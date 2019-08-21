全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

長華科技董事長黃嘉能是台灣半導體封測產業元老級人物，他買下日本住友集團旗下事業，藉此提升技術實力，也讓手中這片看似不起眼的產品，走向全世界。 （劉國泰攝） 分享 facebook

【文／康育萍；圖片／劉國泰】

從隱身高雄楠梓的小工廠，到買下日商的跨國集團，長華科技的產品看似不起眼，卻是半導體封裝過程的關鍵材料。2016到18年營收複合成長率高達363.23%，登上《天下》快速成長企業100強調查冠軍寶座！它高速擴張的祕訣是什麼？

攤開「快速成長企業100強」排行榜，第一名營收複合成長率竟高達363.23%，2018年營收97.85億，即將上看百億元。

它是長華科技，全球前3大導線架製造商。雖被列為半導體類股，但長科做的不是外界熟悉的IC設計、製造或封裝，而是封裝過程必備的關鍵材料——導線架，作為晶片與印刷電路板線路之間的連接媒介，具備導電功能。沒有它，電路訊號便無法正常傳輸。

「這2、3年，日本半導體產業走下坡，結果住友（Sumitomo）想要賣，第一個就找上我，」長華科技董事長黃嘉能笑說。

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發跡於高雄楠梓，黃嘉能入行30多年，1989年成立長科母公司長華電材，代理半導體封裝材料、設備，再賣給矽品、日月光等封測大廠。直到10年前，才從代理轉向製造，創辦長科，切入當時正紅的LED產業，生產LED導線架。

產品看似不起眼，為何營收能快速成長？關鍵就是黃嘉能所說的併購。

併購象徵轉型IC的決心

2016年，長電和長科共花45億，買下日本住友集團子公司SH Materials亞太公司（SHAP）全數股權，包括位於台灣、日本、中國、馬來西亞的工廠，進一步擴大導線架產能。

但，這起併購案，不只為了提升營收和市佔率，更象徵長科轉型的決心。

過去，長科營收主要來自LED導線架，但隨著全球LED產業供過於求，淪為價格競爭，促使其找新出路。因此，它看準5G、電動車、物聯網等裝置崛起，勢必帶動半導體產業需求，決定加緊轉型，投入IC封裝導線架製造。

「LED（導線架）有2隻腳，IC很多隻腳，其實做IC沒那麼容易，很多時候我們只能自己摸索，」黃嘉能解釋。於是，長科找來具備封測廠經驗的工程師，研發體積小、成本較低，但能降低熱阻的Pre Mold QFN導線架，有助於提升封裝製程的良率，切入車用IC大廠。

有了關鍵技術，加上買下SHAP後，進而取得德州儀器等國際大客戶，併購至今，稅後淨利也從2016年的4500萬，提升到去年8.4億，增加近18倍。

即便企圖轉型、開拓新市場，回憶當初狀況，黃嘉能也坦承，其實很少人看好。尤其併購後不久，蘇州廠就有員工罷工，「因為我們一直都做通路、代理，沒人相信我們會管工廠。」

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但他自信地說，住友原本就是母公司長電的材料供應商，甚至連住友原本在台灣、成都的工廠，都是由雙方一起投資成立，「那些工廠怎麼蓋、工程怎麼設計、什麼事情由誰來管……，全部逃不出我的手掌心。」也因為長期建立的合作關係，才能縮短磨合時間。

往材料與製造端繼續佈局

此外，長科也擬定併購百日計劃，重新調整組織架構、人員配置與考績制度，藉此提升運作效率，光人事費用就省下3成。

因為有這起併購案當前例，今年3月長電公布，完成72億聯貸案募資，計劃展開其他併購，繼續加強材料與製造端佈局，「我們母公司全力支持長科，沒錢、沒資源的時候，長電給。如果自己研發速度太慢，也不排除再用買的，」黃嘉能強調。

對此，一位投顧分析師觀察，由於長電手中握有近150億現金，具備本錢透過併購，持續擴大長科在導線架產業的市佔率。但同時，如何因應中美貿易戰伴隨而來的不確定因素，有效整合不同工廠的產能與資源，將是未來一大挑戰。

從隱身於南台灣的小工廠，到買下日商的跨國集團，未來長科能否登上全球第一的位置，成為影響半導體產業的關鍵力量，值得期待。

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