該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

【文 陳一姍、呂國禎】

台股還在萬點，經濟部上周才大肆慶祝投資成長率創2011年來新高。勞動部在9月2日公布8月底無薪假人數攀高到2257人。台灣經濟到底該放慶祝煙火？還是該敲警鐘？5張圖讓你看懂台灣經濟真相。

圖片來源：Shutterstock 分享 facebook

有關台灣經濟景氣，從來沒有像現在，這麼令人困惑。

在IMF等國際組織，中研院等智庫紛紛下調2019GDP成長率預測時，8月中，行政院主計總處卻上調台灣經濟成長率預估由5月份預測的2.19%，上調到2.46%。（表1）

旋即，負責廠商營業與投資調查的經濟部接力發布好消息。

今年，台灣固定資本將首度超過4兆台幣，其中八成由民間貢獻。民間投資成長率達到10.69%，創下2011以來新高。（表2）

「118家廠商響應台商回台2.0方案，總金額超過5637億，預期將帶來超過4萬8906個本國就業機會，」經濟部樂觀預估。

調高經濟預測，無薪假人數卻飆高

近5萬個工作機會，看在33家公司，被協議縮減工時（俗稱無薪假）的2257個勞工眼中，顯得格外諷刺。

勞動部最新通報顯示，金屬機電業實施無薪假的企業，在半個月內又增加了4間，8月底已達13家，超過1600人。在台中，工具機整機及組裝廠持續傳出「做四休三」、甚至「做三休四」的壞消息。 （表3）

台灣經濟的真相到底是什麼？

仔細分析，主計總處此次調高經濟成長率的內容，調高最多的依序是商品服務輸出、輸入與民間投資3項。今年以來，台灣出口一直拉警報，第二季美元計價出口衰退2.58%，商品服務輸出怎麼會變成正成長？

這得從實質GDP的定義說起。跟一般人的直覺不同，計算經濟成長率的商品與服務輸出強調的是出口量。除了新台幣匯率的影響，出口金額，還得用出口物價的漲跌幅去做調整。

如果物價掉得更快，新台幣貶值多，即使美元出口金額衰退，在GDP定義裡，出口量反而有可能是提高的，因此輸出會變成正成長。

真相一：輸出的量提高了，但價格跌得很慘

換言之，GDP數字變好看了，只能表示輸出商品與服務的量變多了，但其實可能是廠商正在含淚跳樓大拍賣。

主計總部並沒有公布出口物價。但以躉售物價（批發價格）做指標，自5月起，躉售物價年增率由正轉負，7月已達-3.42%。下跌最多的就是石油及煤製品、化學材料及製品，跌幅超過一成。（表4）

「石化產業以前是看阿拉，現在是看川普，」台塑石化總經理曹明形容。

過去，石化產業的景氣榮枯完全要看穆斯林國家，特別是產油最多的中東，這些國家政經局勢穩定油價就穩定，有動亂油價就上漲。但現在完全變了，川普打起了貿易戰，影響國際油價與石化業的走勢。

貿易戰開打之後，全球經濟危機四伏，汽柴油消費明顯降低，油價應該跟著下跌，「如果沒有美國制裁伊朗、委內瑞拉，讓原油供給變少，油價更難撐住」，曹明說。

至於反應景氣指標的基礎工業原料乙烯等原料，曹明說，貿易戰開打之後，客戶態度保守，怕還有變動就不願意多買，整個行業的狀況就是只有一個字「慘」。

台灣自己本地內需有沒有辦法改善，曹明說，整個台灣內需才佔了台塑化兩成，八成通通都要外銷，台灣內需好根本無濟於事。所以還是一個字「慘」。

傳統產業，只有一個「慘」字

深受川普之害的，還有7月躉售物價跌6.5%的鋼鐵業。中鋼董事長翁朝棟形容今年的鋼鐵市場是外冷內熱。在內銷部份，由於政府與民間投資同步增加，鋼材需求的確提高。但外銷就是另一個故事。

翁朝棟分析，中國經濟成長力道不再，再加上貿易戰影響，外銷美國受阻，中國、印度的廉價鋼材只好其它往亞洲市場倒，對台灣影響較大的是越南鋼鐵市場，已經成了中國、印度鋼鐵廠傾銷的戰場，因此出現了越南經濟、投資雖然火熱，但鋼價始終上不來的狀況。

為了拓銷，中鋼推出了多元外銷專案，只要下游客戶接到外銷訂單，不論鋼材種類、數量、價格都可以談。

簡單的說，就是只要能賣出去都能談。「我們無法改變外在環境，但我們可以改變自己，」他說，國際市場必須要打團隊戰，下游客戶賣不出去，中鋼鋼材也會跟著外不出去，所以必須全力協助外銷客戶。

值得注意的是，台灣出口最早回春的兩個出口行業——資通與視聽產品、電子零組件，也難逃跌價的命運。電子零組件7月較去年跌價2.33%，通訊傳播設備也跌價1.83%。

真相二：台灣經濟還可以，不代表企業獲利還可以

「全球大環境不好，所以我們對未來還是比較保守，沒有那麼樂觀，」工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗分析。

蘇孟宗說，今年，台積電、美光提早或加碼在台投資，台灣民間投資的確表現不錯。不過談到台商回流，前身為IEK的產科所調查顯示，電子業買新廠房的不多，多半是增加生產設備。手機、筆電廠商多半已完成移往東南亞、印度或回台的評估，但已經做決策的不多，多半還是觀望視中美貿易戰的速度而定。

「企業移地或兩地製造，製造成本一定是提高的，」他坦言。由於過去，台商在大陸的生產營業，透過合併財報早已反映在企業的獲利上。台商回台生產，其實對台商營收影響不大。反而，有可能因為兩地生產，跨國布局增加成本，影響企業獲利。

至於明年，「目前，我們還看不見比今年好的理由，」蘇孟宗保守地說，今年以來高階手機的換機潮還找不到引爆點，AI是持續性投資，5G的訂單目前仍並不明顯。

高度依賴出口的台灣經濟，在中美貿易戰下，依舊不能掉以輕心。

分享 facebook

延伸閱讀》

經濟衰退來了嗎？ 2020年這項數據很關鍵

反送中運動的暗夜使者 200位人權律師：「誰的身體狀況還可以，誰就撐下去」

鐵皮屋裡的台灣印刷廠，如何成功拿下日本最大廣告公司訂單？