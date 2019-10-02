2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

藍綠總統候選人出列，多組第三勢力候選人投入連署，這些候選人如何掌握民心，爭取中間選民青睞，將成勝選關鍵。 （王建棟攝） 分享 facebook

【文、研究／林佳賢；圖片／王建棟攝】

2020總統大選即將步入百日倒數，藍、綠外加第三勢力全台爭地盤，搶攻1900萬選民。《天下》用數據說話，運用近四屆總統大選投票結果，找出全國藍綠激戰區、預測最準確的章魚哥區，明年誰能登上總統大位，這800萬票就是關鍵！

2020總統大選即將進入倒數三個月，哪些選區是兵家必爭之地？第三勢力想爭取的獨立選民又在哪裡？從過去四屆總統大選的資料，可以一窺端倪。

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《天下雜誌》從中選會取得過去四屆總統大選藍綠得票率，分析台灣政治藍綠版圖，結果有三個發現：

1 三成選票在雙北，大都會選民很「獨立」

在北中南的大都市，過去四屆藍營或綠營的平均得票率都很難超過55%，兩方勢力在這些高收入地區，都佔不到什麼便宜。

為何都市居民不輕易倒向特定政黨？

成功大學政治系副教授蒙志成表示，在都會區，所謂的「獨立選民」較多，這些從其他縣市移入的居民，跟地方的社會連結較薄弱，較不會受到鄉村地區的組織動員影響。

蒙志成指出，除了與地方網絡連結低，都市居民的教育程度較高，也是不輕易支持特定政黨的原因。具獨立思考能力的選民，在投票時考慮的不一定是誰藍誰綠，而是「看誰的政見比較好，誰主打的議題較吸引人。」

先看全台最大票倉雙北地區。

根據2018年底人口資料，台北市和新北市在明年大選估將共有554萬票，佔全台總票數接近三成，掌握雙北等於掌握全台勝選關鍵，是各方必爭之地。

把視角進一步伸至行政區，由三重、新莊、板橋一路延伸到樹林、鶯歌、土城，過去四屆總統大選，藍綠在此都無法拿超過55%，是淺藍或淺綠選區構成的激戰區。

實際打過新北市長選戰的人，對此感觸最深。黃韋鈞在2018年地方選舉中擔任蘇貞昌競選辦公室發言人，他深感在新北市的都會區打選戰，已經不能只靠傳統政黨的造勢動員，而是要用政見打動選民的心。

黃韋鈞說，「在新北市幾乎已經沒有所謂的鐵票區，特別是大漢溪沿岸的廊帶。這裡聚集了全台各地的移民，這些都市居民對選舉的期待跟過去不同，比較不喜歡傳統造勢活動。」

「這時候就需要舉辦嘉年華、同樂會的新型活動，展現候選人貼近都市生活的形象，」他解釋。

2 中、彰藍綠勢均力敵， 首長表現恐影響選情

再看全台選戰風向球台中和彰化。

根據2018年底人口資料，台中市和彰化縣加起來共有331萬票，佔全台總票數17%。儘管比率不如雙北，但從《天下》分析結果來看，台中和彰化是藍綠勢力最均衡的地區。

綜觀台中市行政區，從舊台中市，太平、豐原等市郊，到海線、霧峰等外圍地區，藍綠都無法取得55%以上的平均得票率，呈現膠著的競爭局面。而彰化則是除了跟雲林交界地區以外，幾乎都是激戰板塊。

這些藍綠五五波的行政區，共有多達258萬張選票，也就是說，台中加彰化的選民有高達78%都是淺藍或淺綠的中間選民，高於雙北的53%。

然而，國民黨2018年大選在台中、彰化成功翻盤，如今對總統選情卻可能釀成負面影響。

根據2019年「天下縣市長滿意度調查」，國民黨籍的新科台中市長盧秀燕和彰化縣長王惠美，滿意度都排在後段的倒數第二和倒數第四名。

蒙志成認為，現任縣市長的執政表現，將相當程度影響執政陣營選情，「台中市民一直以來受藍綠影響的程度比其他縣市來得小，較關注市政表現。因此市民不滿意市長表現，更可能反映在下一場大選。」

國、民兩黨過去四屆總統大選各為兩勝兩敗，本次大選誰能勝出，就看誰能獲得廣大都市中間選民青睞。 （王建棟、劉國泰攝） 分享 facebook

3 嘉義市、台南、高雄， 可能打破濁水溪分水嶺

除了兩大搖擺選舉票倉，地圖上也可看到南部的板塊鬆動。

高雄、台南和嘉義市明年大選估有412萬票，佔全台總票數兩成。

2018年韓國瑜打下高雄市，終結民進黨20年的執政，這個傳統上被視為綠營鐵票倉的選區，已經不再鐵板一塊。

《天下》分析四屆總統大選資料也發現，包括2018年大選韓國瑜成功翻轉的岡山和鳳山，以及舊高雄市的鼓山、左營、苓雅等行政區，高雄整體有106萬票處於藍綠五五波的地區。

此外，與中部相同，高雄市長韓國瑜可能是藍營高雄選情的不安定因素。2019年「天下縣市長滿意度調查」，高雄市長韓國瑜是唯一在民調部份中，市民滿意度低於50%的縣市長。高雄市民如鐘擺般擺盪，民心變了。

在普遍被視為民進黨鐵票倉的嘉義和台南，同樣有鐵票鬆動的現象。

台南和嘉義市中心，在周遭的深綠板塊中顯得十分醒目，在《天下》繪製的選情地圖上都有淺綠色、甚至淺藍色的板塊，例如台南安平區、北區、東區與嘉義市東區。

這些搖擺區有著地方派系政治或眷村林立的背景，與近年不斷湧入都市的中產家庭因素相結合，可能成為打破濁水溪藍綠分水嶺的重要因素。

回顧過去四屆總統大選，藍綠至少都能拿四成選票，這個局面可能在明年大選首次被第三勢力打破。全台灣106個屬於激戰搖擺鄉鎮市區的淺藍、淺綠811萬票，在多方對決的態勢下會倒向何方，將主宰2020大選結果。

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