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指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16天下雜誌

神盾營運長林功藝認為，指紋辨識技術受惠使用者習慣和非蘋果手機陣營支持，成本低、解...
神盾營運長林功藝認為，指紋辨識技術受惠使用者習慣和非蘋果手機陣營支持，成本低、解鎖迅速，未來仍有許多應用。 （劉國泰攝）
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【文／鍾張涵；圖片／劉國泰】

2013年，蘋果首度押寶指紋辨識技術，引爆全球各大智慧手機廠急起跟進。早在市場需求來臨前，這間台廠已靠收購築起專利銅牆鐵壁，打造一條龍的晶片技術門檻，不但成功打進三星供應鏈，也迎來高成長。

生物辨識技術，是未來萬物聯網智慧終端裝置不可或缺的新科技。台灣指紋辨識晶片龍頭神盾，今年是手機廠商熱議焦點，也在《天下》快速成長企業100強中，位居第8。

2007年設立，創業前5年都乏人問津，直到2013年蘋果iPhone率先導入指紋辨識技術，引爆其他手機廠商跟進，讓神盾業績大翻轉。

神盾2016到18年營收複合成長率87.94%，去年營收59.09億元，刷新歷史新高。

神盾，被專家視為台灣指紋辨識技術最耀眼的代表，這家資本額僅約7億的小公司，能躋身快速成長企業100強前10名，主因一是透過併購，讓產品具備晶片、演算法及系統應用的一條龍技術力，在市場需求來臨時，技術已到位，可快速供貨。

主因二則是：當智慧手機搭載指紋辨識成為標準配備，神盾成功打入韓國三星供應鏈，讓公司營收、獲利大翻轉。

去年，神盾出貨指紋辨識晶片達1.8億顆，市佔率18%，是全球指紋辨識晶片第2大廠。

搭蘋果順風車，營運起飛

究竟，神盾如何累積技術力，讓三星、LG陸續成為客戶？

神盾前身是2007年成立的京達，研發防偽科技、ATM遠端加密等軟體業務，後陸續收購指紋辨識應用軟體開發商京琥、安全防護軟體開發商Egis、專精滑刷式和按壓式指紋辨識晶片的祥群、專長開發資料加密及安全防護軟體的網際威信軟體部門。

這一連串併購，讓神盾擁有從上至下的晶片IC設計研發、演算法和系統應用技術，築起了技術門檻。

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但創業前5年，都只接到筆電搭載指紋辨識等少量訂單。直至2012年，蘋果收購了美國指紋辨識感應器開發商AuthenTec，隔年9月，蘋果iPhone 5S首度使用按壓式指紋辨識，引爆全球各大智慧手機廠急起跟進，讓神盾終於迎來春燕。

神盾技術長兼營運長林功藝笑著回憶2013至14年的轉折，他說，自己當年坐在三星會客室「逢人就遞名片」，從陌生拜訪開始，一層層自我介紹，才終於接觸到較重要的手機部門主管。

當年，三星也在尋訪相關晶片開發商，急於推出能與蘋果抗衡的指紋辨識技術，該部門主管急問：若要加入指紋辨識，如何不侵犯蘋果專利？

築技術門檻，奪三星訂單

林功藝解釋，蘋果當年採用主動式電容技術，「鋪天蓋地」築起專利堡壘，申請上千項指紋辨識與技術相關專利，包括指紋辨識所置放的位置（螢幕解鎖的Home鍵）、設計Home鍵金屬圓框、透過金屬環發射電場訊號感測指紋、並配置IC設計晶片與訊號放大器。

在上述專利下，三星一直找不到突破點。許多指紋辨識商若採用主動式電容技術，都可能侵犯蘋果專利。

幸而，神盾旗下祥群研發的是被動式電容技術，雖然被動式會導致指紋影像較淡，但只要輔以演算法放大訊號，就能達成「不該通過卻通過的比率（即FAR）小於5萬分之1」、「該通過卻沒通過機率（即FRR）小於3%」的辨識標準，辨識成效和速度仍能與蘋果匹敵。

當年三星陸續比對神盾、蘋果及其他廠商的技術專利近千項，雙方不斷辯論、反覆測試，經1至2年認證，終於確定若採用神盾技術，不會侵犯蘋果專利。

隨後，三星C系列、A系列等中低階機種陸續導入，近年S系列旗艦機種亦下單神盾，終於讓神盾的專利和技術獲得認可，知名度大開。

2015年，神盾還被國際標準制定組織（FIDO）任命為董事會成員。FIDO是生物辨識制定技術協定和認證規範的聯盟，董事成員包括Google、微軟、英特爾、Docomo、高通、三星、阿里巴巴、Visa、Mastercard、臉書、英飛凌等，神盾是唯一的台灣廠商。

終端需求大，下一步打入中國

展望後市，智慧終端資安需求不減，辨識技術仍有龐大商機。

專精研究IC產業的拓墣產業研究院分析師陳彥尹就說，未來3年，指紋辨識還會繼續演進，例如，為因應手機全螢幕熱潮，螢幕下指紋辨識（FOD）成為最新趨勢。

神盾已出貨FOD光學指紋辨識IC給三星，並排定未來3年研發計劃，包括可應用於全螢幕手機的多點指紋辨識方案、可因應臉部辨識的飛時測距（ToF）感測技術等。

消費者偏愛全螢幕的手機，也讓螢幕下指紋辨識（FOD）成為最新趨勢。分析師說，未來...
消費者偏愛全螢幕的手機，也讓螢幕下指紋辨識（FOD）成為最新趨勢。分析師說，未來3年，辨識技術會持續演進。
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研究機構Counterpoint Research預估，截至2020年，搭載指紋感測器的智慧型手機出貨估達12.5億支，滲透率逾75%，是不可或缺的配備。三星已是神盾穩定客戶，但未來，中國手機品牌廠是業績擴大的關鍵。

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