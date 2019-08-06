睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

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【文／蔡紀眉；圖片／王建棟】

品牌在電商平台開設旗艦館，已是大勢所趨。無印良品在momo購物網開店一年，營收超越百坪實體店，也喚醒了momo的沉睡會員。但比拓展客群更有價值的是：資料開放。

去年4月11日， momo購物網「Muji無印良品」品牌旗艦館開張，首日八一折優惠，創造三千萬元業績。

「不知道會賣這麼好，備貨備不夠，」富邦媒體科技（momo）董事長林啟峰還清楚記得，開賣日早上9點，他才把第一盒牙線放到購物車，系統就顯示完售。

來自日本的無印良品，訴求質樸、純粹的生活感，格外重視體驗，主張消費者多到實體門市走動，才好實地溝通品牌精神。

因此，無印良品來台灣多年，除了與統一集團合作時期上線的博客來館外，相隔十年，才在momo開出第二家線上門市。這一回，momo是拿什麼說服專注門市體驗的無印良品？

「其實我們當初有點猶豫，但momo證明他的客群、購買傾向很不一樣，」台灣無印良品董事總經理梁益嘉直言，能接觸不同客群，是促成雙方合作的關鍵。

momo購物網擁有近千萬會員，是一個強勢平台；無印良品開館一年後，檢視成績，營收已抵過一家上百坪的實體分店。此外，momo的數據能力，也有助於品牌掌握消費者資訊。

2005年上線的momo購物網，後發先至，後台系統採開放式設計，易與外部平台串接，能超越會員基本資料限制，進一步針對購物結果，分析消費者群像、購物習慣等，再分類、回頭做精準行銷。

里程累積，取得購物資料

銷售結果也應證，無印良品在美妝起家的momo，最暢銷的是服飾、日用品類；而開設在博客來的線上分店，因為博客來從書城起家，銷售最好的是文青們最愛的文具商品。

由於會員資料受到個資法嚴格保護，無印良品能串接momo上的自家商品銷售情況，還得靠一個神奇的點數交換。

無印良品有套「Muji Passport」會員點數累積辦法，舉凡購物、門市打卡、自備購物袋等，都能獲得里程獎勵。護照app上，一百里程相當於一元購物金，能在下次購物時折抵使用。

momo靠著後台系統靈活串接，把原本專屬於品牌門市的行銷操作，也搬到自家平台運行。

為了無印良品，momo更改網頁主色調，品牌旗艦館從豔麗的「momo桃」收斂了好幾個彩度。 momo網站 分享 facebook

在momo購買無印良品商品，最後一關結帳時，頁面上會出現輸入Muji Passport帳號的欄位；一旦登錄，即代表消費者同意momo把該筆消費訊息轉接給無印良品。

「從數據、CRM（客戶關係管理）角度，就是一種權益打通的概念，把屬於你的紅利，存回帳戶裡面，」電通安吉斯集團旗下數位行銷公司、安索帕台灣數據暨客戶關係行銷總經理夏雨農形容。

「因為登錄是在對方平台，他（momo）每個月要提供資料給我，我才能灌里程數給我的護照會員，」梁益嘉說。

momo回饋資料時，也會附帶購買情報分析，包括會員的購買頻次、買些什麼等，這是過去單靠實體銷售難以呈現的數據切角。如此一來，無印良品不僅多了新客源，也延伸既有會員服務，打通從線上到線下（O2O）的消費軌跡。

品類擴大，喚醒沉睡會員

但這對momo的好處又是什麼呢？「我們換到豐富的品類，」林啟峰說，momo有近千萬會員，多了無印良品一家店，對擴大會員規模幫助有限。

但momo曾調查，自家活躍用戶中，不少人偏愛無印良品，透過大活動刺激，也能喚醒超過三個月沒上站、漸行漸遠的會員，上網再購物。

無印良品看中momo的客群和數據能力，momo則欣羨對方的多元品項和品牌質感。透過信任與開放，各擁山頭、旗鼓相當的品牌與通路，取得消費者同意，開放資料，打造無障礙、無差異化的消費體驗，真正做到換粉，攜手走出快速成長的捷徑。

如今，品牌在電商平台開設旗艦館，已是大勢所趨。有了無印良品開先例，momo站上陸續多了保養品牌如蘭蔻、契爾氏等旗艦館，如法炮製點數交換機制，串接會員購買資料。

僅43歲的台灣無印良品董事總經理梁益嘉，出身統一超商儲備幹部，曾是台灣首家無印良品店長。 王建棟 分享 facebook

而無印良品有了這個合作經驗，也回頭要求博客來，比照momo模式串接，提供對等的會員消費資料。

夏雨農說，消費者都是網路遊牧民族，擁有雙重或多重國籍。如果電商平台是國度，旗艦館就好比大使館，「消費者光臨大使館，同時享受母國、平台國的權益和禮遇。」

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