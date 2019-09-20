「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

【編譯 樂羽嘉】

好市多（Costco）的1.5美元（新台幣50元）熱狗加汽水套餐，30多年來從來沒有漲過價，而且大受歡迎，去年賣了1.35億份。你或許不知道的是，熱狗本身為好市多帶來的利潤微乎其微，但它在好市多整個大戰略扮演了更關鍵的角色，重要性遠超過本身價值。

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你或許不知道，熱狗套餐是好市多的祕密武器，是讓消費者願意每年繼續繳交會費的一大誘因。好市多2018財政年度全球營收達1416億美元，有90%會員願意繼續保有會員資格。

好市多共同創辦人西納格（Jim Sinegal）2009年告訴《西雅圖時報》：「為了一根熱狗大費周章聽起來很瘋狂，但我們花了很多時間在上頭。」

「我們以熱狗聞名，絕對不能搞砸。」

熱狗凸顯好市多做出市場區隔的戰略。好市多的目標，就是在抑制價格的同時想辦法提高商品品質，才能從亞馬遜、沃爾瑪、Target、Kroger等對手中脫穎而出。

1.5美元的熱狗本身並沒有為好市多帶來什麼利潤，加上通膨更顯得熱狗價錢已經過時，然而好市多無意改變熱狗的定價。

好市多財務長加蘭提（Richard Galanti）表示，「熱狗的定價神聖不可侵犯」。

有自己的熱狗工廠，讓好市多不需要跟著市場價格調漲熱狗價格。

根據市調，消費者願意花1.75美元以上的價格買熱狗，但每份熱狗套餐多賺這25美分，對好市多來說其實未必划算。來好市多的消費者，因為熱狗套餐而被取悅、滿足、獲得能量，若他們離店前吃了熱狗，會有「受到良好招待」的印象，這比追著通膨調漲熱狗價格更划算，因此好市多熱狗從不漲價，每年賣出的熱狗量比每座美國職棒大聯盟球場都多。

另一方面，好市多的美食街也是美國流行文化的一部分，出現在《摩登家庭》等美劇裡，也有部落客會以宗教信仰般的熱忱追蹤菜單、為各項餐點排名評分。

好市多通常把美食街放在店內、入口附近，不過如果是在氣候較溫暖的地區如亞利桑納州、南卡羅來納州，美食街就會在店外。

加蘭提解釋：「我們希望能在你購物體驗的途中或前後逮到你，讓你心滿意足地離開美食街。」

好市多的菜單，就跟選擇上架的商品種類一樣有限。舉例來說，沃爾瑪一家店大概會賣超過10萬種商品，好市多平均則只有3800種商品及招牌的科克蘭商品。好市多宣稱，他們的商業模式為了做到流線型服務體驗，控制得非常嚴密，只提供最紅、品質最好的商品，而不是愈多種類愈好。

好市多美食街營業額超過10億美元，主要歸功於烤雞和披薩。

1.5美元的熱狗套餐在好市多成立早年就已誕生，為了讓熱狗維持價格不變，好市多砍了美食街其他成品，例如汽水從12盎司的罐裝汽水換成20盎司的汽水機，也降低採購番茄醬、芥末醬、麵包的成本。

直到2009年好市多都是販賣符合猶太食品認證的熱狗，不過後來供應商無法滿足需求，便改成由科克蘭生產。加州的好市多，現在熱狗產量達2.85億根，比舊版熱狗重了10%，也比以前更長。

為了因應雞肉價格上漲，好市多的對手不得不調高價格，好市多則決定在內布拉斯加州自己蓋養雞場，每年養1億隻雞，因此得以維持烤雞價格不變。

在好市多眼中，美食街也是做出市場區隔的武器，也就是加油站、藥局等「輔助業務」之一。食物、換輪胎、訂旅程等服務，讓好市多除了販賣貨架上的東西外，更增添一種「暈輪效應」，滿足顧客各式各樣的需求，也增加顧客停留時間，提高他們進行額外消費的機會。

消費專家昂德希爾（Paco Underhill）指出，好市多店裡沒有一項東西是不經過精心安排的。就算你只是要買瓶牛奶，也得在賣場內跑個大老遠才能得手，這就是好市多所謂的「尋寶」體驗。你走愈多路、發現愈多東西，最後就會放愈多東西到車子裡，買一堆你其實不需要的東西。

而要讓「暈輪效應」發揮效果，熱狗套餐功不可沒。吃了熱狗套餐，你會產生「真是划算」的心理，進而增加在整個好市多生態系中持續消費的可能性。短視近利的商人或許只想到讓熱狗漲價以免虧錢，不過在好市多的大戰略裡，熱狗的價格遠遠不只如此。

（資料來源：CNBC、MF、CNN）

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