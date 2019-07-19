智慧光歐吉原、歐仕邁父子：對抗Apple Pay的「多合一」祕密武器

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【整理／天下編輯部；圖片／吳宙棋】

消費者需求改變，不斷推動著金融技術的轉變，這對台灣創業父子，要以獨特的軟硬體研發與資安技術，挑戰Apple Pay等全球支付大頭。31歲的區塊鏈資安公司庫幣科技董事長歐仕邁，與父親智慧光科技創辦人歐吉原，在2019年天下經濟論壇（CWEF）夏季場的對談上，分享他們的新產品Binji卡，如何突破限制，滿足各式各樣的支付情境。

尺寸相當於一般信用卡，但多了一個小螢幕、兩個按鈕與藍芽連線功能的Binji，是一家智慧光投資的加州新創公司今年5月發表的多合一卡，最多可鏈結24張信用卡或Debit卡。簡單來說，就像是Apple Pay、Samsung Pay的實體化。

行動支付實體化，沒有NFC感應器也能付錢

為何要用實體的Apple Pay？Binji金融科技董事長歐吉原解釋，這張多合一卡可以比Apple Pay滿足更多的支付場景。

他舉三個例子說明。首先，當店家沒有NFC感應機器的時候，就無法使用Apple Pay等支付軟體。第二，當一群朋友一起用餐，要簽賬時可能不放心把手機交給服務生操作。第三，要在 Apple Pay或是Samsung Pay增加卡片時，先決條件是發卡銀行必須已經跟三星或Apple有合作關係。而Binji多合一卡在這些場景之下，都可以滿足支付的需求。

「這聽起來簡單，但其實有很多技術要克服，」歐吉原強調。這類似Apple Pay的服務前台，但卻又提供更多服務，包括P2P金流等，可以方便消費者把所有財務管理集中在同一張卡上。

而智慧光之所以能做出如此複雜的卡片，是來自於17年累積的創業經驗。

「我們其實不是傳統電子製造業，」歐吉原解釋，主要是為了政府20幾年前的身分證、健保卡兩卡合一BOT案，智慧光當時砸下好幾千萬研發，成立智慧光，又切入網路銀行用的OTP動態密碼機，後來更把技術發展到不同應用層面。

從電子製造業到區塊鏈資安公司

但最大的改變，是2014年，兒子歐仕邁從英國留學回來開始。讓智慧光從電子製造，一舉從加密貨幣冷錢包，切入新金融市場。

「新產品切入，完全是看市場的需要，」庫幣科技董事長歐仕邁說，幾年前因為智慧光接收到客戶需求，想做比特幣相關產品，還在英國念書的他，把這概念跟同學討論後，發現背後區塊鏈的技術很有價值。

但他一開始卻屢屢碰壁。

因為2014年的台灣，對加密貨幣還不了解也沒興趣。歐仕邁一回台灣就創立庫幣科技，當時跑了超過100間創投都沒人理，6個月發不出薪水，還得跟朋友借用辦公室。後來是爸爸及時伸出援手。

歐吉原當時投資庫幣，是抱著放長線釣大魚的心態，沒想過要回收，「這是我很聰明的投資，」他笑說，當時投資幾百萬台幣，5年後的現在，庫幣估值已經約1億美元，比智慧光市值還要高。臉上寫滿青出於藍勝於藍的驕傲。

超高資訓安全水準，從國際合作邁向聯合國、G20會議

歐仕邁更回頭變成智慧光的大客戶。

歐仕邁說，智慧光在過去20年，合作對象都是世界一流的公司，像是VISA、Master、美國銀行等。在跟這些客戶合作過程中，訓練出極高的資訊安全要求水準，讓庫幣成立5年來都未被駭客入侵過。

歐仕邁說，庫幣大股東之一的日本SBI控股集團來稽核，會發現他們的底子打得好，才能放心合作，把庫幣一起帶到下一個階段。

今年5月，庫幣也真的因此進到了聯合國層級、日本的G20（20大工業國高峰會）反洗錢工作小組的會議。

歐仕邁說，這一切來自於去年2月SBI投資庫幣，有個曾在美國國防部工作的高階主管提到，聯合國防制洗錢金融行動工作組織（FATF），今年要到日本虛擬貨幣交易所稽核反洗錢作為，讓很多交易所繃緊神經。

去年，庫幣做出了全球第一個實名制的加密貨幣錢包「Cool X Wallet」，提供給日本SBI的客戶使用。今年5月G20期間，歐仕邁被FATF邀請到日本的閉門會議上，跟美國財政部和日本金融廳交流經驗。因為全球交易所在明年6月之前必須都要合規，提供實名制的加密貨幣服務。

看到兒子的事業蒸蒸日上，父親歐吉原在驕傲之餘，也有些期待，「我認為太順遂的人生，不夠精采，」歐吉原說，歐仕邁很幸運，剛好抓到了加密貨幣的全球趨勢。

智慧光創業17年來，一路上其實很辛苦。歐吉原說，前面11年連續虧損，有5年甚至一毛錢營收都沒有，當時賠錢賠到脫褲子。有一次歐仕邁小學下課，歐吉原帶他去吃飯，點了一個排骨麵，「我說我吃過了，其實我還沒吃，一碗麵70塊，身上只剩下90塊錢。」

歐吉原認為，這樣充滿挫折的人生才夠精彩。

2019 CWEF夏季場完整演講精華

※更多精彩報導，詳見《 天下雜誌 》網站。

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