在講「我在台大的時候」的故事。

張忠謀語重心長地說，這就是為何「人才循環」相當重要，應該多看世界、懂得謙卑。他在美國就發現美國大、人才多，「你會真正吸收美國給你的謙遜和世界觀，認識到跟你一樣能幹、甚至比你更能幹的人。你會變成不一樣的人！就不會再如此自大，不會一直說：「我台大.....」。

張忠謀也分享，回台第一個工作是工研院院長，但他從美國帶回來的其實不是技術，而是世界觀。

創辦台積電時，最主要的智慧財產也非專門知識，台積電的技術和知識，都是伴隨世界觀進行。

今日張忠謀的演講讓現場笑聲不斷。以下為其演講重點：

人才和訓練可以同時發生，對我個人來說，當我第一次聽到「人才循環」主題，就覺得這是相當自然的事情，怎麼現在變成要鼓勵？這是不應該的。

以我自身經驗來說，AIT美國在台協會處長William Brent Christensen（酈英傑）來找我演講時，我問他，「你要我說什麼呢？」Brent只說，「就說說你自己！」

因為我自己就受到循環的訓練，有過美國、中國經歷，我自己就是很大的受益者。

在台積電，我們一共有20幾個副總以上人員，包括資深副總、總裁、董事長，至少一半是先在台灣受大學教育、又在美國做幾年工作，再回到台灣。

他們到台積也不是馬上做副總、或副總以上，而是先從底層如做工程師、高級工程師、工程經理，再一步步升到副總職。但他們在美國學到什麼？又帶給美國什麼東西呢？

我看我先從自己說起。

創辦台積：最主要的智慧財產是世界觀，而非知識

我自己在美國36年，大學教育就是在美國，但我學到比大學教育更重要的，其實是世界觀，是謙遜（modesty）。

讓我解釋為何要到美國上大學，因為台灣實在是相當小，我常看到：年輕人假如考取了台大，就好像那是他一生的巔峰了！18歲喔！就在台灣！

我為何這樣想呢？因為我看到很多50、60歲的人，還總是在講：我在台大的時候、我在台大的時候。

但我在美國，從沒聽見一個50、60歲的人在講：我在哈佛的時候、我在耶魯的時候。No！

我認為，這就是謙遜，因為大家知道：美國還有很多好大學，像我是麻省理工學院（MIT）的，但畢業後就不提MIT了！因為你知道：這世界大得很、人才多得很，所以你學會了謙遜。

在美國，我也學會世界觀。因為美國與全世界所有國家都有關係，全世界所有國家多多少少都受它的影響，因此你很容易在美國得到世界觀。

這世界觀對我來說很有用。我到台灣第一個工作是工研院院長，而我從美國帶回來的不是技術，我老早就不搞技術了，我帶回來的，最重要的是世界觀。

我創辦台積電最主要的智慧財產也不是專門知識，就算有專門知識，也是伴著世界觀進行。

因為美國大、人才多，你會真正吸收到美國給你的謙遜和世界觀，認識到跟你一樣能幹、甚至比你更能幹的人，你會變成不一樣的人！你就不會再如此自大，就不會一直說：我台大。

談人才循環經驗，布希總統曾問他：何時回德州？

台積電前三個總經理都是美國人，不是華裔美國人，而是白種美國人。他們的確為台積帶來本身就有的東西。

但講到循環，他們在台積當總經理，之後就回美國，一位做創投，另一位則回美國公司當專業經理人，也都很好。

我還想到一個故事：2006年我曾前往亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，當時的美國總統是喬治．布希（George Walker Bush），他也曾做過德州州長，而我在美國德州儀器待了25年，後來成為德儀集團副總裁。

後來我到台灣創辦台積，並且2006年去參加APEC會議。當時，布希總統就在那裡，我們見到面，我正要介紹自己，他就已經知道我是誰了！他說：我知道你是誰！

我們談了許多事，布希總統介紹了許多政府首長給我認識、說明一些商業事務。總之，故事太長了，但最後讓我相當掙扎的、記到現在的，就是他最後問我：Morris，你何時要回德州呢？

這就是人才循環！因為我可能會接受！

但誠實地說，當時我還沒準備好，結果現在，我退休了！但我可能會接受他的建議。

因此，回到人才循環議題，台積頭三個美國總經理返美後也有好事業。台積電目前也有不少往返美國和台灣的循環人才，主要是財務、會計和人資，因為技術人員要跟著生產線和實驗室，所以比較難循環。

但我希望能給予大家一些我的想法和經驗，明白要如何透過循環訓練人才。

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