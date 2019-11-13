物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

交大2014年啟動課程全面翻新，走向跨領域、客製化，希望養出領袖人才。 （劉國泰攝） 分享 facebook

【文／田孟心；圖片／劉國泰攝】

物理、數學問題都難不倒，卻當不了國際大公司的專案主管？長久以來的教育模式，讓台灣人只會解題，不會「問問題」。身為台灣頂大的交大、清大，意識到人才培育方向應該大轉彎。

新竹東區的兩所頂尖學府，清華大學與交通大學，多年來都是台灣科技業忠實的人才供應鏈，培養源源不絕的人才。明明這套培訓系統良好而穩定，清大、交大近年卻領先全台灣的大學，啟動了新一波的選才制度。

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在交大，看見隱憂的，是曾任加州大學電機講座教授的前校長張懋中。

「前陣子某全球頂尖軟體公司台灣區負責人問我，知道台灣員工3千人裡面，有幾個人擔任Product Leader的角色嗎？」張懋中為表謙遜，猜5個，沒想到對方卻說，答案是「0」。

交通大學前校長張懋中。 （邱劍英攝） 分享 facebook

該位高層表示，「你們台灣人很擅長『解決問題』，所以只要我們有物理問題、數學問題，都會找台灣人進來團隊解決。但研發或設計產品這塊，我們就不需要台灣人了。」

這一席話，正是張懋中眼中交大的困境。

台灣教育下的「代工人才」

「我們花最多資源，培養最好的學生，去做『解決問題』的代工人才，卻從沒教會孩子做『定義問題』的領袖！」張懋中認為，兩者之間的差別，就是會不會「問問題」，老祖宗說的「學問」便是這個道理。

鏡頭轉向清大，英雄所見略同。

校長賀陳弘表示，「1990年代的科學園區，代表台灣製造業的極致，而製造業要的人才，是規格化的人才。」規格化意味著進入規格的誤差愈小，良率愈高、競爭力愈強，人才便不會有太大的差異性。

清華大學校長賀陳弘。 （賀陳弘提供） 分享 facebook

然而，當產業趨勢往強調高附加價值走，台灣社會意識到高獲利不在製造這端，育才思維便產生質變。

「我們期待養出下一個獨角獸，就得讓人才與想法差異化，」賀陳弘總結。

選才模式翻新：用3D視角篩檢學生

要找到會定義問題、非規格化的人才，原來的選才模式必然需要改變。

「過往筆試那套，會擋住很多我們想要的孩子，與其看分數，我們更在意自主學習的熱忱，」賀陳弘說，考試就像2D照片，再怎麼分析也只能將解析度拉高；面談、甄試則是3D，用不同角度看見學生的可能性。

近年來，兩所大學的多數科系意識到這樣的觀念與趨勢，陸續將考試入學佔比降低，甄試比例提高。

清大不僅是全國多元選才的引領者，校內課程也不斷創新。圖為Design thinking工作坊，讓學生打破框架，動「手」思考。 （王建棟攝） 分享 facebook

「我們就是看學生對於關心的領域會不會主動學習與反思，看見其他人還沒看見的癥結或機會，」交大教務長盧鴻興對選才的說明，與張懋中所言「會問問題」是同一個概念，都相對於只會被動接收、填答的學生。

除了一般熟知的學測甄試，清大特殊選才「拾穗計劃」更在「實驗教育法」上路前就試行。「當齊一的鐮刀落下，有些掉在地上的精華麥穗，也有被撿拾起來的機會」是該計劃的基本理念。

所以，拾穗計劃完全不看學測與指考成績，走另一條獨立申請管道，每年12月就放榜，累積至今共5屆129人。

2017年，交大的「百川計劃」也應運而生，同為不看紙筆測驗的特殊選才，第一屆22人，第二屆30人，如今，海納百川的選才模式，已佔交大入學的1.5%。

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攤開拾穗與百川計劃名單，人文、理工的學生皆有，背景不乏在家自學、實驗教育系統出身的同學。

他們之中，有高中就創業走金融科技（FinTech）的小老闆，有熱愛運動而經營部落格的體育記者，有打進全世界駭客比賽的程式奇才，也有圍棋、溜冰、辯論等各項藝能好手。

課程設計翻新：打造跨域、自主的生態圈

「選了不一樣的未來人才進來，沒有給他們適合的生態圈，做不起來，」交大教務長盧鴻興表示，2014年，便已著手進行全校選課制度翻新。

原本交大學生要修128學分畢業，其中28是通識，100是系上專業，「現在，100降為70，其他30，可以跨域去選其他科系的必選修，」他說。

更讓學生們驚喜的是，倘若修滿了另外一系的核心30學分，交大直接授與雙主修學位，不用負擔過往雙主修動輒需要修滿163學分的壓力。

同時，交大亦鼓勵系所合開學程，例如電機、資訊系推出軟體硬體共同設計學程，以及機器人主題的跨域創創工坊，讓難被定義的跨域人才更能適得其所。

在清大，10年前便有同樣跨領域組合的院學士班。兩年前，進階的「實驗教育方案」更是獨步全國的「無菜單選課」，在28學分以外，課表全由學生自由設計，甚至校外的講座也有機會被承認。

「我們會替同學安排2至4位校內外的主責老師，就像營養師一樣協助規劃料理，」清大副教務長焦傳金表示。

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有人質疑，自由選課是否替學生畢業開了方便的後門？但數據顯示，清大含拾穗計劃的學生在內，只有16人敢點「無菜單」料理，因為絕對的自由，仰賴絕對的自律，其實更為挑戰。

跳脫規格化，兩校的人才培育，走向跨域激盪、自主規劃學習，這對108課綱「適性揚才，終身學習」的育才方向，既是呼應也是引導。

種種關於選課的鋪陳，雖然看似與甄試、特殊選才學子們淵源較深，卻一體適用整個學校，因為改革者期待的是，最終考試進來的學子們也能具備迎戰未來的能量。

前瞻，免不了遭受質疑，坊間對於兩校的改革方向仍有不同聲音，讓甄試比例、特殊選才才名額仍被主管機關控制。

賀陳弘直言，「多元、彈性才有創新的可能，這是全世界大學都在走的路徑。」

張懋中更質問，「我們希望孩子以後繼續做代工的奴隸，還是未來世界的主人？」

昔日代工人才供應庫的清交大，發出最沉重的喟嘆。但無論多麼遙遠，他們都已踏上尋找台灣的下一個賈伯斯之路。

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