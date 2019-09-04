AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋認為，企業應幫員工教育訓練，使其成為具備既有專長又能與AI協作的「雙軌人才」。 （吳宙棋攝） 分享 facebook

【文／鍾張涵；圖片／吳宙棋】

世界經濟論壇預測AI會淘汰近7500萬份工作，但也將創造1.33億個新職位，如何在風險中抓住機會？不同年齡層的工作者將面臨什麼挑戰？台灣AI專家陳昇瑋提供三大心法

在《愛麗絲夢遊仙境》童話故事中，紅皇后對愛麗絲說：「在我的領地中，你必須盡全力跑，才能維持在相同的位置。如果你想前進，就必須跑得比現在快兩倍！」

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋就將人工智慧（AI）時代，比喻成「倍速競爭的紅皇后領地」。

他說，「人工智慧正在改變這個產業的遊戲規則。無論我們有沒有察覺，願不願意接受，人類產業已經進入紅皇后的領地，若沒有不一樣的做法，努力跑再久頂多只能停留在原地。不跑呢？直接落隊，再也沒有機會。」

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企業轉型如此，個人職涯亦然，不只企業應訓練內部員工成為雙軌人才（具備原本的專長＋AI），白領工作者更要將自己升級成「讓AI為你工作」的領導。以下為陳昇瑋歸納各年齡與AI共存的心法。

30歲：操作AI是基本能力

陳昇瑋認為，30歲是被AI影響最大的一群人，因為工作將被顛覆。

但優勢是，人們還有機會調整自身專長，「AI就是較聰明的自動化，因此，你要辨識現在的工作流程中，哪些可以被自動化？這些部份就不要跟AI拚，因為拚不過，例如你的工作是初級翻譯，那就很容易被取代。」

在30歲應學習的技能中，「能操作AI」將是基本能力。30歲要開始學會了解電腦運作的邏輯，「你也許不用學會寫一個AI程式出來，但你必須會操作，就像你不需要會寫office或excel的程式，但要會操作office或excel。」

40歲：放棄簡單工作，專治難題

陳昇瑋給40歲工作者的建議是：與AI為伍。

由於此時，工作者可能已是中階主管或資深員工，必須進行一些決策，此時「要能讓AI成為你的左右手和同事。」舉例，未來許多工作，AI都能幫你做規劃、分析、預測。例如產品規劃、定價、下標、市場與競爭者分析等，但「最後的決策者是你。」

因此，工作者要能區別工作內容是難是易？是常規或例外？並將簡單且常規的工作交予AI「同事」，自己負責「較難的例外狀況」。在雙方合作中，必須能修正、操作、溝通、調配，進行最終決策。

50歲 學會調配人與AI的工作

到了50歲，陳昇瑋認為，一定要學會管理AI。

身為高階主管或老闆，要將AI視為其中一個人力資源，進行資源配置。評估公司哪一個流程能自動化？是否要聘用（投資）更多AI？你的員工與AI有哪些能力落差、比較雙方的「薪水」（成本）。當IT資源和人力資源混在一起時，哪一種會帶來更多效益？

陳昇瑋舉例，現在很多機器人也能煮咖啡，未來你是否要少聘幾個員工，讓AI煮咖啡？你所經營的咖啡廳客群，是重視購買時的效率和速度，還是人的溫暖與服務感？

「即使你現在50歲，很可能還有10年才會退休，但現在銀行、醫院的AI發展相當快，你現在就得開始學會：未來要善用AI強化公司工作流程、效率，又不讓既有員工恐懼被淘汰、感覺被威嚇。」

如何調配、折衷AI與人的工作，是五十歲必學新能力。

AI時代人才： 軟硬實力都要兼具

除職涯技能，「軟實力」則跨越年齡，陳昇瑋提醒，與人相處、談判、社交、管理的能力，在AI時代日趨重要。世界經濟論壇（WEF）預測，AI會淘汰近7500萬份工作，但也將創造1.33億個兼具科技與人文素養的新職位。（見表）

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日本野村總合研究所主任顧問光谷好貴也告訴《天下》，企業在未來最想雇用的是「能做AI做不到的事的人」。

例如具創造力、能溝通、非定型化能力，還要有對AI及數位技術的活用能力，這四大特質是最具前景的人才要素。

陳昇瑋說，「如果完全沒有硬實力做基礎，未來你還是會很弱勢，所以，最好就是要有：軟硬實力的整合！」

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