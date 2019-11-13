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AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29天下雜誌

英探策略副董事及合夥人、前波士頓顧問公司研究員厄克（Patrick Erker）...
英探策略副董事及合夥人、前波士頓顧問公司研究員厄克（Patrick Erker）。 （劉國泰攝）
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【採訪整理／田孟心；圖片／劉國泰】

AI時代，科技加速推陳出新，企業、求職者、教育界都在問什麼是未來需要人才？又如何培育人才？來自波士頓顧問、為美國而教、矽谷教育創新顧問的專家厄克這麼分析。

課綱翻新，為的是讓國家生力軍們擁有面對未來的能力；企業更不能鬆懈，密集關注下一波發生在產業、人才與管理的新變革。

談未來人才議題，擅長替世界知名公司解決問題的波士頓顧問公司（BCG，Boston Consulting Group），是絕佳軍師。BCG的客戶涵蓋財星全球500大企業、政府組織與非營利機構。其中，曾主導過一整年關於數位時代人才調查研究的厄克（Patrick Erker），不僅熟悉商業市場，也涉足教育領域。

來台參加《親子天下》2019教育創新國際年會的厄克，曾於為美國而教（Teach for America）擔任專案經理，近期又加入矽谷教育創新顧問公司英探策略（Entangled Solutions）擔任副董事與合夥人。談人才培育，他的見解值得台灣企業參照。以下為厄克專訪紀要：

產業變動快，什麼人會被取代？

眾所周知，產業的變革腳步愈來愈快，特別是我們活在一個人工智慧、機器學習崛起的世代。

根據我們的研究，工作的更迭僅4至5年。換句話說，如今的產業現場不再如同過去，一個工作者畢業後選擇一家公司服務，做30年後退休，反而是新出現的工作與技能，或許只會維持5年，沒辦法持續學習者，可能就會面臨失業。

麥肯錫也做過類似的調查，2030年有8億人的工作會被AI取代。麻省理工學院（MIT）亦羅列出「風險工作」，我建議《天下》讀者們自行上網查看，會很有感觸。

這些面臨消失危機的風險工作的共同特質，就是3R：規則（Rule）、例行公事（Routine）、重複（Repeatation）。若你的工作有非常明確的一套執行方法、沒有太多例外，可能就是高風險族群。

相對地，產業裡會出現新角色，例如首席能力長（CCO，Chief Capability Officer）。有別於過去首席人資長只管人、首席科技長只管技術的情況，CCO需要重新安排人與機器之間的工作。

目前，我們研究人與機器合作會衍生許多型態，例如機器管理機器、機器管理人、人與機器協作，或人管理機器，這些合作模式與工作崗位在組織裡都需要重新設計。這是首席能力長的角色。

因此，新時代來臨，有危機也有機會，人的價值不會消失，但需要判斷力與創造力的工作才不會被取代，還會有更多新發展。

值得一提的是，自雇者的比例愈來愈高，在美國有超過3分之1的人曾做過自由業者。這代表工作者需要更靈活彈性的技能，以因應沒有組織與常規的工作型態。

雖然T型人才已經是老生常談，但我認為這還是這個時代重要的人才典範，有一項專業，佐以其他廣泛的技能，無論身處企業或自雇者都適用。

學習「如何學」、「做中學」

面對產業變革，我的建議是「學習如何學習」（Learning how to learn），這也是線上課程平台Coursera很有名的一門課，教導學習的具體策略，推薦大家都能花幾小時上完它。

在這個時代，你當然可以說某些技能，例如寫程式很重要，但更重要的是，你知道自己為什麼要學、怎麼樣學得更好、如何面對知識的持續更新。

我們的研究也發現，現代人的人生模式已不是「上學—上班—退休」的線性進程。

產業變動劇烈，在學校準備的很可能4、5年就跟不上局勢了，這意味著人們會更頻繁地進修。但一個人能回到學校的次數有限，頂多碩班、博班，因此企業裡建立「學習生態圈」就非常重要，主管要讓員工習於「做中學」，例如分析師學習新的Excel工具就是一種。

企業心態：幫助員工學習

有些企業擔心，邊做邊學會影響員工的工作進度，但經營者必須開始習慣給員工這樣的空間，才能在未來世代保有競爭力。

以我目前任職的英探策略而言，工作時間的5%會用來給員工進修。我們鼓勵員工自學一些與工作相輔相成的技能，它不一定立刻有用、能執行在當前專案裡，但累積的效果會非常可觀，例如我的自學就是閱讀各行業談趨勢的新著作。

產業更迭快速，造成人員也巨幅流動。在舊金山，我們觀察到許多優秀的企業已經做好因應策略，那就是接受現實、祝福員工，而非強調傳統的忠誠。

有些企業甚至會幫員工找跳槽的路，在顧問業特別常見。這麼做的好處有三：職員工作滿意度提高、招聘更順利、未來可能成為良好的客戶或關係人。

時代已經不同，員工的來去會是自然現象，企業要維持競爭力，不需要優質人才的永久停留，而是他們願意走進來。

因此當員工在公司的時候，不要吝嗇提供他需要的學習支持、給他時間自修、幫助他成為更好的工作者，如此一來，新時代的員工才會視你為優先選項。

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【更多內容請見《天下雜誌》685期；訂天下雜誌電子版

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