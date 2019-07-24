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吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10天下雜誌

【文／劉光瑩；圖片／劉國泰】

未來，台灣水果月曆上出現的可能不再是荔枝、龍眼，而是紅毛丹、山竹？ 今年受暖冬影響，不但讓荔枝、龍眼不開花、不結果，還讓蜜蜂採不到蜜，現代神農也無奈。 氣候變遷衝擊比我們想得更大，甚至關係到產業面貌與興衰。 素有蘭花王國美名的台灣，業者引進熱帶品種，分散市場風險；久候不到春雨的新竹，青農改水田為旱田，解除缺水危機；屏東果農改種熱帶水果，克服歉收問題。 在極端氣候的威脅下，現代神農得加速適應環境的能力，發展出因應對策，才能打贏這一場氣候戰爭。

順應氣候變遷，屏東農民引進原產於東南亞國家的榴槤蜜等熱帶水果栽種，開啟新商機。 ...
順應氣候變遷，屏東農民引進原產於東南亞國家的榴槤蜜等熱帶水果栽種，開啟新商機。 （劉國泰攝）
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月中，在台中外埔養蜂產銷班牆上，掛著鄭金崑獲神農奬的匾額。嶄新的無塵室外，一箱箱空玻璃瓶，卻不見工人忙進忙出。

因為今年沒有蜂蜜。

「養蜂30年，沒這麼慘過，蜜量不到往年一成，」養蜂協會理事長鄭金崑一臉無奈說。

因為去年罕見暖冬，讓蜂農仰賴的荔枝與龍眼花不開花，神農也想不出辦法。以往一個月可採十幾桶蜜，今年不到兩桶，連評鑑也停辦。「幾十年後，台灣可能沒有冬天，」中研院院士王寶貫憂心說。

氣候變遷衝擊台灣農業，已是現在進行式。

屏東九如水果： 告別檳榔，迎來紅毛丹與榴槤蜜

在國境之南的屏東，「高高的樹上結檳榔」是常見景象；但再靠近一點看，檳榔樹下竟然結滿榴槤蜜與紅毛丹。

屏東九如農會的總幹事與主任兄弟，發現氣候變遷為農民帶來新契機，在檳榔退場之際，讓熱帶水果在屏東落地生根。

驅車來到九如玉泉村的客家聚落，道路兩旁都是高聳檳榔樹，在炙烈陽光下隨風搖曳。78歲的老農黃紹明的檳榔園底下，3年前開始試種榴槤蜜，今年夏天正式收成，最大顆的果實可以到9斤重。目前果實還沒採收上架，已經很多人預訂，供不應求。

在檳榔園裡，農民轉型種植熱帶水果紅毛丹。 （劉國泰攝）
在檳榔園裡，農民轉型種植熱帶水果紅毛丹。 （劉國泰攝）
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榴槤蜜其實是菠蘿蜜的一種，是原產於印尼與馬來西亞的熱帶水果，果肉口感有彈性，近似菠蘿蜜，但又帶有榴槤香氣，被暱稱為榴槤蜜，目前在台灣尚未有大規模種植。

「爸爸自己不吃檳榔，政府鼓勵轉作，也知道檳榔對健康不好，」黃紹明的兒子黃俊傑在南投工作，偶爾回來顧田。他們想，如果榴槤蜜價格好又有人要買，檳榔就可以漸漸不種了。

九如農會總幹事龔泰文說，目前種榴槤蜜的農民約200人，共有2000多株。農會近年推廣榴槤蜜，輔導農民轉種、幫忙銷售。

隨著氣溫升高，熱帶水果的角色將更吃重。

屏東變熱，已是不爭事實。根據台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台統計，中央氣象局恆春測站100年來的年均溫上升超過26℃，極端高溫日數（夏季前10%熱的天數）從零天暴增至62天。過去這一年，屏東有11個月的均溫超過28℃，已接近吉隆坡。

無怪乎來自馬來西亞的榴槤蜜，與來自泰國的紅毛丹和山竹，能漸漸在屏東取得一席之地。

「我們無力改變氣候變遷，只能適應，」龔泰文強調，台灣精神就是改變、求生存。

日本農民也跟他有類似想法。龔泰文說，他日前帶農友參訪沖繩，發現因為天氣變熱，愈來愈多農民種芒果、鳳梨，「日本都進口替代，台灣為何不行？」他反問。

在屏東九如鄉農會總幹事龔泰文（左）大力推廣下，原本種檳榔的農民紛紛轉種熱帶水果，...
在屏東九如鄉農會總幹事龔泰文（左）大力推廣下，原本種檳榔的農民紛紛轉種熱帶水果，包括榴槤蜜與紅毛丹，炎熱天氣反而為轉型推了一把。 （劉國泰攝）
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但熱帶水果在台灣，還是很多人感到陌生。榴槤蜜成熟時的味道很重，有農友採收榴槤蜜堆在家裡，消防隊來敲門，才知道原來是鄰居打電話通報瓦斯外洩，傳為笑談。

一開始，龔泰文也懷疑同樣來自熱帶的榴槤有沒有辦法生存？過去屏東很多人在庭院試種榴槤，7、8年不結果就砍掉。今年開始，農會大力推廣，用嫁接的方式，榴槤3到5年就可以開花結果，榴槤蜜則是兩年就能結果。

為了身先士卒，龔泰文與擔任農會主任的弟弟龔泰安發揮研究精神，10年前開始在自家地上種滿山竹、紅毛丹、黃金果、龍貢、白柿等熱帶果物，「要證明給農民看，真的種得起來，他們才願意改變，」他說。

他的另個驕傲是紅毛丹。龔泰文說，現在新品種紅毛丹甜度不僅提高，口感也愈來愈接近荔枝。「因為暖冬，荔枝、龍眼不開花了，大家可以改吃紅毛丹，」種紅毛丹的農民也愈來愈多。

至於山竹，需要種到7年才會開花，龔泰安種了幾年，也才結出寥寥3顆果實。但他有信心，「我看過一棵樹可以長5000顆果。」

九如的檳榔栽種面積，原本就不算多，因為檸檬及熱帶水果推廣，10年來減少近四成，僅剩約170公頃。

龔家親戚1公頃多的檳榔園，今年9月也要廢園，改為熱帶水果園。在農會兄弟努力下，九如從氣候變遷，反而找出新的契機。

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【更多內容請見《天下雜誌》677期；訂天下雜誌電子版

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