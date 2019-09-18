親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09天下雜誌

布拉克說，暴雪長期以來的決策思維都秉持：玩家第一、遊戲體驗第一、社群第一，成功培...
布拉克說，暴雪長期以來的決策思維都秉持：玩家第一、遊戲體驗第一、社群第一，成功培養出強大社群意識和上億粉絲。 （劉國泰攝）
分享

【文／鍾張涵；圖片／劉國泰】

手機遊戲正夯，讓全球遊戲龍頭暴雪業績一度停頓，又一度錯失進軍電競市場的良機，遠落於《英雄聯盟》之後。暴雪如何善用整合思維、活化IP，從谷底翻身？

全球遊戲龍頭「動視暴雪」旗下的暴雪娛樂（Blizzard Entertainment），在遊戲界地位就有如資訊業的蘋果，以《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》三大電腦（PC）遊戲奠定龍頭地位，無論玩法、美術、介面（UI）或劇情，都是革命先鋒。

但近年來，手機遊戲大爆發，讓暴雪業績一度停頓，再加上去年10月共同創辦人默罕（Mike Morhaime）宣布退休、12月中停辦《暴雪英霸》電競賽，母公司動視暴雪今年3月又裁員8%，導致外媒用「中年危機」形容這家公司。

正當業界以為暴雪將難以在手遊新世界中重振光輝，今年8月底，暴雪竟創下復刻PC遊戲《魔獸世界：經典版》全球上線，伺服器一開機就擠爆、上萬名玩家排隊佇列等著登入的盛況。

線上直播平台Twtich最高同時在線人數更達110萬。此外，日前還有手遊《爐石戰記》玩家突破1億的消息釋出，眾多消息讓動視暴雪股價連日大漲。

談到如何走出新局，暴雪娛樂總裁兼新任執行長布拉克（J. Allen Brack）接受《天下》專訪時解讀，回歸「遊戲好玩」、「凝聚玩家」的本質，正是跳脫手遊或PC這種平台二分法的理由。

「我們不陷在平台二選一，也不當研發速度最快的公司，而是什麼遊戲都做！」他說，回到遊戲初衷，正是暴雪面臨決策兩難時的解方。

全球遊戲龍頭暴雪娛樂在遊戲和電競領域都是革命先鋒，經典遊戲長銷十多年，近年則力求...
全球遊戲龍頭暴雪娛樂在遊戲和電競領域都是革命先鋒，經典遊戲長銷十多年，近年則力求在PC和手機遊戲中創新突圍。 （暴雪提供）
分享

思維一：回歸遊戲本質，別只想二選一

事實上，過去幾年，遊戲商在開發遊戲時，都被「哪個平台玩家較多，投資報酬率最大？」的框架綁住。（延伸閱讀：玩家多了，卻更難賺錢？台灣遊戲業的轉型挑戰）

日本任天堂、韓國NEXON、中國騰訊和台灣各大遊戲業者，面對手遊衝擊，轉型時都偏好低成本、好研發、又能挹注營收的手遊。

因此，許多遊戲商會先裁撤PC遊戲研發人員，或要求原團隊將提案主力放在手機遊戲。彷彿只要是手遊，就一定會成功。

其實對遊戲研發人員而言，手遊與PC兩個平台的設計、玩法、美術，是完全不同的開發思維，兩種技術之間很難直接轉換。一旦陷入二選一的狀態，就很容易裁撤當下認為不需要的研發人員。

但暴雪回歸遊戲本質的思考，讓他們走了一條不同的路──因為所有平台的遊戲都想做，反而增加開發人員。

布拉克證實，現在是暴雪研發人員最多的時期。日前裁撤的都是非研發人員，如辦公室後勤、業務、行銷等，並減少非開發部門的開支。

思維二：魔獸經典復刻，跨世代新商機

外界形容暴雪面臨「中年危機」，但暴雪反而善用中年的資產，留下有經驗的研發人力，這正是暴雪的策略之一，「IP（Intel-lectual Property，智慧財產權）是我們最有價值的資產。」

布拉克說，暴雪希望遊戲IP持續受玩家喜愛、可持續經營，因此將既有IP或新IP做在手機上，是一個很好的選項，「但不是所有IP都要搬上手機，而是回歸玩家。如果有許多玩家喜歡這個角色，或喜歡用手機，我們的責任就是想辦法讓玩家在手機上，也能玩到他們喜愛的角色。」

暴雪2014年初試啼聲的卡牌手遊《爐石戰記》就是以《魔獸》角色為背景。戰場是撲克牌桌，可吸引老玩家組隊上來打牌，又依靠益智性吸引休閒玩家。

去年底，全球已有超過1億名的《爐石》玩家。國外行動研究公司Sensor Tower預估，《爐石》月收入逾2千萬美元，上市至今全球營收逾7億美元。

近期，暴雪又宣布將推出新手遊《暗黑破壞神永生不朽》，讓《暗黑》老玩家可在手機平台重溫舊夢，未接觸過《暗黑》的新玩家也有機會認識這款老遊戲，新舊玩家都有共鳴。

如同《決策的兩難》作者馬丁，引用詩人史帝文斯（Wallace Ste-vens）所言，整合思維的優勢「不是二選一，而是兩者兼得。」

暴雪擷取PC和手遊兩者優勢，找出新概念，用IP打造適合的手遊，PC也不偏廢。今年八月復刻的《魔獸世界：經典版》，一樣是老遊戲，不但對中年玩家意義非凡，更讓他們帶著兒女回流，擴大各年齡層商機。

思維三：創新事業，全球城市電競賽

除了PC與手機的二分法，暴雪還開創新路，跨入電競產業。不過，暴雪的電競之路，並非一帆風順。

暴雪的競爭對手拳頭遊戲（Riot Games）2009年推出的《英雄聯盟》（LOL）在全球爆紅，2015年已有超過1億名玩家，2016年觀看LOL年度總冠軍賽直播人數，甚至超過同年度看NBA冠軍賽的觀眾。

即使暴雪2015年曾推出同樣類型的遊戲《暴雪英霸》，試圖和LOL較勁，但因進場太晚，最終失敗停辦。

2016年，暴雪積極主打玩法不同的多人射擊類遊戲《鬥陣特攻》。

隔年，暴雪結合美國職業運動，首創「電競版NBA」：《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）。

聯賽以城市為名組職業戰隊，如加拿大多倫多、美國紐約、中國上海、韓國首爾隊等，凝聚觀眾與玩家的國家地區認同。同時鼓勵企業加盟，開創如職棒般可收取賽事轉播授權金、門票、周邊商品的全新事業。

企業得繳納2千萬美元加盟金才能擁有一支OWL戰隊，雖要價不斐，但MLB紐約大都會隊營運長威爾彭（Jeff Wilpon）、美國最大有線電視網康卡斯特（Comcast）、美式足球隊主席的卡夫集團、中國網易等，都看好廣告效益，爭相加盟。

直播平台Twitch去年還以2年27億台幣簽約金，取得OWL網路轉播權。

暴雪跳脫二選一的思維，走出創新的第三條路。 （暴雪提供）
暴雪跳脫二選一的思維，走出創新的第三條路。 （暴雪提供）
分享

因此，即便不計算廣告贊助，光戰隊加盟、轉播簽約，就讓暴雪OWL每年擁有百億商機。

「電競是另一個能體驗暴雪遊戲的方式，」布拉克說，即使沒有實際玩遊戲，也能和親友相聚看比賽、獲得參與感。一方面行銷遊戲，一方面搶進新藍海。

這條結合研發、競技、新媒體、賽事體驗和明星選手的電競新事業，讓暴雪再度引領業界，開拓出新的市場商機。

分享

【更多內容請見《天下雜誌》681期；訂天下雜誌電子版

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 13:32

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:30

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:40

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:38

智慧光歐吉原、歐仕邁父子：對抗Apple Pay的「多合一」祕密武器

2019-07-19 14:38

開幕8個月就摘星！米其林主廚李皞：把台灣年輕人的潛力極大化

2019-07-18 16:49

資誠副所長、生技教母曾惠瑾：科幻落地！AI為健保省下三千億

2019-07-18 13:57

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

離開椅子就算數！立刻能做的慢老3招

2019-06-12 16:23

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top