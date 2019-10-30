不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

人口變化讓法定年金無法永續，繳多領少、延後領已是不可免的未來，民眾必須建立正確的退休金理財觀念。 （王建棟攝） 分享 facebook

【文／楊卓翰、盧沛樺；圖片／王建棟】

軍公教年改已成定局，不是軍公教族群的人就可以事不關己了嗎？其實，影響千萬人的勞保，再7年就會破產，國民年金也逃不過這場悲劇，一切都只是時間問題。政府該怎麼做，才不會讓各種年金的缺口如黑洞般無限擴大？當政府年金不再可靠，個人退休理財該如何進行，才不會淪為「下流老人」？

全國公務人員協會的會址，在台北市青島東路上，和立法院只隔一條街。

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2017年6月底，立法院三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法修法」等退撫年改後，這個小小的辦公室，每天都塞滿了上千名的軍公教退休人員。

「你能想像嗎？每個月領到的錢，一口氣砍了三分之一（註：銓敘部統計，公教人員退休金降幅介於9%至38%），大家有多氣？」全國公務人員協會理事長李來希說。

在這裡，他幫50歲到90歲的退休公務員，寫好行政起訴狀、申請大法官釋憲的文件，「當時從這裡排隊到立法院門口，受理了2萬多件。」

李來希一直都是反對軍公教年改的意見領袖。「我知道，我在媒體上張牙舞爪，都被網友罵，」在李來希眼裡，他們都是被政府背叛的受害族群。主張年改違憲，是他們討回減少退休金的唯一希望。

五一勞工大遊行。 （王建棟攝） 分享 facebook

年改是砍太重，還是砍不夠？

今年8月，大法官釋憲結果出爐。等了兩年，李來希「們」的希望破滅。司法認定，而且認為基於公共利益，退撫年改有其必要，不違背李來希所主張的憲法保障財產權。

大法官釋憲結果令李來希失望，他轉而把希望放在明年的總統選舉，並把辦公室改造成網路直播攝影棚，要動員軍公教伙伴，把票投給國民黨總統參選人韓國瑜。

這群憤怒的退休公務員，成為「韓粉」中重要的成員。

李來希認為，軍公教年改釋憲創下先例，「就是說，未來政府要怎麼砍你的年金，既不違反溯及既往，也不違反信賴保護原則。」

難堪的是，考試院5月公布年改後，首次出爐的精算報告顯示，改革前，退撫基金在2019年開始入不敷出，並在2031年用盡，宣告破產。大動干戈後，這個末日也僅能延後7到10年。2026年起，依然面臨入不敷出，並在2041年邁向破產的窘境。

更難堪的是，精算報告假設50年投資報酬率為4%，其實，過去十年只有2.83%而已。

換言之，數字有美化之嫌。李來希口中的「砍太重」，依現實數字層面來看，可能是「砍不夠」。

軍公教退撫年改，只是台灣退休金地震的前震。不論軍公教或是勞工，未來每個人，恐怕都會變成上街抗議、張牙舞爪的李來希。

第一層公共年金，危機重重：不只軍公教，勞保更快倒

因為像勞保、公保這樣，台灣最多人仰賴的第一層公共年金（強制性社會保險），破產危險度最高。（下表）

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根據台灣人壽與政治大學在今年6月公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，81%的民眾退休金，主要仰賴第一層的勞保、公保等公共年金。

軍公教族群的「公保」，尚有50年的破產期限；但超過1千萬勞工的「勞保」，再7年就要破產。（下表）

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「透過這次調查才發現，民眾都還以為自己可以靠第一層政府公共退休金，就能夠過退休生活，」中華民國退休基金協會理事長王儷玲說，「目前政府社會保險退休基金財務危機愈來愈大，以前大家都相信政府不會倒，沒有自己為退休做好準備、也都沒有去做投資規劃。」

為什麼民眾最仰賴的社會安全網，會出現破洞？因為台灣這種強制性的公共年金，屬於「確定給付制」。（見文末小辭典）

勞保每月繳的保費，和保戶退休後每個月可領的老年給付，都是管理單位預先用公式算好的。

確定給付制的概念，就像是「這一代的退休金，由下一代來繳」，具有「世代互助」的精神。所以，確定給付制的財務是否能永續，關鍵在於「人口結構」，但這卻也是台灣的致命傷。

按照國發會的人口中推估，台灣15到64歲的工作年齡人口，將從現行的1千7百萬人，在2050年時減少約4成。同期，超過65歲的老年人口卻從340萬人，增加到750萬人，成長超過1倍。

勞保月退1萬6千元，一定會再砍

人口老化與少子化，在繳錢與領錢公式不變的情況下，讓勞保基金從2017年就開始入不敷出，像水壺裡的水愈來愈少，並即將在2026年完全乾涸。

這將是比軍公教年改更大的政治風暴。王儷玲指出，許多最底層的勞工若只靠勞保，屆時平均每人只能月領1萬6千元的退休金，非常低。未來，如果勞保要砍，不論降為領9成或7成，都對底層勞工影響很大。

軍公教退撫影響63萬人，勞保將影響1千多萬人。

選前，勞保問題無人敢碰。雖然明年政院將撥補2百億元稅金給勞保基金，對此，勞動部部長許銘春就認為已算是「展現負責任的態度」。然而根據精算報告，明年的勞保收支差短就有570億元，因此她也承認，這2百億元並沒有辦法解決財務結構的問題。7年後，2026年勞保破產，收支差短將來到2250億元，幾乎佔政府總收入的1成。

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第二層職業年金，觀念錯誤：存多少領多少，勞退不會倒

我們的退休金，除了第一層的公共年金以外，還有第二層的職業年金及第三層的個人儲蓄。但這幾個方面，台灣都不夠健全。

軍公教的職業退撫年金，因為採用確定給付制，在人口紅利結束、嬰兒潮世代的退休潮來臨，造成前述無論怎麼砍都無法永續的窘境。

不同於軍公教退撫，私校教職員就完全不受年金改革影響。因為從10年前開辦「私校退撫儲金」起，即採用「確定提撥制」的方式營運。

與確定給付制不同，確定提撥制的概念是「工作時存下多少錢、退休後就領多少」，完全看個人的退休專戶，自給自足。

勞工的職業退休金「勞退新制」，也是確定提撥制。因此，勞退基金也沒有破產的疑慮。

但並不是說不破產就可以高枕無憂。因為誤解、認知不足與報酬率不高，廣大的勞工人口並沒有善用這項勞退機制。

在台灣人壽的調查中，45%的民眾認為「勞退新制會破產」，對退休金制度認識不足。同時，很多人都不知道，自己可以再提撥最多6%薪資到退休金專戶，而且還可以減稅。目前，自提率只有8%，比例極低。

王儷玲認為，台灣在職業退休金這塊，有很大的改善空間。她建議，勞工自提的部份，可以優先開放自由運用，協助勞工建立存退休金的習慣。

事實上，自選投資標的，私校退撫基金已經運作了6年。自2013年起，私立學校教師就已開始做退休金自選，今年前10月報酬率，積極型約14%、穩健型約11%，連最低報酬率的保守型都有5.32%。

（黃明堂攝） 分享 facebook

第三層個人理財，低利率變負利率：年金不可靠，安心退休靠理財

台灣龐大的退休理財需求，今年已獲得驗證。

7月，由台灣集保結算所與業者共同經營的基金平台「基富通」，剛結束「好享退全民退休自主投資實驗專案」，概念就如同王儷玲提倡的勞退自提平台，由平台先挑選適合退休的理財商品，依照民眾自己的風險偏好，選擇方案。

「受歡迎的結果，遠超過我們想像，」投信投顧公會理事長張錫說。

台灣人口老化的速度，在國際上名列前茅。張錫認為，軍公教退輔、勞保這兩個確定給付制的退休收入，未來改革的方向除了「繳多」、「領少」、「延後領」之外，沒有其他可行的方向。當政府年金不再可靠，個人退休理財也需要新觀念。

「全球的人口老化，讓全球低利率情況，不斷加深，可以說是一去不返。不用水晶球，你也知道未來的低利率、低報酬情況會很嚴重，」張錫說，需建立的新觀念是「投資是要管理風險，不是避開風險，想避開風險就賺不到錢。」

明知會倒，憑什麼年輕人要繼續繳保費？

儘管個人理財不可缺，企業幫員工規劃退休亦值得鼓勵，但王儷玲認為，無可規避的是，政府立即得做2件事，以確保政府年金在20、30年內不會破產。

「私人保險公司資本不足，金管會應要求限制業務，要不限期增資。政府開的保險公司，更必須同樣建立保險基金財務預警調整機制。怎麼可以明知未來有財務危機卻不妥善處理，還要年輕人繳保費？」王儷玲質問。

面對退休年金危機，荷蘭、美國的社會安全體系都有一套確保財務永續的財務管理機制。

以基金積存率（funding ratio）為指標，一旦已提存的基金資產，相對應計負債過低，代表未來可能不能支付保險人的退休金。各國的年金監理機構，就會強制啟動調整機制：提高保費，改善投資報酬率或減少給付，而非什麼都不做。

目前，美國退休金積存率為72%，英國為80%，荷蘭更是超百分之百，多數其他國家起碼也要過半。相較之下，兩年前台灣勞保基金積存率已只剩6.7%，「降到這麼低的時候，如再不盡快及時提出補救措施，連神仙都難救了，」王儷玲坦言。

王儷玲呼籲，政府要做的第一件事，是朝野一定要想辦法，不能讓各類年金財務缺口繼續擴大。方法之一是成立儲備基金，不一定加稅，而是找到一個確定財源，透過類似主權基金的專業投資管理，彌補社會保險的缺口。主權基金可以做一些比較長期的投資，收益也會比較高。第二件事，建立財務監理法定機制，定期公布精算報告，強制採取行動。

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如何化解歷史共業？

王儷玲分析，在國外，年金監理與管理是有所區隔的。但在台灣，以軍公教退輔監理委員會、勞保監理委員會為例，有些卻跟管理委員會綁在一起，怎麼可能追究自己的責任？

加上，委員一年一聘，有些人不懂保險、精算和風險，更沒有法源要求財務預警、強制啟動改革，以至於成效不彰。

「負責任的民主國家都會建立健全的監理機制，因為大家都不願意去當最後一個（執行年金改革的政權），所以必須透過正確的年金監督制度與財務指標，一旦不足就啟動機制及時調整與補救」王儷玲解釋，建立制度的根本目的，是為了杜絕年改政治風暴。

建立健全的監理機制，才能及時調整補救。 （王儷玲提供） 分享 facebook

化解歷史共業的最好方法，永遠不是互相指責，世代撕裂；而是針對問題，建立制度。面對負利率、超高齡社會的「灰色未來」，唯有採取具體行動，才是讓自己安心退休的良方。（責任編輯：陳郁雁）

【小辭典】

確定給付制（Defined Benefits，DB）

台灣退休金中最常見的基金體制，如勞保、軍公教保等。退休時領到的年金，決定於預先約定好的承諾。不論基金的財務狀態是否平衡，都要依約給付固定的月退金額。表面上，此制度對退休人較有利。但如果人口結構改變，而年金制度沒有隨收支調整，就會遇到虧損、進而破產。這也是上述基金遇到的問題。

確定提撥制（Defined Contribution，DC）

包括勞退新制及私校退撫儲金。退休給付的基準是由工作時，雇主與員工所提繳的資金決定。由於是個人帳戶集中管理，因此不會有破產問題。包括英國、美國、荷蘭等歐美國家，都逐漸將公共退休金機制由DB轉移至DC。台灣的勞退從舊制過渡到新制、私校退撫儲金的建立也是如此。不過目前軍公教退撫仍是DB制，尚未規劃轉移。

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