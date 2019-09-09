親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

菲律賓現非洲豬瘟 今16時起旅客違規帶肉回台重罰20萬

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21天下雜誌

【文 陳一姍、呂國禎】

台股還在萬點，經濟部上周才大肆慶祝投資成長率創2011年來新高。勞動部在9月2日公布8月底無薪假人數攀高到2257人。台灣經濟到底該放慶祝煙火？還是該敲警鐘？5張圖讓你看懂台灣經濟真相。

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock
分享

有關台灣經濟景氣，從來沒有像現在，這麼令人困惑。

在IMF等國際組織，中研院等智庫紛紛下調2019GDP成長率預測時，8月中，行政院主計總處卻上調台灣經濟成長率預估由5月份預測的2.19%，上調到2.46%。（表1）

旋即，負責廠商營業與投資調查的經濟部接力發布好消息。

今年，台灣固定資本將首度超過4兆台幣，其中八成由民間貢獻。民間投資成長率達到10.69%，創下2011以來新高。（表2）

「118家廠商響應台商回台2.0方案，總金額超過5637億，預期將帶來超過4萬8906個本國就業機會，」經濟部樂觀預估。

調高經濟預測，無薪假人數卻飆高

近5萬個工作機會，看在33家公司，被協議縮減工時（俗稱無薪假）的2257個勞工眼中，顯得格外諷刺。

勞動部最新通報顯示，金屬機電業實施無薪假的企業，在半個月內又增加了4間，8月底已達13家，超過1600人。在台中，工具機整機及組裝廠持續傳出「做四休三」、甚至「做三休四」的壞消息。 （表3）

台灣經濟的真相到底是什麼？

仔細分析，主計總處此次調高經濟成長率的內容，調高最多的依序是商品服務輸出、輸入與民間投資3項。今年以來，台灣出口一直拉警報，第二季美元計價出口衰退2.58%，商品服務輸出怎麼會變成正成長？

這得從實質GDP的定義說起。跟一般人的直覺不同，計算經濟成長率的商品與服務輸出強調的是出口量。除了新台幣匯率的影響，出口金額，還得用出口物價的漲跌幅去做調整。

如果物價掉得更快，新台幣貶值多，即使美元出口金額衰退，在GDP定義裡，出口量反而有可能是提高的，因此輸出會變成正成長。

真相一：輸出的量提高了，但價格跌得很慘

換言之，GDP數字變好看了，只能表示輸出商品與服務的量變多了，但其實可能是廠商正在含淚跳樓大拍賣。

主計總部並沒有公布出口物價。但以躉售物價（批發價格）做指標，自5月起，躉售物價年增率由正轉負，7月已達-3.42%。下跌最多的就是石油及煤製品、化學材料及製品，跌幅超過一成。（表4）

「石化產業以前是看阿拉，現在是看川普，」台塑石化總經理曹明形容。

過去，石化產業的景氣榮枯完全要看穆斯林國家，特別是產油最多的中東，這些國家政經局勢穩定油價就穩定，有動亂油價就上漲。但現在完全變了，川普打起了貿易戰，影響國際油價與石化業的走勢。

貿易戰開打之後，全球經濟危機四伏，汽柴油消費明顯降低，油價應該跟著下跌，「如果沒有美國制裁伊朗、委內瑞拉，讓原油供給變少，油價更難撐住」，曹明說。

至於反應景氣指標的基礎工業原料乙烯等原料，曹明說，貿易戰開打之後，客戶態度保守，怕還有變動就不願意多買，整個行業的狀況就是只有一個字「慘」。

台灣自己本地內需有沒有辦法改善，曹明說，整個台灣內需才佔了台塑化兩成，八成通通都要外銷，台灣內需好根本無濟於事。所以還是一個字「慘」。

傳統產業，只有一個「慘」字

深受川普之害的，還有7月躉售物價跌6.5%的鋼鐵業。中鋼董事長翁朝棟形容今年的鋼鐵市場是外冷內熱。在內銷部份，由於政府與民間投資同步增加，鋼材需求的確提高。但外銷就是另一個故事。

翁朝棟分析，中國經濟成長力道不再，再加上貿易戰影響，外銷美國受阻，中國、印度的廉價鋼材只好其它往亞洲市場倒，對台灣影響較大的是越南鋼鐵市場，已經成了中國、印度鋼鐵廠傾銷的戰場，因此出現了越南經濟、投資雖然火熱，但鋼價始終上不來的狀況。

為了拓銷，中鋼推出了多元外銷專案，只要下游客戶接到外銷訂單，不論鋼材種類、數量、價格都可以談。

簡單的說，就是只要能賣出去都能談。「我們無法改變外在環境，但我們可以改變自己，」他說，國際市場必須要打團隊戰，下游客戶賣不出去，中鋼鋼材也會跟著外不出去，所以必須全力協助外銷客戶。

值得注意的是，台灣出口最早回春的兩個出口行業——資通與視聽產品、電子零組件，也難逃跌價的命運。電子零組件7月較去年跌價2.33%，通訊傳播設備也跌價1.83%。

真相二：台灣經濟還可以，不代表企業獲利還可以

「全球大環境不好，所以我們對未來還是比較保守，沒有那麼樂觀，」工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗分析。

蘇孟宗說，今年，台積電、美光提早或加碼在台投資，台灣民間投資的確表現不錯。不過談到台商回流，前身為IEK的產科所調查顯示，電子業買新廠房的不多，多半是增加生產設備。手機、筆電廠商多半已完成移往東南亞、印度或回台的評估，但已經做決策的不多，多半還是觀望視中美貿易戰的速度而定。

「企業移地或兩地製造，製造成本一定是提高的，」他坦言。由於過去，台商在大陸的生產營業，透過合併財報早已反映在企業的獲利上。台商回台生產，其實對台商營收影響不大。反而，有可能因為兩地生產，跨國布局增加成本，影響企業獲利。

至於明年，「目前，我們還看不見比今年好的理由，」蘇孟宗保守地說，今年以來高階手機的換機潮還找不到引爆點，AI是持續性投資，5G的訂單目前仍並不明顯。

高度依賴出口的台灣經濟，在中美貿易戰下，依舊不能掉以輕心。

分享

延伸閱讀》

經濟衰退來了嗎？　2020年這項數據很關鍵

反送中運動的暗夜使者 200位人權律師：「誰的身體狀況還可以，誰就撐下去」

鐵皮屋裡的台灣印刷廠，如何成功拿下日本最大廣告公司訂單？

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 13:32

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:30

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:40

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:38

智慧光歐吉原、歐仕邁父子：對抗Apple Pay的「多合一」祕密武器

2019-07-19 14:38

開幕8個月就摘星！米其林主廚李皞：把台灣年輕人的潛力極大化

2019-07-18 16:49

資誠副所長、生技教母曾惠瑾：科幻落地！AI為健保省下三千億

2019-07-18 13:57

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

離開椅子就算數！立刻能做的慢老3招

2019-06-12 16:23

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53
看更多

熱門文章

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

夫妻政治立場不同 常爭吵 怎麼辦？

2019-09-06 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top