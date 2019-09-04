最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

「你不能只有想賺錢，但對這個社會又不貢獻，」舊振南董事長李雄慶正用具體行動，讓企業的核心價值可以代代傳承。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／熊毅晰；圖片／邱劍英】

即將邁入130年歷史的舊振南，首次參加「天下CSR企業公民獎」就勇奪小巨人組新秀獎。他們如何透過企業社會責任的實踐，發揚漢餅文化與傳承？

一家百年老餅鋪，要如何透過CSR邁向永續經營？

舊振南，來自高雄的手作中式漢餅品牌。董事長李雄慶為迎接明年創辦130週年，特地統整公司這些年的CSR作為，透過參加「天下CSR企業公民獎」進行體檢。結果一鳴驚人，初試啼聲就躍上小巨人組第7名，更勇奪該組新秀獎榮耀。

究竟，去年營收約3.8億元、因未公開發行所以不受主管機關強制要求CSR的舊振南，為何一出手就有令人驚艷的成績？

使命感驅動，熱血救家業

李雄慶的初心，是舊振南令人折服的關鍵。雖然從小看外公賣餅，但身為家族第4代的他，年輕時並沒有參與家業，而是隻身到建築業界闖蕩。後來眼看家族事業持續走下坡，一股漢餅文化不該被社會遺棄的熱血燒起，23年前，已在房地產累積不少資金的他，毅然決定買下散落的股份，一頭栽進瀕危家業的復興之路。

流著漢餅血液，卻又不受日積月累的行業經營框架限制，李雄慶用大膽與創新為舊振南殺出一條血路。從初入主的人事整頓、生產流程與供應鏈重整，到百貨公司、機場、高鐵站設櫃，及好市多、電子商務等新通路的開拓，支撐他不斷延伸行業界限的關鍵只有一個，「要發揚漢餅文化，」採訪過程中，不斷聽到這句初心宣言。

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由使命感驅動的企業經營，自然少不了社會責任作為。為證明漢餅不輸西式喜餅、馬卡龍、蛋塔等「外來文化」，李雄慶經常灌輸同仁別妄自菲薄信念之餘，更具體建立與國際接軌的食品業規範。

包括食品安全管理認證、食品追溯管理系統等一應俱全外，舊振南還成立自主品管實驗室。李雄慶透露，這個實驗室經財團法人全國認證基金會認證，並經SGS的稽核通過，至今投入的經費已經超過600萬元。

漢餅文化結合環保、公益

扎實的基本功之外，這間小企業還做了許多連大企業都不見得敢投入的CSR作為。

例如在環境永續領域，舊振南斥資打造綠建築。去年，砸下上億元的漢餅文化館兼舊振南總部大樓正式完工，並獲得台灣綠建築黃金級認證。

走進這座位於高雄捷運大寮站旁的綠建築，跨過傳統三合院氛圍的外廊，一進大廳，目光馬上被眼前以台式筵席「囍事」為創作概念的大型木雕裝置藝術吸引，而各式製作糕餅的餅模、圖騰，則以時尚方式呈現於各角落，在在顯露百年老舖走進現代不僅毫無違和，反而更添新奇風味。

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這裡也是舊振南推廣漢餅文化與公益結合的重要基地。每隔一段時間，舊振南就會找來偏鄉或弱勢學童到此體驗手作漢餅，或是和高雄兒童美術館合作舉辦「胖叔叔說故事」等活動，透過童趣的方式，讓現代小朋友認識節慶與歲食。

「現在市場變化太大了，你不能只有想賺錢，但對這個社會又不貢獻，」言談充滿自信的李雄慶，對自己相信的事總義無反顧投入。

投入CSR是為了邁向永續

也因為這樣的霸氣性格，李雄慶投入CSR從不因企業小就顯得保守。2017年，舊振南捐贈成立「中山大學舊振南品牌研究中心」，一出手就是一千萬；去年，舊振南與台大實驗林合作，要在30年內種植1.5萬棵原生種肖楠，也是允諾投入1800萬元。

問他會否給自己和企業壓力太大？「有壓力，才有成長，」李雄慶斬釘截鐵回答。

「相較台中的糕餅業很多都因為搞不定家族股權而難有作為，舊振南告訴大家，百年老店的創新和永續，很重要一部份是源自對品牌、對社會的那份使命感，」逢甲大學社會事業經營管理研究中心主任汪浩觀察。

看來，舊振南這個百年品牌，已找到邁向下一個百年的奧義。

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