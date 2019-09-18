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24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07天下雜誌

（邱劍英攝）
（邱劍英攝）
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【文／呂國禎；圖片／邱劍英】

各大洋打起了海鮮戰爭，抓魚的規則卻愈來愈嚴，24小時監控衛星定位、半夜三更打電話，還要量船員床位大小、出海帶500部電影、幾萬首歌，最難的是茫茫大海航行還要實施週休二日……，祭出3年300萬鼓勵漁業本科生上船。過去3年多，台灣為了解除歐盟黃牌警告，重新修法並實施全球最嚴的遠洋漁船管理規則，光罰金就破億元，就是希望台灣人抓的每一條魚都講人權、講永續。

台北市和平西路的漁業署大樓4樓有如海軍艦隊的作戰中心，超大螢幕前有25個人緊盯全球地圖上密密麻麻的亮點，每一個亮點就代表一艘台灣漁船，總共1200多個亮點分布在地球任何一個角落。只要是太陽照耀到的海洋，就有台灣漁船正作業，必須時時回報他們位置、抓到的魚，還要小心不能闖入別國的海域，有「日不落遠洋漁業強國」之稱的台灣，領先全球實施了地表上最嚴格的遠洋漁業管理規範。

起因是2015年10月1日，台灣被歐盟舉黃牌，列入打擊「非法、未報告、不受規範漁業」（IUU）不合作第三國警告名單，如不改善就舉紅牌把台灣趕出場，遠洋漁產品無法輸往歐盟。

事態會有多嚴重？2005年，日本在國際大西洋鮪類保育委員會（ICCAT）上指稱台灣存在IUU，因而被ICCAT大幅刪減台灣的大目鮪魚捕撈配額，農委會只好強制召回160艘台灣大型遠洋鮪延繩釣漁船，強制拆解宣示改善決心。眼睜睜看著一艘艘漁民賴以維生的漁船被拆除，讓許多船長、漁民痛心，最後才能換取ICCAT恢復台灣的大目鮪配額，而這畫面也成了台灣遠洋漁業最傷痛的回憶。

24小時衛星監控定位，全球最嚴

避免重蹈覆轍，農委會副主委陳添壽說，這一次從根本做起，因為台灣漁業法是民國18年訂定，當時是用大陸國家的思惟來看漁業，也尚未發展遠洋漁業。要避免發生IUU，要從海洋國家的思惟來修漁業三法，包括提高遠洋漁業監控、罰則、永續、人權以及國際合作等管理措施。

農委會副主委陳添壽。
農委會副主委陳添壽。
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一套全球最嚴格的遠洋漁業作業規範出爐，核心就是農委會漁業署設置了全球最嚴的24小時監控中心，高雄區漁業公會理事長謝龍隱說，全球只有台灣1小時就回報一次船位，別人頂多4小時回報一次，台灣還規定6小時沒有回報就會發出警告，超過一天不回報，管你在天涯海角，馬上強制回港接受檢查，報告漏報原因。

而且絕不允許越界跑到別人海域偷捕的行為，不管黑夜或白天都追到底，台灣區魷魚暨秋刀魚公會理事長雷祖綱就曾半夜接到電話，「我們的漁船進到離別人經濟海域0.5海浬的時候，三更半夜電話就來了，『雷董耶，要小心喔，你的船靠人家太近了喔。』」他說。

過去台灣漁船曾經發生捕到不該抓的魚，例如保育類的魚種或超過配額限制，因此新的規範是抓到多少魚、何時進港卸貨都申報，不能漏報、偷卸魚，嚴格到卸魚工作被延誤、泊位更改也要罰，謝龍隱說，「就發生過遠洋漁船回到前鎮漁港，泊位不足改到旁邊的小港漁港卸魚，這樣也要罰。也發生過週休二日船回來了，但碼頭沒作業，被迫錯過了申報日，等到隔週再卸魚，也被罰。」

連船名被海水沖刷、太陽日曬到褪色，導致一個字看不清楚，也被罰了50萬台幣。這樣50萬一張的罰單竟如雪花般落下，陳添壽說，「歐盟希望台灣修法不是做做樣子，法修了就要真的執行。」因此農委會執法鐵面無私、毫不留情，一張又一張罰單開出去，3年罰金破億元。「政府是打自家小孩給歐盟看，」引起了漁民民怨四起，還曾北上到農委會抗議，連農委會主委陳吉仲到東港跟漁民溝通，差點被漁民趕出去。

茫茫大海，怎麼週休二日？

最困難的是船員薪水計算與實施週休二日，綠色和平海洋專案主任蔡佩芸認為，船上工作的外籍船員應該比照台灣勞工的權益，例如保障最低基本工資，甚至連台灣人投資的外國籍漁船也應該要求，不能有強迫勞動、違反人權的事情發生。

問題來了，一艘魷魚船從前鎮出發到福克蘭群島就要40天，這段航行期間是薪水照給、卻未必有作業，到底算不算作業時間，還要週休二日，茫茫大海要去哪裡放假？種種問題困擾船主，海上作業碰到魚群卻是分秒必爭，台灣區遠洋鰹鮪圍網公會理事長柯俊明說，「真正碰到魚了，大家都希望有魚抓，總不能抓一半了，強迫休息船員，他們還不開心，因為抓到魚是馬上發美元（獎金），一次5美元、10美元的發下去，抓滿了就能休息了。」如何考量海上實際作業、而非用工廠思惟來規定勞動條件，是目前的困難。

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但抓魚卻愈來愈講人權，漁業三法過關後，以後新造漁船的床鋪長、寬、高都有新規定，一個房間以前睡6人，現在最多只能睡4人，還要有起居室、浴室，以小型漁船為主的小琉球漁會總幹事蔡寶興說，「漁船是拿來捕魚，不是當成飯店住，要量床位大小，還要有娛樂空間，小琉球漁船通常捕完魚就回家了，船員住在陸地什麼都有，不能什麼都跟大型遠洋漁船比。」

待遇優於中、韓漁船，成外籍船員首選

面對漁民的反彈，農委會解除遠洋漁船噸位不得增加的限制，放寬漁船噸位可以增加10％，用來改善船員的生活空間。但問題又來了，進出國外的港口，是依噸位來計算進出港口等相關的費用，成本變高了，但抓的魚並沒有變多。而小型遠洋漁船噸位不到百噸，增加10％其實空間增加有限，怎麼改善仍是難題。

倒是全面改善船員待遇，已經讓台灣漁船成了外籍船員的首選之一，「一次出海要帶3到500套的電影、幾萬首的音樂，各種食物盡量帶，」柯俊明說，現在人力仲介到海外找船員，聽到台灣船、韓國船、中國船，第一選擇就是台灣船，因為薪水好、吃得好、連起居環境都要比別人好。

為了提高本國籍遠洋漁業從業人員的素質與傳承，農委會還祭出獎勵，只要海洋相關學校畢業的台灣人願意上漁船工作，除了本身薪水之外，滿3年就給300萬，希望吸引年輕新血。不過這個獎勵目前只有6個名額，柯俊明說，立意良善，但看得到卻吃不到。

花了3年又9個月，台灣遠洋漁船用全球最嚴格的標準來抓起每一條魚，終於讓歐盟在6月底解除了台灣的黃牌警告，卻也讓台灣遠洋漁業大老謝龍隱感嘆，歐洲一罐魚罐頭能賣15歐元，台灣的魚罐頭只賣2歐元，政府、部份民間團體、部份民眾除了用罰款與責罵的方式外，是否願意用鼓勵來支持台灣遠洋漁業，花合理的價格，買講人權與永續的海鮮。

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