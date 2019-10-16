喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

宋文、宋安從小在母親耳濡目染下，都對時尚產生了獨到的見解。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／吳雨潔；圖片／邱劍英攝】

「時尚」不是隨波逐流，或盲目追求名牌，就像看似單純的西裝扮相，也絕非一成不變。在「時尚教母」馮亞敏的教育下，宋家兄妹對於「風格」有什麼獨到見解？

9月，是時尚界最熱鬧的月份。紐約、倫敦、米蘭與巴黎，四大國際時裝週的衣香鬢影，預告著明年的趨勢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此時也是代理超過40位頂尖設計師品牌的喜事集團，最忙碌的時節之一。

在已有涼意的歐洲，喜事集團創辦人馮亞敏帶著一雙兒女──執行長宋文、營運長宋安，穿梭各城市看秀與採購。他們選定的商品，將引領台灣未來幾季的潮流。

馮亞敏有「時尚教母」之稱。回溯起與服裝的緣分，她說，因小時候資源的限制，衣服大多是母親針線縫製的心意，從小看著母親的穿衣打扮與對生活細節的要求，釀成她對品味的堅持。

衣服，不僅是外在，也是穿著者的氣質流露。

馮亞敏格外在意品牌與設計師傳遞的生活態度與設計風格，她期許，不當只會穿名牌的「時尚人」，而是懂得發掘人事物美好一面的「時尚工作者」。

品味耳濡目染。宋文與宋安從小跟著母親四處工作看秀，他們的穿著哲學，傳承了母親的細膩，卻又各自養出獨樹一格的態度。

宋文──時尚是日常：從細節穿出自己的品味

宋文的Off學：生活的經驗與品味，融入文化細節，表達自己的個性。

除了正式場合，宋文更將西裝融入日常生活的不同情境，個性化搭配。 （邱劍英攝） 分享 facebook

在台灣，西裝往往是正式場合才會出現的穿著；但對從小就在精品圈流轉的宋文而言，西裝是日常。

這樣的日常，其實是經過多年的嘗試與穿搭經驗累積而成。宋文說，他對西裝一直有種夢幻憧憬，但學生時期的嘗試，只覺得拘謹。直到某次在巴黎的紀梵希（Givenchy），試了一套西裝、打上領帶，照鏡子發現，「這才是自己想要的風格！」

將想望的西裝融入自己的個性，他第一次感受到西裝的美好。

「個性」是什麼？當他坐下、褲管上縮，不經意露出襪子時，仔細看，襪子上的花兒圖騰，跟外套上別的小徽章（pin）相呼應。

這是讓看似正經嚴肅的西裝，跳脫無聊的祕訣；也是外表沉穩內斂的宋文，偷藏的俏皮態度。

用對小配件，不僅能讓造型不乏味，也會讓自己看了開心，他微笑著說。

不同材質、顏色與圖騰的口袋巾（pocket square），也適合展現個人的細節與個性，無論紳士或潮男都能駕馭，「像今天比較輕鬆，選了麻質的；去正式場合可改搭絲質巾。我不喜歡太誇張或亮色系的衣物，倒是這種小東西，可以做些大膽變化。對我來說，是剛好可以接受的有趣，」宋文分享。

宋安透露，哥哥宋文剛從國外回到台灣時，常穿三件式（長褲、外套加背心）西裝出門，被朋友們認為「overdressed」（過度打扮），但他不以為意。「他如果不穿西裝，會有裸體般的不自在，」挑襯衫配外套，反而比T恤加牛仔褲容易多了。

總是穿西裝出門，怎麼區分場合？較為輕鬆的聚會，偶爾以牛仔褲代替西裝褲；筆挺的襯衫，可用棉麻、牛仔質料的襯衫取代。一樣俐落，卻有了不同表現。

雙排扣、落肩款，除了從身形選擇款式，宋文建議，進階版的西裝穿搭可嘗試不同材質，例如依舊是西裝形式，但袖子選拼接鋪棉的厚實材質，便會讓造型有了運動感，穿上它，形象也會煥然一新。

把西裝穿出自己的個性，宋文的穿著品味在時尚界有口皆碑，「連（日本服裝設計師）川久保玲的先生，都對宋文穿的西裝打扮，給了很多肯定與高評價，因為他真的穿出自己的風格，」馮亞敏讚許地說。

宋安── 時尚是不隨便：不斷嘗試，尋找自我個性裝扮

宋安的Off學：做自己，趁年輕多嘗試。

宋安並不認為自己是時尚名媛，她對時尚的核心認知其實就是「不隨便」。 （邱劍英攝） 分享 facebook

每一件衣服，都是一部份的自己。

每次見到宋安，造型總是百變。無論是在歐洲看秀的蓬蓬紗裙（卻被自己的高跟鞋踩破成了流蘇裙，從仙氣公主變成波希米亞風）；出席開幕活動的平口洋裝，或是為了上鏡頭而選的亮眼色系。每一次看見宋安，都是活潑的，卻恰如其分地呈現自己。

談起穿搭，宋安說，要尊重相處的對象及出現的場合，進而挑選適合的衣物。一如馮亞敏所言，「懂得考慮別人的感受，（思考你的打扮）帶給周遭環境的影響是什麼？」人都喜歡看到美的事物，對內、對外都該盡力展現美好一面。

所謂打扮，不是抹濃妝、穿名牌，而是讓自己有活力精神。

不管跟誰相處都一樣，宋安指出，「如果你連自己都照顧不好，總是邋遢，你的意見還需要被重視嗎？」尤其討論正式公事，被認同後該執行或要調整方向，打扮隨便，也暗示著自己的不在乎、拿不準主意，「穿著整齊、感覺完整的狀態，好像就戰鬥位置，才能開始工作，」她說。

被外界封為時尚名媛，宋安大笑否認，「名媛不用工作，每天都是派對和香檳，但我負責很多營業跟數字。真的都是外界的幻想。」

看來光鮮亮麗的時裝週，華美的真相其實是不停趕場、開會，又需要克服時差的忙碌生活。

以時尚買手為例，出國前必須先做功課，出發後，一天拜訪多個品牌，理解設計師的創意發想跟設計，再抽出適合的風格，逐一整理。每一季還需留點時間，挖掘新品牌跟新銳設計師，以帶給消費者新鮮感。晚上也不是派對狂歡，很多時候回到飯店（或回家），還須繼續開會，重新再聚焦。

宋安年紀輕輕就扛下家族企業的採購重責。 （宋安提供） 分享 facebook

臉上有著可愛雀斑的宋安，不到30歲便扛下家族企業的採購重責。外顯大而化之的個性，蘊含對品質的講究，以及對細節的要求，「我的態度是不隨便」，不只用於服裝穿搭，也包括經營理念跟價值觀。

生活──時尚的最高境界：潮流千變萬化，唯獨風格不變

走入台北微風南山，宣示潮流的品牌鼎立。

尚未進到團團精品門市，便會被一簾寫著「Fashion is our Language.」的超大布幕，搶奪視線。這是由宋安與父親宋毅共同設計的概念店，以黑、白、灰色調為主，代理的各個設計師品牌都是主角。

店舖位於建築物的邊角，室內的三根牆柱形成畸零角，一般被認為容易浪費空間，卻被宋安完整保留。

她說，「結合在地元素，才能讓時尚有生活感，」呈現建築物的原始樣貌，如實表達自己的個性，就是一種時尚的生活態度。

走到牆柱旁的透明落地窗，天晴時的視線，能引進一地的陽光與灑落戶外的綠意，即使在繁華擁擠的信義區，也能瞬間療癒放鬆。

喜事集團在今年取得台灣地區的樂高授權專賣店（LCS）營運權。看似平實重複的玩具，只要6塊8顆凸起的長方體積木，便能變化出1億多種組合，在宋文的眼中，這個玩具品牌的態度也很時尚，因為「品牌訴求無限可能，我們得到的啟發是要更有創意地看每件事，發掘更多可能。」

宋文與宋安兩人的時尚日常，是在忙碌中，仍擁抱活力。 （宋安提供） 分享 facebook

潮流會有更迭起落，但風格卻不會變動。

在夢幻的時尚業，馮亞敏認為，不僅是賣漂亮的衣服，更要傳遞態度：「最高境界是從生活出發，有故事、讓人感動，再融入生活。其實只要舒適自信，用悠遊卡或騎U-bike，都是時尚的展現。」（責任編輯：陳郁雁）

宋文、宋安分別針對男性與女性，公開穿搭的5項建議。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【宋文給男性的5個穿搭建議】

1. 平常不建議穿黑色西裝

在國外，除非出席喪禮，否則很少人這樣穿。一般人可從深藍或灰色西裝入門。

2. 嘗試不同材質與拼接的衣服款式

除了適合身形的剪裁外，不同布料及異材質拼接帶來的新風格，也能讓形象截然不同。

3. 善用配件

可搭配不同材質、顏色與圖騰的口袋巾（Pocket Square），或別在外套的小徽章跟胸針（pin），在剛好可接受的幽默裡，都是可以突破的大膽嘗試。

4. 在意細節

例如襪子不要穿全黑，選色應與褲子搭配，且跟外套上的小徽章圖騰相呼應。

5. 最重要的一點，要讓自己穿起來很舒服

如此一來才能有自信、表達自己。無論工作或朋友聚會，甚至接受採訪的正式場合，都可以自然地表現。

【宋安給女性的5個穿搭建議】

1. 知道自己的優點，找到自信

穿對衣服便能成為優點，試著挑合身款，不要害怕讓曲線明顯。例如，有些人屁股大，會特意選擇傘狀衣服或藏起來，這樣有點可惜。展示優點，你自己也會開心。

2. 多展現曲線

女生的美感不是來自胖瘦，而是曲線。

3. 多嘗試

才能找到適合自己身材的衣服。

4. 配合活動決定穿著，尊重場合

例如出席品牌開幕派對，穿平口洋裝，小露性感；但接受商業媒體採訪，則換穿白襯衫，展現俐落與專業。

5. 跳脫秋冬的暗色系思維

秋冬服裝較多暗色系，但穿著也能活潑有活力，例如在聖誕節，不妨試試有亮片的衣服，能幫助個人「刷」存在感。不想太誇張，就來件亮片黑毛衣。另外，也建議入手圖騰印花的單品。

分享 facebook

【更多內容請見《 天下雜誌 》683期；訂 天下雜誌電子版 】

【延伸閱讀】

技術領先蘋果5年 為何這家科技台廠卻面臨資金斷鏈危機？

他讓台灣速食店、鹹酥雞廢油變生質柴油 重減碳的歐洲人搶著買