不敢隨便退休？別想著「存」退休金，要用「賺」的

軍公教年改後，加上全球負利率強襲，台灣的退休理財市場有了更多需求。 （黃明堂攝） 分享 facebook

【文／盧沛樺；圖片／黃明堂】

勞保、軍公教保險等公共年金即將陸續破產，近6成的台灣人對退休金不足，深感焦慮。個人理財該如何逃離負利率流沙？政府、個人都有3件事可做。

今年4月，基富通「好享退」平台上線，由產官學界組成的委員會，篩選適合的退休商品，目前僅3家投信公司，共9檔基金商品上架。原本只開放一萬個名額，結果吸引11萬人報名，截至9月，共有6萬人下單，受歡迎程度遠超出預期。

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「完全不能免稅，居然有11萬人參加，代表新的退休理財市場正在台灣出現，」投信投顧公會理事長張錫驚訝地說。

軍公教年金改革的退休焦慮，遇上全球負利率的浪潮，讓台灣退休理財有了剛性需求。

什麼是負利率？意思是即使存錢儲蓄，不但沒有利息，還得賠錢。最早由瑞典、丹麥開始，現在法國、德國、日本的十年期國債都已進入負利率區。把錢存在銀行、買儲蓄險的利率愈來愈低，「現在全世界負利率的債券，已經有16兆美元，你不理財實在沒辦法了，」張錫形容。

台灣的儲蓄率一直在國際間名列前茅，但諷刺的是，台灣民眾的財務安全感卻很低。台灣人壽委託學者進行的研究顯示，近6成民眾認為退休金不足。

針對台灣個人退休金市場，政府與民眾都有3件事可做。首先，政府應導正理財環境的3大問題。

第一步：勞退自提改為強制

國際趨勢是，各國進行退休金改革時，員工自提都往「強制」靠攏。

譬如新加坡強制雇主為員工提撥月薪的17%，員工也須自提20%，而這筆未來退休金僅可用在抵押購買公屋之用，其餘則要等退休後才能提領。但目前台灣僅強制雇主提撥6%，員工自提採自願制，結果國人實際自提率僅8%。

勞工自提比例不高有2個原因。

第一，民眾分不清勞保與勞退的差異。尤其，去年勞保已經入不敷出，破產在即，必然成為下一任總統與執政黨任內的未爆彈。

第二，勞工退休金改為新制「帳戶制」，已經沒有破產問題，但投資表現不見得符合人民期待，這是自提率偏低的理由。

在金管會嚴管前，銀行與保險公司的宣告利率都還有2.88%，而且存入的錢只要綁幾年。然而一旦自提到勞退，就必須到退休才能提領，勞退基金過去10年平均報酬率有3.56%，去年12月，報酬率卻降至負2.07%，因此不見得有吸引力。

也就是說，釐清勞退自提是否有更好的投資方法，是改採強制自提前的必要配套。

第二步：別讓通路主導市場

現行台灣的投資理財環境，也存在理專通路主導，不利於退休儲蓄的現況。

根據基金評等機構晨星九月公布的「環球投資者體驗研究報告」，26個市場之中，投資人購買共同基金需負擔的費用，台灣竟然跟義大利並列最貴。（下表）

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這代表台灣人要比別國投資人花更多成本買基金，而費用率愈高，也會吃掉基金績效，影響投資人的收益。

晨星負責歐洲、中東、非洲和亞洲地區基金研究的總監陳永熙指出，這份研究是依據基金申購書上羅列的費用做比較。

美國、英國、澳洲與荷蘭等國，因基金管理費不含銀行理專佣金，所以金額較低。「澳洲做過調查，把基金管理費跟顧問諮詢費綁在一起，結果投資人沒有得到好的專業理財諮詢。所以，澳洲才決定分開收費，」陳永熙強調。

台灣基金費用率偏高，跟台灣人愛買新興市場債基金、高收益債基金有關。陳永熙解釋，相較於全球債券基金，資產流動性好，成本較低，轉嫁給投資人的費用也低；新興市場債和高收益債基金，市場流動性較差，基金管理成本高，自然反映到基金管理費上。

另外，台灣基金市場頻繁募集新基金，每檔都要收申購手續費和內扣的保管費、分銷費等，也墊高投資成本。

國內基金業曾比較，美國人投資在共同基金的錢，是台灣人的10倍；但台灣基金周轉率，卻是美國的3倍。

陳永熙認為，從台灣人喜歡買新興市場債、高收益債基金的傾向來看，反映投資人偏食，是從產品的角度看基金，光看報酬率，卻不在意投資組合。

此外，通常基金管理費愈高，理專拿到的佣金也愈多，這也導致理專愛賣報酬率高、管理費高的基金產品。

除了基金，歐美退休理財常見的年金險，在台灣也被扭曲。

張錫10多年前開始提倡勞退自提自選，直言負利率時代總算催生新的退休理財市場。 （邱劍英攝） 分享 facebook

第三步：矯正偏差保險文化

6月，金管會開始嚴管儲蓄險，讓政大風險管理與保險學系教授彭金隆成了「理財張老師」。就連隔壁菜園的「菜友」都問他，如果不買儲蓄險，退休金要怎麼存。「台灣的問題是，人生下半場的商品，只有不像年金的年金險和儲蓄險，根本不夠，」彭金隆感嘆。

什麼是不像年金的年金險？

彭金隆解釋，年金險想預防的是「長壽風險」，意指將自己沒能領到的錢，留給「不幸」活著的人。但台灣年金險卻都要「保本」，將已繳的保費都領回來。

表面上，保戶這樣不吃虧，但如此一來，保險的保障倍數概念就無法發揮，保費繳得很貴，未來每個月能領回的也只有一點點。

「台灣的年金險毫無吸引力，我去買一棟房子，收租的報酬率都比較好；或我是買債券領配息，也勝過年金險，」彭金隆說。這是已經開賣了20年的年金險，市場接受度低的理由。

友邦人壽總經理侯文成感嘆，主要是文化差異，但這點很難克服。外國人買年金險，是要抵抗長壽風險，萬一活太久，確保有錢可以領，死了領不到沒關係；但台灣人的想法正好相反，會覺得本來要領20年，結果只領15年，代表自己吃虧。

「台灣人買保險很奇怪，買壽險的人覺得他不會死，最後要把錢拿回來；投資年金的人覺得他會活很長，也要先把錢拿回來，」侯文成苦笑。

結果，保險市場一大扭曲是，保戶購買年金險，從來沒等到年金化，都提前解約，整筆領回，根本不在乎退休後的收入保障。久而久之，業務員銷售年金險，也不再宣導現金流，而是直接拿解約時的報酬率跟定存利率比較，當成定存替代商品在賣。

保德信人壽策略長邢益華說，年金險被民眾提前解約，最大風險不是現金流不足，而是被不當挪用。他遇過退休老師，拿整筆退休俸去投資，結果賠到沒錢。但若把錢放在保單，等於風險轉嫁給保險公司，能確保保戶每個月拿得到錢。

上述3個不健全的環境，讓台灣的個人退休理財之路，面臨存得不夠、成本比國外高、錢流短進短出的問題，均有賴金管會整頓環境。

但面對低利率，甚至負利率的新挑戰，國人也必須改變觀念，配合新的服務，才有機會安心退休。

不論是保險或基金，台灣金融商品扭曲的根源，來自於國人根深蒂固的保本思維。以下3個改變，國人可從自身開始做起。

【改變一】打破保本思維：產業、股債、時間分散

多家金融機構都做過國人退休滿意度調查，發現台灣人退休理財的工具，多為定存和保險，顯示國人理財心態保守。而且，一般認為年輕人的投資時間長，能忍受景氣循環，應該做積極投資，調查卻顯示，年輕人投資股票的比例，比年長者還低。

「大家太怕投資風險，結果變成退休不足的風險非常高，」中華民國退休基金協會理事長王儷玲形容。

一個簡單的數字比較：國人一年投資境內外共同基金，金額約7兆元；但放在全體金融機構的存款，竟突破40兆元。

台灣人重視保本是歷史使然。彭金隆觀察，早期台灣定存利率很少低過4%，他曾估算，假如一個人有5百萬元存款，定存利息4%，1年約有20萬元收益，月領差不多是基本工資，對討厭風險的人而言，是可以靠定存利息勉強過活。

但當定存利率下滑，他們才找上相對安全的資產──保險。17年來，國內壽險業總資產膨脹7倍，就是靠著比定存多1至1.5個百分點的報酬率，從銀行大量吸收存款。

除了本來就保守的定存族，還有一群是投資失利後，心態轉趨保守的投資人。2008年金融海嘯時，不少人栽在連動債，投資慘賠，嚇壞不少投資人。即使身在金融業，張錫身邊也不乏這種朋友。他說，有個朋友幸運地避開金融海嘯，但從此以後，再無勇氣進場投資。

但全球負利率的新現實，保守型投資人也必須認清。

張錫回想，2000年台灣定存利率開始下滑，但台灣十年期公債還有3%，可以抵銷通膨，且當時台灣雖走上降息，但國外利率環境不差，國人還能投資海外。但現在低利率、負利率當道，讓保守投資人的資產，不斷縮水。

「我個人沒有一檔儲蓄險，投資就是投資，保障就是保障。如果6成放在定存和保險，一定會不夠，」中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠，以自己舉例。

如何拿捏風險和收益？張錫建議，投資要把握「分散」的原則，包括：購買共同基金取代個股，做到公司或產業分散；透過資產配置，做到股債分散；定時定額投資取代單筆投資，做到時間分散。（下表）

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「投資是要管理風險，不是避開風險，避開風險就賺不到錢，」張錫說。

【改變二】小心退休拖延症：管理風險，善用數位平台

長期關注退休理財的施羅德投信總裁巫慧燕指出，人口老化的趨勢下，代表個人理財的第三支柱，在各國都愈來愈重要，且理財工具也愈來愈傾向配合投資人年齡漸長，主動調整為投資組合的目標日期基金（target date fund）、生命週期基金（lifecycle fund）。

另外，根據國外的經驗，也有不少人推薦，定期定額投資持股分散，貼近大盤的被動式ETF（exchange traded fund，指數股票型基金）。目前，全球ETF資產總額，已經超過基金經理人挑股票的主動式基金。

「過去商品太多，投資人不會選，甚至投資賠錢，經驗很不好，退出投資市場。未來趨勢是透過平台銷售，事先篩選商品上架，鼓勵長期投資，」巫慧燕解釋。

今年4月，基富通「好享退」平台上線，受歡迎的程度遠超出預期，讓投信投顧產業大受激勵。中國信託6月「樂退GO」平台緊接著上線，只提供12檔商品，目前已有5千人註冊扣款。比照基富通鼓勵長期配置、定期定額投資，只要投資人在平台下單，並持有投資標的2年以上，就享終身免手續費。

中國信託「樂退GO」平台只提供12檔商品，目前卻已有上千人註冊扣款。 （邱劍英攝） 分享 facebook

「台灣人有退休拖延症，大家都覺得很重要，但都不急著開始。我們希望大家快採取行動，所以決定建立平台，讓沒辦法找理專的人，在網路上就能做退休理財，」中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠解釋。

中信建立空中客服，民眾若在樂退GO平台操作上遇到問題，可打電話諮詢。中信也找上政大合作，培養退休理財規劃顧問（RFA）。楊淑惠解釋，退休理財跟一般理財不同，退休理財規劃顧問不只要懂商品，還要懂稅制、退休金制度，甚至是客戶的人生需求。最重要的是，還能幫客戶做投資配置。

張錫樂觀認為，未來財富管理將會分市場，一塊是原本以交易手續費為主，專注在短期投資；另一塊是新的退休理財市場，由銀行教客戶資產配置，減少頻繁交易，以管理資產的總量來收管理費。

退休理財不同於一般理財，從官方到民營銀行，開始靠數位平台以低費率鼓勵民眾長期投資、資產配置。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【改變三】注意新投資趨勢：尋找對抗負利率的新商品

第一金證券投資信託公司董事長尤昭文預測，面對全球低利率、甚至負利率的環境，除了資產配置的鐵律，投資市場還將出現一些新的產品。

第一是穩定收益的資產，將捲土重來。金融海嘯後，多元資產基金已變成全球新寵，其實就是平衡基金。

第二是可以提供更好報酬的另類投資。譬如：私募股權基金。目前，台灣已有投信募了第一檔私募股權基金，未來可望更多。

同樣的趨勢，在保險市場，保證給付的投資型保單（GMxB），兼顧保證跟收益的特性，也將重新站回舞台。

今年6月，安聯人壽新發一張附最低身故保證的變額年金險，投保年齡鎖定40至75歲。安聯人壽總經理林順才解釋，一般投資型保單，保單價值會跟著市場價格波動，當保戶啟動理賠，市況不好，保單價值打折，代表保戶拿不回總繳保費。

附保證給付商品的特性是，保證身故保險金不低於總繳保費，滿足保戶保本的需求。但為了做到保證給付，保險公司自己要用財務工具避險，因此會從保單裡扣取費用。

軍公教年金改革的怒吼，打開了國人對於退休焦慮的潘朵拉的盒子。台灣社會即將進入超高齡社會，投資理財環境的整頓、建全，國人投資觀念的更新與重建，是危機也是大商機。

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