親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

2019-09-18 13:09天下雜誌

面對兩難的決策，玉山金控總經理黃男州讓同事不斷辯論，靠著整合思維，闢出玉山自己的...
面對兩難的決策，玉山金控總經理黃男州讓同事不斷辯論，靠著整合思維，闢出玉山自己的路。 邱劍英攝
分享

【文／楊卓翰；圖片／邱劍英】

「虛擬通路」與「實體通路」在金融業也是二元對立的嗎？當全台都聚焦在純網銀之際，玉山金控如何透過整合思維，走出一條自己的路？

今年金融業的大事，就是3家純網銀的出現。從去年開始，各大金融機構都在發聲，紛紛宣布投資純網銀

然而，自詡為金融科技的領航者——玉山金控，卻一直默不吭聲。年中，3家純網銀陸續公布股東名單，最終玉山並沒有投資任何一家。

各界都好奇，總是以數位策略自豪的玉山，為何在關鍵時刻選擇缺席？他們又有什麼打算？

「在玉山內部，的確爭論不已，」玉山總經理黃男州說，當時好像只有兩個選項，「就是『To be, or not to be』（參加，或不參加）。」這個兩難的決策，各有優缺點，讓他相當頭痛。

參加純網銀，很可能帶來新的商業模式，對數位轉型也有幫助，或帶來新合作伙伴。「反過來說，也有很多同事覺得不應該投（純網銀），因為玉山本身就有實體和虛擬，有全功能的執照。再花資金、人力成立一個新銀行，並不符合成本效益，」黃男州說。

不踏進去，玉山恐將失去先機者優勢；踏進去，又面臨分散資源的成本考量。陷入兩難的玉山，對兩個方案都不滿意，決定從頭全盤思考，網路銀行應該有哪些考量重點。

重點是顧客而非科技

討論的重頭戲，在台大管理學院的「玉山廳」登場。玉山找來各部門不同的員工，最年輕的是入行2年的新生代，並且愈年輕愈優先表態，確保他們的發言權。

他們開始實踐馬丁的決策模型。在討論前，第一步，先界定範疇與考量重點。

內部都同意數位科技趨勢已成，數位轉型是當即之務，但對金融服務業而言，顧客仍是最重要的考量因子。

若進一步分析顧客，年輕的顧客雖然喜歡虛擬通路，但是台灣的高資產顧客，仍然偏好實體分行，「就國外的案例來說，純網銀取得重量級VIP顧客是有困難的，」黃男州強調，「重點是顧客、而非科技！」

他們的第二步，是釐清各種因果關係。在傳統觀念中，「虛擬通路」與「實體通路」是二元的對立關係，零售業此消彼長的局面，就是一例。

「但是我們發現這個因果關係，運用在金融業上，並不一定正確，關係更加複雜，」黃男州說，「兩者應該是互補的關係。虛擬通路可以接觸到更新的客戶，同時也可以把實體客戶的體驗做好，把顧客旅程（customer jour-ney）的斷點補齊。」

另一個釐清的因果關係，是投資純網銀與母公司的關係。「我們投資外部，但不會因為轉投資數位銀行很成功，玉山母體就會成功。如果我們沒有自己的數位轉型計劃，要靠純網銀轉型，難上加難。」

玉山市值約3千億元，「就算投資10億元獲得成功，這3千億的本體還是沒有轉型。不如花更多、更大的資源投入自己。」

不跟風，資源全部投注自己

玉山決定在兩難中走出第三條路，「我們應該把本來要投資在純網銀的資金、人才、資源，更加專注地投入在玉山自己的數位發展。這麼一來，玉山才能真正吃到網路科技的果實，」黃男州說。

接下來，玉山進入整合思維第三階段，以全盤整體考量策略。

「一百支分散的煙火，不能成為一盆熊熊的烈火，」黃男州說，「很多組織談數位，就研發很多產品線，都有數位的東西，但是沒有一個整體的架構。要把網路銀行做成功，是一個整體思考的計劃，還要把IT、人才、組織調整全部納入。」

玉山找來台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，擔任台灣第一位金控的科技長，規劃整體數位轉型策略。傳統銀行招募MA（儲備幹部），玉山銀行則首創招募TMA（科技儲備幹部）。

黃男州說，做決策最難的是保持開放的態度，「重點是在辯論過程中把事情釐清。很多迷思，都得靠同仁反覆地討論。」缺席純網銀，成為玉山挑戰數位轉型的起手式，但路反而愈走愈精彩。

分享

【更多內容請見《天下雜誌》681期；訂天下雜誌電子版

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 13:32

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:30

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:40

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:38

智慧光歐吉原、歐仕邁父子：對抗Apple Pay的「多合一」祕密武器

2019-07-19 14:38

開幕8個月就摘星！米其林主廚李皞：把台灣年輕人的潛力極大化

2019-07-18 16:49

資誠副所長、生技教母曾惠瑾：科幻落地！AI為健保省下三千億

2019-07-18 13:57

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

離開椅子就算數！立刻能做的慢老3招

2019-06-12 16:23

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top