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賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13天下雜誌

（GettyImages提供）
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【文／施逸筠；圖片／GettyImages】

曾是蘋果創辦人賈伯斯最愛飯店之一，大倉東京酒店4年前在日本國內外的惋惜及反對聲浪中，毅然拆除改建。上個月新裝開幕，以每晚住宿約2萬台幣的寬敞客房和細膩的款待之道，與國際高級奢華飯店搶奪頂層客群。搭上2020奧運熱潮，大倉東京可否重返榮光？

被視為日本飯店建築最高傑作、有「1.8萬坪之藝術品」之稱的大倉東京酒店，歷經4年、耗資約300億台幣的改建工程，9月上旬在原址重新開幕。

然而，原有樓高11層、別具特色的城郭式建築拆除改建後，如今矗立兩棟各為41層和17層的高樓，外觀看來就像是兩棟普通的東京玻璃帷幕大樓。

新落成的大倉東京酒店分為兩棟，41層大樓結合辦公大樓，左側17層大樓經營大倉旗下...
新落成的大倉東京酒店分為兩棟，41層大樓結合辦公大樓，左側17層大樓經營大倉旗下最高等級之品牌。 （GettyImages提供）
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外貌失去傳統之美使人悵然，但走進5樓大廳那一刻，卻令人屏息驚嘆，「大倉回來了！」1962年開幕時的大廳風貌，竟百分之百原貌重現在全新飯店裡。

採用1400年前日本古墳時代玉飾意象設計而成的「大倉燈籠」，依然柔和照耀出一片靜謐。麻葉紋窗櫺，西陣絹織的「四弁花」，宛如梅花綻放的桌椅。

「像是解除時光膠囊封印的睡美人，從沉睡中甦醒新生，」一位日本粉絲在網路上留言，讚嘆大倉東京酒店如實重現了最具代表性的大廳門面，讓大廳一如過往，展現日本工藝洗練之美，散發著讓人全身感染優雅氣息的獨特魅力。

不過，大倉東京才剛重生，就得投入早已煙硝四起的戰局。

外資來襲　改變日本飯店戰局

從1990年代開始，東京柏悅酒店（Park Hyatt）、麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）、安縵（Aman）等外資奢華酒店，以16坪起跳的寬敞客房，讓有日本「御三家」之稱、標準房型卻只有10坪上下的大倉東京酒店、帝國飯店、新大谷飯店，相形見絀，平均客房單價也被拉開差距。

面對外資競爭，重新裝修，將客房3間併為2間，是許多日系飯店的因應之道。

「問題在天花板不夠高，不拆除改建，無法提升客房價值，」日本飯店業資深顧問大堀貴弘接受《天下》越洋電話採訪時解釋，4年前大倉東京斷然拆除舊館改建，實為不得不然的做法。

改建後的新大倉東京，標準房型面積是舊館的1.5倍，房價至少7萬日圓（超過2萬台幣），是過去的2倍以上。

較高等級的房型，更擁有6公尺面寬、3公尺高的天花板，窗外視野開闊，不再有過去被高樓環伺、被譏為「有如居住地下室」的窘境。

《日本經濟新聞》指出，過去大倉東京酒店的房客，約有6成來自海外，但為追求住房率，積極開發團客，造成客房單價跌至2萬日圓。新東京大倉已轉換戰略，以提升飯店價值為優先方針。

除了住宿之外，佔營收6成以上的餐飲宴會，是大倉東京的競爭優勢之一。

（圖片來源：大倉東京酒店官網）
（圖片來源：大倉東京酒店官網）
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「在日本知名的大企業、皇室貴族、外交賓客眼中，東京大倉或帝國飯店仍是首選，遠勝於外資飯店，」大堀貴弘指出，重要的國家慶典，日系飯店當然擁有主場優勢。

日式「盛情款待」仍為標準配備

外資飯店重視獲利，但在傳統日式「盛情款待」的精神裡，服務品質擁有更高的優先次序。

為了避免顧客久候，大倉東京酒店在住房櫃檯、餐廳裡配置的服務人員比例偏高，服務人員更練就能隨時叫出VIP客人姓名的「人臉辨識能力」。

「大倉東京酒店的門房侍者，每週固定翻閱財經報導，了解這些VIP客人的最新動態，」大堀貴弘透露。

新大倉東京酒店41層的大樓，有18個樓層轉為出租辦公空間，雖然能為業主確保穩定收益，卻也帶來風險。大堀貴弘指出，除了會讓房客產生「違和感」，在全球專業飯店評鑑中，開在辦公大樓內的飯店，恐怕將和最高星等無緣。

但在寸土寸金的東京，從安縵到麗思卡爾頓，都是和商業大樓結合興建，把「飯店開在高空中」已成趨勢。

過去，從政商名流到文人雅士，皆能在大倉東京找到無可取代的鍾情之處，這正是其他外資飯店難以創造的無形資產。

這樣的情感，能否在新一代的大倉中延續？當開幕熱潮退去，明年東京奧運落幕，回歸平靜後，將是答案揭曉之時。

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