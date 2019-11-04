勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

【整理 天下編輯部】

退休金可以領多少？這是一個大多數民眾都十分關心的議題。然而，退休金的組成究竟為何？新聞上經常報導「勞保」即將破產，這是真的嗎？如果勞保會破產，我們該怎麼做？以下就透過5張簡易圖表，為你解惑。

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對於一般民眾來說，「勞保」與「勞退」是兩個難以區分的概念。許多民眾不清楚，每個月固定從薪水中扣除的那筆錢，是支付勞保還是勞退？而另一個廣泛存在的疑惑則是，究竟勞保和勞退會不會破產？

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近期，影響63萬軍公教人口的年金改革鬧得沸沸揚揚，使公共年金破產的陰影在民眾心中揮之不去。然而部分民眾卻沒有察覺，勞保與前述軍公教年金（公保）的性質同屬公共年金，一旦破產將導致千萬勞工領不到退休金，影響層面更勝公保。

另一方面，勞退的性質雖然不屬於公共年金，一項台灣人壽與政治大學公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查卻指出，有高達45%的民眾認為「勞退新制會破產」，換句話說，近半數民眾對勞退也是抱持懷疑的態度。

事實上，不論勞保還是勞退，都與我們「退休金可以領多少」息息相關，唯有釐清這兩個概念的差異，並及早進行理財規劃，才能使退休生活獲得保障。

勞保、勞退分不清楚？ 5張圖告訴你關鍵差異

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