親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

30秒偵測出心律不整 台版Apple Watch幫你預防中風

2019-10-16 15:57天下雜誌

（王建棟攝）
（王建棟攝）
分享

【文／彭子珊；圖片／王建棟攝】

今年醫療、科技圈最熱門的關鍵字，就是「深度醫療」。結合AI、大數據及物聯網，手錶、手環將可以在你還不知道自己生病時，提早發現潛在疾病、發出警示，病人也不再需要花半天擠大醫院等名醫，更能減少醫生負擔。這個美好願景要在台灣落地，會面臨什麼挑戰？

習慣了坐在醫院排隊看醫生的你，有發現「醫院」正在悄悄走向你嗎？

這就是「深度醫療」的威力，也是今年醫療和科技圈的熱門話題。

9月21日，週六早上7點多，距離嘉義高鐵站半小時車程的嘉義縣溪口國小裡，載歌載舞的熱鬧台前，坐滿了上百位超過40歲、排隊等待健康篩檢的當地居民。

這場由嘉義縣衛生局舉辦、3年一次的巡迴健檢，吸引近千人湧入溪口國小。從教室、操場到禮堂，排滿了抽血、握力、腸道菌相等40多個檢查項目。

「預防中風，全民篩檢」的招牌旁，12個攤位的工作人員，先是用手機幫民眾刷健保卡，登錄資訊後，只要把手指按在黑色錶面上30秒，連做2輪，就完成AI心律不整篩檢程序。

深入鄉鎮做篩檢，要顧病人也不能給醫生添麻煩。「我們今天已經不是在賣儀器了，背後有...
深入鄉鎮做篩檢，要顧病人也不能給醫生添麻煩。「我們今天已經不是在賣儀器了，背後有一套演算法，可以幫醫生過濾大多數不需要看的人，」顒慧科技執行長秦志南（右）說。 （王建棟攝）
分享

這款比Apple Watch心電圖早一個月拿到美國食品藥物管理局（FDA）認證的智慧手錶，是中央大學生醫科學與工程學系羅孟宗教授、林澂助理教授和顒慧科技執行長秦志南的合作。過去一年多，從台北到屏東，深入社區、長照據點做健康篩檢，累積近一萬人。

檢測完，數據上傳手機、雲端。系統判讀後，發現有心律不整、甚至心房顫動的就會標示出來；經醫生確認後，交給當地衛生局追蹤，甚至轉介到附近的大林慈濟、嘉義長庚看診。

這個今年第一次加入的篩檢項目，背後卻是國內外科技大廠爭相投入的一場商戰，就是要打破醫院的高牆，建構新的醫療流程。

無聲的中風威脅　數據來破解

新藥、AI及檢測工具的推陳出新，讓許多人忽然意識到，自己正面臨中風的無聲威脅。

去年9月，蘋果推出的Apple Watch第4代，內建的心電圖功能就是用來偵測用戶的心律不整。不管是心跳加速或心跳漏拍，只要手指按壓錶面30秒，就會偵測是否心律異常。

一旦出現心房顫動（AFib），用戶也會收到警示通知，提醒他們到醫院檢查。

心房顫動指的是心房快速而不規律地跳動，也是最常見的一種心律不整。感覺心跳忽快忽慢、胸悶、呼吸困難等，都是可能的病徵。

心房顫動後，血液黏稠度變高，就容易造成血栓。血栓進入腦部，容易形成腦中風；若進入雙腳，就會變成周邊血管病變。

統計顯示，心房顫動的發生率僅1%，但可怕的是，患者可能沒有感覺，直到中風等其他症狀出現，才發現自己有心房顫動。研究顯示，完全沒有感覺自己心房顫動的人，6年內中風的比例是20%，幾乎是有症狀者的4倍。

即便如此，提早偵測心房顫動、預防中風，卻是5年前才開始出現的熱潮。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主任黃群耀解釋，因為過去的抗凝血藥Warfarin對亞洲人來說，顱內出血的風險極高。即便提早發現心房顫動，也很難長期吃抗凝血藥來控制病情。

直到5年前，一款副作用較低的新型口服抗凝血藥出現，病人可以用長期吃藥、追蹤，大幅降低中風的危險，心房顫動的預防才受到關注。

比技術更要比平台　醫生才是關鍵

這場預防中風的健康商機之戰，心電圖的偵測只是第一步，怎麼串聯醫生、打造新的醫療服務，才是決勝關鍵。

2年前，美國新創公司AliveCor就率先推出一款Kardia錶帶，讓Apple Watch使用者可以按壓錶帶30秒，就透過深度學習演算法，分析記錄到的單導心電圖（ECG），抓出心房顫動。

（取自AliveCor官網）
（取自AliveCor官網）
分享

問題是，用手錶、錶帶、智慧手環偵測心房顫動，到底多可靠？

AliveCor去年公布一份研究顯示，當時Kardia錶帶偵測心房顫動，敏感度（sensitivity）93%、特異性（specificity）84%。也就是說，有心房顫動卻沒被偵測出來的，100個人裡面會有7個；而沒有心房顫動卻被說有問題的人，100個就有16個。

即便是Apple Watch的心電圖功能，去年史丹佛大學發表的心臟研究追蹤40多萬用戶後發現，Apple Watch偵測到脈搏異常的使用者中，到醫院配戴標準心電圖一週後，確診為心房顫動的比例只有34%。

這樣的比例值得信賴嗎？

受訪時，手上戴著Apple Watch、名片夾裡放著AliveCor Kardia Mobile移動式心電圖的新光醫院心臟內科主治醫師暨教研部副主任洪惠風認為，就算偵測結果不準，還是賺到，「因為這一類的（數據）本來是抓不到的，跟醫院原有的選項比起來，Apple Watch可以抓到的還是比較多，因為你沒有更好的選項。」

過去，要偵測心房顫動，就得到醫院做霍特24小時連續心電圖記錄，或在胸前貼上帶有傳導線的貼布，洗澡也不能拿掉。

智慧手錶和錶帶的出現，讓沒有病識感的人，可以帶著數據走進醫院。只是，累積在手錶或錶帶裡的大量心電圖數據，要花掉醫生多少時間來解析？

分享

AliveCor就推出一款名為Kardia Pro的線上平台，讓消費者買的不只是偵測心電圖的產品，還有心臟科醫師遠距判讀數據、線上看診的服務。合作的醫師不但不用付費，還可以每個月按線上診療件數計費，有額外收入進帳。

在美國的保險制度下，保險公司有遠端醫療的退費機制，請平台上的心臟科醫師線上看診，也得按次計費。而心臟科醫師回應的速度，也會決定收到款項的多寡，愈快回覆、價格愈高。

賣錶、賣手環，只是表面。誰能幫醫生節省時間，快速判讀心電圖功能帶來的大量數據，才是檯面下的真功夫。

美國商業雜誌《快速企業》也將AliveCor評選為2018年全球50大創新企業中，AI領域的第一名。「我們是偽裝成醫材公司的AI企業，」時任AliveCor執行長的岡多特拉（Vic Gundotra）說。

像AliveCor這樣「偽醫材真AI」的公司，正在全球快速成長。

分享

全球蓬勃　在台灣卻難落地？

偽裝在醫療器材的服務之下，是怎麼用大數據、物聯網結合AI來深入臨床場景，開創新商業模式的全新思維？而通過法規認證、取得商品化上市的門票，更是一大挑戰。

法規的難，創業7年、以行動血壓計開創市場的美盛醫電感受很深。同樣於2012年創業的安盛生科共同創辦人陳階曉，則在2015年再度創立鈦隼生技，要讓腦部手術導航機器人成為醫師的好幫手。創業初始，他就以解決臨床需求和取得美國FDA認證為目標。

但踏入AI領域，AliveCor和蘋果Apple Watch的心電圖功能，至今始終無法在台灣使用。蘋果曾對外表示，不在台落地的考量，來自於「市場佈局」。

今年才多次造訪台灣、負責亞洲業務的AliveCor全球銷售營運副總李柱演（JY Lee）坦言，台灣的醫療器材經銷商、對健康產業有興趣的企業，甚至有意轉進數位醫療領域、非常大的電腦設備製造商，都曾經表達合作意願。

但現行法規過時和醫療體系太過保守，是進入台灣市場的2大障礙。

以AliveCor的移動式心電圖為例，製造商得拿到GMP認證及產品資格技術審查，領得許可證。販賣通路也得向當地衛生局申請藥商許可執照。

科技與醫藥的激盪，正在改寫傳統醫療器材的法規需求，AI的出現更開創了醫材的無限可能。患者安全、健康與產業發展之間怎麼平衡，就是AI時代的最新議題。

分享

【更多內容請見《天下雜誌》683期；訂天下雜誌電子版

【延伸閱讀】

技術領先蘋果5年　為何這家科技台廠卻面臨資金斷鏈危機？

他讓台灣速食店、鹹酥雞廢油變生質柴油　重減碳的歐洲人搶著買

張忠謀「總經理的學習」：若輕視Sales & Marketing，公司根本活不了！

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

喜事集團二代兄妹檔：想要時尚不需要追名牌 生活才是最高境界！

2019-10-16 15:57

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

10大日本瘋台灣商品 不只吃的、喝的，文創、電子也受青睞

2019-10-02 15:38

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 13:32

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:30

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:40

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:38

智慧光歐吉原、歐仕邁父子：對抗Apple Pay的「多合一」祕密武器

2019-07-19 14:38

開幕8個月就摘星！米其林主廚李皞：把台灣年輕人的潛力極大化

2019-07-18 16:49

資誠副所長、生技教母曾惠瑾：科幻落地！AI為健保省下三千億

2019-07-18 13:57

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45
看更多

熱門文章

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:35

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:36

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27

韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

2019-10-09 09:34

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 09:04

雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

2019-10-14 09:02

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

2019-10-09 11:04

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

金價狂飆 投資黃金懶人包(一)

2019-10-09 14:51

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

布局特別股 提高投資穩健度

2019-10-14 08:57

偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

2019-10-09 11:04

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

悠遊城市裡的秘密綠境 中都濕地公園

2019-10-16 09:30

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目

2019-10-14 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top