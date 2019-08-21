電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

（劉國泰攝） 分享 facebook

【文／楊孟軒；圖片／劉國泰】

台灣電商市場持續成長，在兩大龍頭PChome、momo夾擊下，2012年才成立的創業家兄弟，用顛覆電商市場的策略，在縫隙中生存、找到高成長模式。

走進位在南港軟體園區的創業家兄弟，長條型辦公室尾端，是4位創辦人郭書齊、郭家齊、吳佩雯、廖家欣的座位，和員工共處同一空間。董事長郭書齊穿著白襯衫和牛仔褲，散發新創公司風格。

創業家兄弟旗下擁有生活市集、好吃市集，以及子公司松果購物、365超市。2012年創立，僅花7年就達到年營收約50億，2016到18年營收複合成長率25.85%，是《天下》快速成長企業100強中唯一入榜的電商。

談起成績，郭書齊笑著說，「成長是被逼出來的！」

切對市場縫隙，以價格應戰

郭書齊分析，2016到18年，台灣電商市場競爭激烈，缺乏競爭力的電商相繼收攤，市場更冒出「電商寒冬」說法。加上蝦皮進軍台灣，大打運費補貼政策，在市場激起波瀾。

但這3年，創業家兄弟卻保持高度成長、皆能獲利，關鍵是找對市場縫隙。（延伸閱讀：電商寒冬來了？財報數字告訴你被騙了！）

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郭書齊回憶，創業家兄弟成立時，電商市場上早已有PChome跟momo等巨頭，他們比拚到貨速度，積極建置倉儲物流。

身為後進者，創業家兄弟沒有大資本，投資物流倉儲將是巨大負擔。「調查後也發現，廠商幾乎都有自主出貨能力，所以決定將倉儲物流外包，」郭書齊說。

不比出貨速度，創業家兄弟選擇應戰的武器，是價格競爭力。但身為新企業，憑什麼跟供應商談到比競爭者更優惠的價格？

用大數據選好物、拚銷量

答案是靠「選物」。「我們顛覆以往的觀念，讓電商的貨架空間是有限的！」郭書齊解釋，創業家兄弟旗下同時在線商品數控制在5千到7千種，卻是來自多達3千家供應商，等於每間廠商只有1到2個產品能上架。

透過競爭，找出最好的商品上架，並投入行銷資源，集中在這1、2種商品上，創造比其他平台更多倍的銷售量，進而談到較優惠的價格。

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資策會資深產業分析師王義智分析，消費者到momo、PChome等綜合型電商消費，是追求一次購足功能；而創業家兄弟走單品路線，強調選品及AI推薦技術，「他們的優勢是軟體、數據，知道什麼商品可以賣好。」

速度與彈性，是企業文化

創業家兄弟至今共做出約20個網站，包含生鮮魚貨、3C等垂直電商，如今汰弱留強，關閉、售出和整併後，剩下4個網站。

郭書齊很清楚，在資源有限的情況下，要透過不斷嘗試，快速找到成功模式，「我們最快3週就能做出一個網站。」

講求速度、保持彈性，是創業家兄弟的企業文化，有時甚至得朝令夕改，「曾發生早上開完會請工程師設計、下午就全盤改過的情形。」

王義智觀察，創業家兄弟選擇輕資產模式，包袱少，能快速嘗試不同垂直電商，找出有獲利空間的選項，即使失敗，損失也不大。

郭書齊坦言，創業初期，只要有3成把握就會做，現在公司有規模，「至少要5成，不然會被員工罵死。」

創業家兄弟賭對的例子，還有行動app開發。早在2013年，市場上沒有行動購物app時，便搶先投入研發。至今各平台app累積超過480萬下載數，目前更有8成業績來自行動端。

今年，創業家兄弟子公司新時代電商再推出365超市，切入競爭者不敢碰的複雜、高風險食品領域。再一次展現出快速反應、在市場上找縫隙的核心競爭力。

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