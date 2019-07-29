回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

【文 伍芬婕】

小時候不敢在大家面前講母語，長大後才發現，跨國文化與連結是最珍貴的資產。台灣42萬新住民子女，正成為炙手可熱的人才，無論是公部門、商界或學界，都是他們發光的舞台。6個新二代如何把跨國紐帶，變成無可取代的優勢？

林宗洧，台大社會系準新鮮人，爸爸彰化人、媽媽越南人。 圖片來源：邱劍英攝 分享 facebook

走在彰化高中附近，經過一排被牆圍起的日治時期宿舍，來到校門口。「嘿！你怎麼來了？」門口警衛看到剛畢業的林宗洧，彷彿看到老友般熱情招呼。

「我們來找老師，」林宗洧開朗地說。擔任過彰中學生會長、聯合國兒童權利公約國際會議代表，他在校內校外都相當活躍。

媽媽是越南裔、爸爸老家在彰化，林宗洧就讀彰中語言資優班，去年底錄取他的第一志願，成為台大社會系準新鮮人。

重視兒少權益的林宗洧，6月中剛走訪英國青年議會，了解英國如何鼓勵年輕人發聲。他選擇延後一年入學，要深入台灣各地，倡導兒童權利公約、多了解和他背景相似的新住民子女。

百萬新勢力，揮灑跨國潛力

像林宗洧這樣來自跨國婚姻的孩子，正在逐漸改變台灣的面貌。根據內政部統計，父親或母親非本國籍（含中國大陸）的新生兒數，從1998年開始統計以來，已累計42萬多人，還不包括1997年以前出生，或是在國外出生後遷回台灣的新住民子女。

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42萬名不滿22歲的新住民子女，加上逾54萬的外籍父母，是一群高達百萬人的新勢力，超越原住民的56萬多人。

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台灣婚姻移民在2003年達到最高峰，其中多數來自中國大陸及東南亞國家。由於婚配仲介在都市化低的鄉鎮盛行，加上新住民的語言、文化並未受到接納，社會出現大量對新住民「人口素質」的討論，認為不諳中文的母親，將影響子女學習發展。

然而，許多新住民二代如今卻成為台灣不可忽視的生力軍。無論是公部門、商界或學界，都是他們發光的舞台。

在東南亞商貿環境轉變下，新二代的語言能力和跨國連結的潛力，日益受到重視，步入新世代跨國家庭開始正視母國親緣帶來的機會和挑戰。身分雖然曾在心裡留下困惑，卻也是他們力爭上游的動力。

多元背景帶來的獨特視野，不僅牽起更多文化和商貿連結，更豐富了台灣的面貌以及對國際定位的思考。

長大學母語，找回認同與自信

因為他們對東南亞文化有更多的熟悉和理解。「下半年有電視劇要到台灣拍攝，最近已經有去勘景了，」22歲的蔡易珊，剛從曼谷市中心回到家。

母親來自泰國的蔡易珊，長髮飄逸、眉眼細長，充滿東方美。今年4月，她開始在台灣觀光局泰國辦事處工作，成為與泰國的觀光事務窗口。

說得一口流利泰文，蔡易珊平常除了要聯絡當地業者、推廣台灣觀光主題，也要協調對台有興趣的泰國影視媒體。

基於和母親的連結，部份新住民子女長大後，能說一口媽媽的母語，但這段學習路程事實上比想像中曲折。

「我從小幾乎沒有跟媽媽講過泰文，」蔡易珊的父親在泰國經營工廠時、因為合夥人介紹認識太太。蔡易珊出生之前，媽媽的中文不算流利，但是自小有印象以來，母親都是和她說中文。

她曾經多次問媽媽，為何不跟她講泰文？有一次母親才坦承，小時候的確會跟蔡易珊說泰文，但某次在公開場所，蔡易珊跟她說不要在家以外的地方講泰文，自此後母女倆都盡量用中文溝通。

「我不敢相信自己小時候竟然講這種話，」蔡易珊回憶起來，還帶著些許震驚。當時還不到小學的她，可能已經感覺到環境的不友善。

長期關注新二代議題，逢甲大學通識教育中心助理教授何景榮表示，由於社會對東南亞移民態度並不友善，加上夫家多半不樂見母親和孩子講母語，許多新二代在成長過程中並沒有和媽媽學母語的環境。

憑著一股想更了解媽媽的願望，蔡易珊大學四年不僅培養出優異的泰文能力，更意外地找到對自己的認同與自信。

五年前，蔡易珊即將升上大學時，選擇了當時首度招收大學生的暨南大學東南亞學系，為了確定能修到泰文，她還打電話到系上特別確認。

中文表達流暢的蔡易珊，對於泰文也有一定語感，學泰文的速度比同儕來得快，她在大學畢業前就獲得泰國朱拉隆功大學泰語檢定第四級的好成績（共五級）。

基於對泰國的親近感，她還參與了媒體的東南亞語報導專案，過程中能實際應用泰語、和媽媽的同胞對話，讓她很有成就感，也感受到一種特別的歸屬。

除了在成長過程中逐漸產生認同的人，自小受到母語薰陶的新二代，更能運用語言優勢，拓展人生視野。

中英泰三語人才，台泰都吃香

27歲的張辰嘉，爸爸是雲林農家子弟、媽媽來自泰國中產家庭。他自小就會說簡單的泰文。近年來，教育部極力推廣發展南向計劃，讓會說母語的他開始尋思往泰國發展。

張辰嘉，台達電泰國廠採購專員，爸爸雲林人、媽媽泰國人。（張辰嘉提供） 分享 facebook

回媽媽母國念書，是張辰嘉人生的轉捩點。

就讀交大、清華等四校聯設的亞際文化研究國際碩士期間，他申請到泰國高教龍頭朱拉隆功大學的東南亞研究名額，進行為期一年的研修。在當地偶然得知台達電在泰國旗下公司的工作機會，並成功錄取。

張辰嘉表示，一年半的泰國經驗、加上英文授課課程，加強了他的泰文和英文能力。

多重語言能力，成為無可取代的競爭力。如今他在台達電泰國廠擔任採購，平常和同事用泰文溝通、商務書信一律用英文，遇到不愛用英文的中國客戶，他是少數能用中文溝通的員工。

在泰期間所修的區域研究課程，更豐富了張辰嘉的國際觀，讓他決定先以東南亞為起點發展。

泰國目前正積極對接中國的一帶一路戰略，近年泰國的「東部經濟走廊計劃」已獲得中國數百億美元投資，像是京東、抖音等中國科技公司已進駐泰國。

「泰國現在非常需要各領域的中文人才，」看好中泰文雙語人才在東南亞前景，張辰嘉表示，由於當前不少泰國商積極打入新加坡和中國市場，未來有機會獲得更大的舞台。

還有新二代年輕人因為逐夢尋根，牽起台灣和鄰近國家的情誼，豐富了島嶼的文化連結。

搭起蘭嶼和菲律賓的橋梁

媽媽來自菲律賓的鄒佳晶，2016、2017連續兩年，獲選台積電青年逐夢計劃，拍攝兩部和蘭嶼有關的紀錄片。

鄒佳晶，紀錄片《蘭後》導演，爸爸花蓮富里人、媽媽菲律賓人。（圖片來源：鄒佳晶提供） 分享 facebook

鄒佳晶的爸爸原本是保險業務員，因為朋友一張家族照片，對菲律賓裔的太太一見鍾情，結婚後接下太太娘家家傳土地，經營蘭花園。

因為父親長年在菲律賓照顧蘭花，鄒佳晶一開始對於蘭花沒有好感，覺得蘭花搶走了爸爸。後來因為一場車禍，她在病床上重新思考和家人的關係，決定透過蘭花重新了解爸爸。

研究過程中，發現蘭嶼之名來自島上曾有許多蝴蝶蘭，因而成為她首支紀錄片《蘭後》的主題。

在蘭嶼拍紀錄片過程中，她觀察達悟族人和菲律賓人長得十分相似，會講菲律賓語的她，也意外發現自己聽得懂達悟族語，才知道原來達悟族相傳，祖先是來自菲律賓北部巴丹群島的移民。

（圖片來源：鄒佳晶提供） 分享 facebook

鄒佳晶在過程中，找到一種熟悉的歸屬感。後來島上一位從菲律賓嫁來的阿姨，認她當乾女兒，她的第二部片是記錄乾媽回家和三個孩子重逢的過程。

透過語言和影像，鄒佳晶搭起蘭嶼和菲律賓之間的橋梁，影片不只在蘭嶼當地造成轟動，也獲邀至許多文史博物館和大專院校放映。

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