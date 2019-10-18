歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

【文 劉光瑩】

彷彿化腐朽為神奇，把全台灣鹹酥雞攤與速食店廢油，變成肥皂、清潔劑的重要原料，更製成生質柴油，讓歐洲人趨之若鶩。背後的神祕推手正是82歲的承德油脂董事長李義發，幾次企業經營重心轉向，反映出什麼樣的觀念翻轉？在台灣乏人問津的生質柴油，為何歐洲人捧著大把鈔票搶著買？

圖片來源：劉國泰 分享 facebook

位於新北市三峽區，小小2公頃的廠區，堆滿李義發正在改裝的機器與1,000多個油槽。外表看起來有些滄桑，卻連知名的新加坡豐益集團聽到李義發的名字，都豎起大拇指。全球大油品貿易商，包括英國石油、殼牌石油、西班牙石油公司，都是他的客戶。

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40多年前創業的李義發，堪稱見證台灣石化產業的歷史。承德油脂獨家回收全台包括麥當勞、肯德基等速食店，以及鹹酥雞攤的廢食用油，一年約6萬噸，再製成碳中和的生質柴油，讓重視減碳的歐洲人捧著大把鈔票來買，締造一年15億營收。

細究李義發的學歷背景，卻很不一般。台北工專唸化工科，到師大唸物理系，插班考上清大原子科學研究所，也就是後來的核工所。

他跟石化的淵源，起於台北工專期間打下的基礎。專科第3年，他進入中油實習，在中油左營煉油廠整整45天，每天睡國小宿舍，在那時學習到煉油的基礎知識。

創業契機源自於一位台北工專同學要開油漆廠。於是李義發在樹林老家附近、味王味精的附近找地方蓋廠房，用植物油的下腳製成油漆的重要原料醇酸樹脂，供給同學的油漆公司和長興化工。

承德油脂可說是循環經濟先驅。李義發將進口大豆油皂化，生成大豆油脂肪酸，再銷售給長興化工（現在的長興材料）等樹脂廠商進一步反應成醇酸樹脂，再供給油漆廠調配成工業用油漆。「當年是我第一個做的，後來南僑才開始做，」他回憶說。

此外，他也將棕櫚油皂化生成界面活性劑，供應給耐斯、美琪、南僑等全台灣各大香皂廠。後來因為中國大陸產能崛起，「他們一天產量就等於我們一整個月產量，」承德轉做其他油脂化學品。

（劉國泰攝） 分享 facebook

富實驗精神 專收倒閉廠房機械來改裝

從創業初始，李義發就打定要研發技術，做精不做大，這與他平凡的出身背景有關。

由於1970年代，台灣對進口黃豆實施配額制，額度大多被上海幫跟山東幫企業壟斷，而李義發只是樹林一間小工廠，於是決定跳出紅海，開創工業用油脂的藍海。

在經濟部工業局石化高值化辦公室執行長黃國維眼中，李義發是個永遠都有新點子的研究型企業家，「每次見面，他都會分享正在研讀的最新英文論文。」

從1994年至1997年，原本在工研院任職的黃國維，在清大化學博士妹婿引介下加入承德油脂，負責新事業開發。談起那段時光，只有一個「累」字可形容。

「李董每天7點到工廠，7點50分就在門口堵我上班，說我怎麼可以這麼晚到，工人都在等我，」黃國維受訪時笑說，「就這樣從早上一直唸到下班，飯糰放到口袋都不敢拿出來吃，只能趁他不注意，一口吃掉。」

黃國維回憶，當年他曾連續40多天沒休假，一天帶兩個便當到公司。住新竹的他，一路從三峽工廠開車回新竹，往往在路上頻打瞌睡，險出車禍。

讓黃國維印象深刻的是，李義發喜歡每天進工廠改機器，週末也不例外。他還有個特殊嗜好，就是聽到有人關廠會很開心，因為他可以把原本的機器全都接收，堆在廠裡慢慢玩。

「所有製程都是他自己摸索出來的，」黃國維說，尤其是李義發用橫跨物理、化學領域的專業知識，將應用在奶粉噴霧造粒的原理應用在脂肪酸造粒，除申請到國際專利，製程更整廠輸出給全球食用油龍頭新加坡豐益國際集團（Wilmar）。

承德油脂位於新北市三峽區，小小2公頃的廠區擁有1,000多個油槽。（劉國泰攝） 分享 facebook

秉持對專業技術的信心，當10多年前政府宣布投入生質柴油時，李義發可說是信心滿滿。

李義發說，生質柴油原料是脂肪酸甲酯，對承德來說技術是駕輕就熟。「因為政府想找人做實驗，就找到我們，所有的設備都是我們自己從零打造出來的，」他臉上帶著滿滿驕傲。

速食店廢油變生質柴油，台灣人卻不買單

承德油脂以麥當勞、肯德基、摩斯還有許多小商家的用過食用油為原料，每月約1,500噸，經氫化反應將廢油脂純化後，再與甲醇反應生成脂肪酸甲酯，也就是俗稱的生質柴油。

但後續發展，卻不如人意。

李義發說，承德油脂營收有七成來自生質柴油，每年出口5～6萬噸廢食用油製成的生質柴油，歐洲國家搶著要，一噸要價超過800美元。

但在台灣，生質柴油甫推出，卻曾因油品分銷商保存環境不理想而發霉，造成大眾印象不佳。「當政府後來宣布生質柴油政策停擺時，當時公司差一點倒掉，」李義發回憶說。

自此台灣停用生質柴油，至今只有承德油脂廠區卡車、總經理房車，以及麥當勞物流夏暉公司的幾輛卡車使用承德出品的生質柴油，已經用了6、7年。

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李義發也積極推動垃圾車改用生質柴油。2015年時，承德與屏科大合作，花了100多萬做產學合作，證明垃圾車可使用生質柴油。

後來第二次差點倒閉，是2014年的劣質食用油品風暴，讓收回鍋油做生質柴油的承德無端被捲入。

「那時候全台的廢油收購商都說是賣給我，就連台南調查站都來約談，好在我正正當當做生意，廢油絕對是工業用，不進入食品鏈，又只有一本帳簿，我的資金來源和去向都一清二楚，不然早就倒了，」李義發說。

「講難聽點，他就是地溝油大王啊，」黃國維說，「調查局跟檢察官都來搜索，但他自己很坦蕩蕩，因為所有小蜜蜂賣油給他，他每一筆交易都開發票，最後才能全身而退。」

經過這兩波周折，讓李義發開始積極開發國外市場。契機在2015年，跨國石化品貿易商Kolmar（高爾化學）找上他，主要是因為歐盟因應減碳，規定生質柴油裡要添加5%到7的廢食用油脂肪酸甲酯。

受劣油風暴波及，找到歐洲出海口

從此，承德油脂找到了最重要的出海口。如今，承德每年出口約6萬公噸生質柴油至歐洲，最主要市場是英國、荷蘭和西班牙。

儘管已在生質柴油領先，李義發並未放棄研發初心。他曾為了嘗試生質燃料作物，花了1,000多萬元在屏東種植蓖麻，儘管並沒有顯著成績，仍不氣餒。

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他研發出的最新技術，是用酵素把油炸回鍋油轉化成生質柴油，不但降低製程污染與成本，還即將與新加坡的豐益國際集團合作，整廠輸出，把競爭對手變成客戶，再變成合作夥伴。

然而，他心中還是希望能造福台灣環境。「現在歐洲對回鍋油做的生質柴油需求非常高，一公噸可以貴到950美金，台灣自己不減碳，賣給歐洲國家去減碳，有點可惜。」

如今承德最新一次的轉型方向，是希望能進口棕櫚油，做成生質柴油發電，比起燃煤發電，不會有致癌的芳香烴。如果能取代汽電共生的煤，既能解決空污、沒有底渣問題，又可創造再生能源。

對於廢油脂回收，台灣可說有著「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的心結，也許還需要時間與心力來突破，但李義發不會輕言放棄。

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