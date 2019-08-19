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藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38天下雜誌

【文 吳靜芳】

從小西藥經銷商到國際藥廠，保瑞藥業5年內營收成長大翻3倍，一舉成為製藥獲利王。講話帶著濃濃英文腔的董事長盛保熙，是如何靠精準併購迅速擴張？

保瑞藥業董事長盛保熙正在積極看針劑廠案子。不過他也強調，併購只是擴張的手段之一。...
保瑞藥業董事長盛保熙正在積極看針劑廠案子。不過他也強調，併購只是擴張的手段之一。 圖片來源：劉國泰
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長年波瀾不興的台灣學名藥產業，出現了一個異數中的異數。

資本額不到3億的小西藥公司保瑞藥業，5年內買下3家藥廠，掌握台灣輸出美國藥品近5成，去年營收成長率爆衝283.55%，每股稅後盈餘（EPS）大賺16.18元，一躍成為製藥獲利王。在《天下》快速成長企業100強榜單中，直衝到第2名。

在台灣，「學名藥」向來和「高成長」是沒交集的兩個詞，老藥廠每年EPS也就在1到3元徘徊。講話夾帶著濃濃英文腔的保瑞藥業董事長盛保熙，為何能夠改變這個行業？

「我成立保瑞的major goal（主要目標），是讓全世界知道台灣做的藥，」父親盛維恩創立老字號西藥代理商「和安行」，盛保熙從小在藥品堆中長大，幫父親跑醫院談業務，培養做生意的濃厚興趣。

熱衷創業，彩妝、影視都碰過

他拿過美國保養品牌契爾氏（Kiehl's）的台灣代理權；也曾與科技大老跨入娛樂產業、創辦經紀公司。不過30出頭，盛保熙已是成功的連續創業家，不管玩什麼都有聲有色。

但藥房小開沒有忘記自己的根。35歲，他成立保瑞藥業，一面繼續家族本業藥品經銷，也設定目標，看準台灣最拿手的代工製造，開始全台走透透看藥廠、談併購。

盛保熙曾走遍台灣尋找併購標的，甚至面對上市的老製藥公司，也開口說要買下對方。

盛保熙曾走遍台灣尋找併購標的，甚至面對上市的老製藥公司，也開口說要買下對方。
盛保熙曾走遍台灣尋找併購標的，甚至面對上市的老製藥公司，也開口說要買下對方。
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蓋廠動輒3、5年，買廠是最佳捷徑。他拜訪過上市製藥大家族，也看過位在農地、生產系統靠手動、記錄靠紙本的小藥廠。

「8、9成以上的台灣藥廠，我都去拜訪過，」盛保熙笑說。台灣學名藥產業靠內銷市場起家，不少家族才剛傳到二代，廠房設備早已攤提完畢，也沒有踏出舒適圈、經營外銷市場的打算。

看一輪下來，不是不符合外銷標準；就是家族對於併購案意見分歧，不了了之。直到2013年才有了轉機。

5年內買下台美日藥廠

保瑞的經銷客戶、日本第4大藥廠衛采決定出售台南廠房，盛保熙以小吃大，不僅買下廠房，還拿到代工訂單，進入日本市場。隔年，他買下40年藥廠聯邦化學製藥，近200張藥證到手，生產品項翻倍。

2017年，美商Impax被同業Amneal收購，在台生產基地要出售，讓盛保熙看到叩門全球最大藥品市場美國的絕佳機會。

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益邦製藥位於竹南的錠劑廠，是業界有名的模範生，扛起台灣外銷美國藥品5成。「那是一個閉著眼睛狂砸錢的廠，」業界人士形容。益邦最初設計以外銷歐美市場為目標，耗資40億台幣打造，通過美國食品藥物管理局（FDA）、英國藥物管理局（MHRA）查廠評鑑。「這2個證幾乎打開全世界，」資誠會計師事務所副所長曾惠瑾分析。

益邦求售消息一傳開，立刻成為熱門標的。只是誰也沒想到，最後竟是保瑞用5.5億台幣拔得頭籌，不只買廠，還拿到3年代工訂單以及益邦旗下熱銷帕金森氏症新藥「Rytary」的亞洲經銷權。

這個價格，是當初其他藥廠競標出價的3分之1、甚至5分之1。所有人都在想，盛保熙憑什麼？

併購最重要的是「人」

「合併是有情緒的東西，全都跟人有關，」從小在美國長大的盛保熙，有語言和文化優勢，在談判桌上和美國人聊棒球和美式足球，嬉笑謾罵之餘，也能拿出詳細接廠計劃，從軟硬體、人事、資訊系統及品質管理等環節，到併購後第1天、第30天、第60天到第120天的期程目標。十來次攻防下來，盛保熙最後贏得了美國人的信任。

併購後更重要的工作才要開始，也都關於人。

益邦300多個員工有與美國FDA打交道的多年經驗，熟悉美國產品、規格以及廠房的品質管控、軟體系統，是5億多台幣交易中最有價值的資產。

「有這些人，我才能準時交貨給Impax和Amneal，」企業文化融合，成了盛保熙接廠首要任務。他包下六福村辦家庭日，也在廠區辦「Meet the Chairman」活動，上至經理、下至清潔工，都能和他喝一杯咖啡。「當董事長姿態要低，讓他們覺得所有事情都很ok。」

不只要員工安心，更要使命感、企圖心。

「台灣沒有國際藥廠，所以你們在做一件偉大的事，可能會死得轟轟烈烈我也不知道。但如果天時地利人和，10年、20年後，全世界的藥物可以看到保瑞的logo，」他拿出談判桌上的本事向員工推銷願景，「最後3個廠併購後，離職率不到5%。」

學名藥是個老產業，在台灣多為家族經營。近年遇到健保藥價調降挑戰，學名藥產業開始思考如何升級轉往外銷。

學名藥是個老產業，在台灣多為家族經營。近年遇到健保藥價調降挑戰，學名藥產業開始思...
學名藥是個老產業，在台灣多為家族經營。近年遇到健保藥價調降挑戰，學名藥產業開始思考如何升級轉往外銷。
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已是台灣學名藥外銷代工一方之霸，盛保熙仍照著成為國際藥廠的目標持續計劃擴張。他每年要評估來自全世界的30個潛在併購對象，尋找專精其他劑型的藥廠。不過和10年前求廠急切的他不同，現在他對台灣本土藥廠已經沒興趣了。

因為，台灣藥廠幾乎只有在經營不善時才會求售。「如果我買了一個很爛的美國公司，花2年時間重整，最後得到的是美國通路和工廠，那還是（比台灣藥廠）值。」

他希望保瑞成為全球前200大藥廠，營收起碼要達到10億美元，「（10億美元）也不算大藥廠，就還ok的藥廠而已，」他笑說，「我常跟團隊說，我們才剛開始，還有很長的路要走。」

保瑞藥業

成立／2007年

董事長／盛保熙

主要業務／學名藥代工、藥物代理及保健品研發

2016～18年營收複合成長率／120.18%

成長心法／併購外商在台廠房，擴張學名藥代工外銷業務之外，並取得亞洲藥品經銷權

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