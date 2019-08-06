巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

統一超商與「卡娜赫拉的小動物」圖樣合作的聯名複合店，吸引不少新粉絲朝聖，推升台灣這波聯名商機。 （王建棟攝） 分享 facebook

【文／王一芝、蔡紀眉；圖片／王建棟】

你是否也曾購買玩具總動員的寢具？喝過沙士啤酒？吃過森永牛奶糖冰炫風？跑過卡娜赫拉馬拉松？全球圖像授權銷售節節高升，台灣也正處於前所未有的跨界合作高潮。民間消費成長率再創新低，聯名特效藥捲土重來，結合大數據更進化！超商龍頭、電商霸主與老牌日商各出妙招，有志一同的是：聯手突破同溫層，把你的粉絲變成我的，各憑本事養成鐵粉、升級金粉！

「耶，買到了！這個暑假最讓人期待的飲料，」七月初，對咖啡充滿熱情，也是美食愛好者的Fika Fika Café創辦人陳志煌，在臉書發表一則貼文，引起臉友熱議。

光看貼文那兩罐飲料瓶身，實在很難判定究竟是沙士，還是啤酒？原來是黑松沙士和台虎精釀互相聯名、各自推出沒有酒精的「啤酒沙士」和含5%酒精的「沙士啤酒」，號稱「交換品牌靈魂」的經典聯名之作，還意外引發盲測風潮。

場景拉到可購買沙士啤酒的統一超商，面對收銀台旁那一整排貨架零食，錯亂到讓人丈二金剛摸不著頭腦。

黑松行銷處行銷一部副課長王秀瑤體會，不同於長銷商品靠代言人加持，聯名商品本身就是話題。 （王建棟攝） 分享 facebook

明明是孔雀香酥脆，包裝卻印著台中人氣小吃阿姿燒酒螺和鼎王麻辣鍋；波的多洋芋片出了繼光香香雞口味；從小喝到大的泰山仙草蜜變成卡滋爆米花；盛香珍捲心酥變人手一杯的茶湯會觀音拿鐵；最誇張的是，七七乳加巧克力居然做成太和殿麻辣鍋口味。

望向用餐座位區，發現桌椅上竟全是集點活動才會出現的「卡娜赫拉的小動物」圖樣，可愛到不行。整間聯名門市粉嫩又夢幻，就像走進童話世界般繽紛，還能和喝飲料的P助、吃御飯糰的粉紅兔兔公仔共進午餐。

好幾個年輕女孩跟店門口戴著貝雷帽、手拿City Cafe的粉紅兔兔開心拍完照離開後，又倒退回門口探頭看，「這真的是7-Eleven嗎？」

台灣╳全球 聯名大勢

國際圖像授權，高達近3000億美元

光是上半年，像這樣各種形式的跨界聯名，如雨後春筍般冒出，一波接一波，幾乎每星期都有新話題，引爆Instagram打卡洗版潮。

不只在超商、超市、居家各大通路，就連彩妝、服飾、球鞋、信用卡、甜點等消費品牌，甚至明星或網紅都不落人後，卯起來做聯名，各個玩得風生水起。

台灣零售史上聯名次數最頻繁、招數也最五花八門的一次，莫過於此，為了刺激消費，也為「圈」別人的粉絲。

小至超商門市，大到總統候選人，沒有人敢忽視聯名的力量。因為聯名，正在突破同溫層、翻轉社群的消長，分享自己會員的同時，也把盟友的忠實粉絲一步步納為己有。

不只台灣，其實全球的聯名換粉潮也是方興未艾，從圖像授權市場便能窺知一二。

圖像授權是聯名最普遍的形式之一，根據國際授權業協會（Licensing International）調查，2017年全球圖像授權商品零售額達2716億美元，年成長3.33%。

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其中，包含台灣、中國（含香港）、日本、韓國在內的北亞洲地區，年成長6.23%，是全球成長最快的區域。

聚焦台灣，在全球50個國家與地區中，授權市場規模名列第37名，產值近6億美元。台灣人每年大約花26美元購買授權商品，遠高於中國的6美元；相較於日本的105美元、韓國的35美元，顯示台灣授權市場雖小，但仍有增值空間。

「過去5年聯名在台灣蓬勃發展，而今年更是前所未有的高潮，」EMBA論文研究聯名議題的特力和樂台灣商品部總監蔡姍吟觀察。

說起跨界聯名，絕對不是新鮮事，經過無數品牌的推波助瀾，早已成為行銷界老生常談、見怪不怪的話題。這個行銷老哏為何此時又在台灣捲土重來、造成風潮？

經濟停滯、消費者信心不夠是主要原因。

消費成長低╳數位行銷效益差

零售心裡苦：真的很難找新客人……

近幾年，民間消費實質成長率都在低處徘徊，去年才1.99%，是6年新低。今年以來，貿易戰衝擊，金融市場波動劇烈，主計總處5月又下修今年預測為2.02%。

「消費者需要更大的刺激，才願意掏出錢來，」蔡姍吟感嘆，這兩年台灣零售市場超級辛苦。

特力和樂台灣商品部總監蔡姍吟觀察，台灣零售市場辛苦，兩品牌合作打市場，比創造新品牌容易得多。 （王建棟攝） 分享 facebook

過去流量就是銷售保證的數位行銷，現在更是愈來愈艱鉅的挑戰。

商業總會品牌創新服務加速中心品牌長高端訓觀察，不少企業一窩蜂投入數位行銷、粉絲經營，最後發現每獲得一位客人的行銷成本很高，「很多案例顯示，從網路來的客人，每一筆交易至少要損失100元以上，又難以建立品牌忠誠度。」

在線上獲得客戶的成本居高不下，數位行銷效果又不如以往的情況下，不管通路、品牌甚至製造商，都必須自食其力向外找新客人。

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