金融績優生缺席純網銀 玉山金數位轉型為什麼跟別人不一樣？

面對兩難的決策，玉山金控總經理黃男州讓同事不斷辯論，靠著整合思維，闢出玉山自己的路。 邱劍英攝 分享 facebook

【文／楊卓翰；圖片／邱劍英】

「虛擬通路」與「實體通路」在金融業也是二元對立的嗎？當全台都聚焦在純網銀之際，玉山金控如何透過整合思維，走出一條自己的路？

今年金融業的大事，就是3家純網銀的出現。從去年開始，各大金融機構都在發聲，紛紛宣布投資純網銀

然而，自詡為金融科技的領航者——玉山金控，卻一直默不吭聲。年中，3家純網銀陸續公布股東名單，最終玉山並沒有投資任何一家。

各界都好奇，總是以數位策略自豪的玉山，為何在關鍵時刻選擇缺席？他們又有什麼打算？

「在玉山內部，的確爭論不已，」玉山總經理黃男州說，當時好像只有兩個選項，「就是『To be, or not to be』（參加，或不參加）。」這個兩難的決策，各有優缺點，讓他相當頭痛。

參加純網銀，很可能帶來新的商業模式，對數位轉型也有幫助，或帶來新合作伙伴。「反過來說，也有很多同事覺得不應該投（純網銀），因為玉山本身就有實體和虛擬，有全功能的執照。再花資金、人力成立一個新銀行，並不符合成本效益，」黃男州說。

不踏進去，玉山恐將失去先機者優勢；踏進去，又面臨分散資源的成本考量。陷入兩難的玉山，對兩個方案都不滿意，決定從頭全盤思考，網路銀行應該有哪些考量重點。

重點是顧客而非科技

討論的重頭戲，在台大管理學院的「玉山廳」登場。玉山找來各部門不同的員工，最年輕的是入行2年的新生代，並且愈年輕愈優先表態，確保他們的發言權。

他們開始實踐馬丁的決策模型。在討論前，第一步，先界定範疇與考量重點。

內部都同意數位科技趨勢已成，數位轉型是當即之務，但對金融服務業而言，顧客仍是最重要的考量因子。

若進一步分析顧客，年輕的顧客雖然喜歡虛擬通路，但是台灣的高資產顧客，仍然偏好實體分行，「就國外的案例來說，純網銀取得重量級VIP顧客是有困難的，」黃男州強調，「重點是顧客、而非科技！」

他們的第二步，是釐清各種因果關係。在傳統觀念中，「虛擬通路」與「實體通路」是二元的對立關係，零售業此消彼長的局面，就是一例。

「但是我們發現這個因果關係，運用在金融業上，並不一定正確，關係更加複雜，」黃男州說，「兩者應該是互補的關係。虛擬通路可以接觸到更新的客戶，同時也可以把實體客戶的體驗做好，把顧客旅程（customer jour-ney）的斷點補齊。」

另一個釐清的因果關係，是投資純網銀與母公司的關係。「我們投資外部，但不會因為轉投資數位銀行很成功，玉山母體就會成功。如果我們沒有自己的數位轉型計劃，要靠純網銀轉型，難上加難。」

玉山市值約3千億元，「就算投資10億元獲得成功，這3千億的本體還是沒有轉型。不如花更多、更大的資源投入自己。」

不跟風，資源全部投注自己

玉山決定在兩難中走出第三條路，「我們應該把本來要投資在純網銀的資金、人才、資源，更加專注地投入在玉山自己的數位發展。這麼一來，玉山才能真正吃到網路科技的果實，」黃男州說。

接下來，玉山進入整合思維第三階段，以全盤整體考量策略。

「一百支分散的煙火，不能成為一盆熊熊的烈火，」黃男州說，「很多組織談數位，就研發很多產品線，都有數位的東西，但是沒有一個整體的架構。要把網路銀行做成功，是一個整體思考的計劃，還要把IT、人才、組織調整全部納入。」

玉山找來台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，擔任台灣第一位金控的科技長，規劃整體數位轉型策略。傳統銀行招募MA（儲備幹部），玉山銀行則首創招募TMA（科技儲備幹部）。

黃男州說，做決策最難的是保持開放的態度，「重點是在辯論過程中把事情釐清。很多迷思，都得靠同仁反覆地討論。」缺席純網銀，成為玉山挑戰數位轉型的起手式，但路反而愈走愈精彩。

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