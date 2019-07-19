親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票

智慧光歐吉原、歐仕邁父子：對抗Apple Pay的「多合一」祕密武器

2019-07-19 14:38天下雜誌

分享

【整理／天下編輯部；圖片／吳宙棋】

消費者需求改變，不斷推動著金融技術的轉變，這對台灣創業父子，要以獨特的軟硬體研發與資安技術，挑戰Apple Pay等全球支付大頭。31歲的區塊鏈資安公司庫幣科技董事長歐仕邁，與父親智慧光科技創辦人歐吉原，在2019年天下經濟論壇（CWEF）夏季場的對談上，分享他們的新產品Binji卡，如何突破限制，滿足各式各樣的支付情境。

尺寸相當於一般信用卡，但多了一個小螢幕、兩個按鈕與藍芽連線功能的Binji，是一家智慧光投資的加州新創公司今年5月發表的多合一卡，最多可鏈結24張信用卡或Debit卡。簡單來說，就像是Apple Pay、Samsung Pay的實體化。

行動支付實體化，沒有NFC感應器也能付錢

為何要用實體的Apple Pay？Binji金融科技董事長歐吉原解釋，這張多合一卡可以比Apple Pay滿足更多的支付場景。

他舉三個例子說明。首先，當店家沒有NFC感應機器的時候，就無法使用Apple Pay等支付軟體。第二，當一群朋友一起用餐，要簽賬時可能不放心把手機交給服務生操作。第三，要在 Apple Pay或是Samsung Pay增加卡片時，先決條件是發卡銀行必須已經跟三星或Apple有合作關係。而Binji多合一卡在這些場景之下，都可以滿足支付的需求。

「這聽起來簡單，但其實有很多技術要克服，」歐吉原強調。這類似Apple Pay的服務前台，但卻又提供更多服務，包括P2P金流等，可以方便消費者把所有財務管理集中在同一張卡上。

而智慧光之所以能做出如此複雜的卡片，是來自於17年累積的創業經驗。

「我們其實不是傳統電子製造業，」歐吉原解釋，主要是為了政府20幾年前的身分證、健保卡兩卡合一BOT案，智慧光當時砸下好幾千萬研發，成立智慧光，又切入網路銀行用的OTP動態密碼機，後來更把技術發展到不同應用層面。

從電子製造業到區塊鏈資安公司

但最大的改變，是2014年，兒子歐仕邁從英國留學回來開始。讓智慧光從電子製造，一舉從加密貨幣冷錢包，切入新金融市場。

「新產品切入，完全是看市場的需要，」庫幣科技董事長歐仕邁說，幾年前因為智慧光接收到客戶需求，想做比特幣相關產品，還在英國念書的他，把這概念跟同學討論後，發現背後區塊鏈的技術很有價值。

但他一開始卻屢屢碰壁。

因為2014年的台灣，對加密貨幣還不了解也沒興趣。歐仕邁一回台灣就創立庫幣科技，當時跑了超過100間創投都沒人理，6個月發不出薪水，還得跟朋友借用辦公室。後來是爸爸及時伸出援手。

歐吉原當時投資庫幣，是抱著放長線釣大魚的心態，沒想過要回收，「這是我很聰明的投資，」他笑說，當時投資幾百萬台幣，5年後的現在，庫幣估值已經約1億美元，比智慧光市值還要高。臉上寫滿青出於藍勝於藍的驕傲。

超高資訓安全水準，從國際合作邁向聯合國、G20會議

歐仕邁更回頭變成智慧光的大客戶。

歐仕邁說，智慧光在過去20年，合作對象都是世界一流的公司，像是VISA、Master、美國銀行等。在跟這些客戶合作過程中，訓練出極高的資訊安全要求水準，讓庫幣成立5年來都未被駭客入侵過。

歐仕邁說，庫幣大股東之一的日本SBI控股集團來稽核，會發現他們的底子打得好，才能放心合作，把庫幣一起帶到下一個階段。

今年5月，庫幣也真的因此進到了聯合國層級、日本的G20（20大工業國高峰會）反洗錢工作小組的會議。

歐仕邁說，這一切來自於去年2月SBI投資庫幣，有個曾在美國國防部工作的高階主管提到，聯合國防制洗錢金融行動工作組織（FATF），今年要到日本虛擬貨幣交易所稽核反洗錢作為，讓很多交易所繃緊神經。

去年，庫幣做出了全球第一個實名制的加密貨幣錢包「Cool X Wallet」，提供給日本SBI的客戶使用。今年5月G20期間，歐仕邁被FATF邀請到日本的閉門會議上，跟美國財政部和日本金融廳交流經驗。因為全球交易所在明年6月之前必須都要合規，提供實名制的加密貨幣服務。

看到兒子的事業蒸蒸日上，父親歐吉原在驕傲之餘，也有些期待，「我認為太順遂的人生，不夠精采，」歐吉原說，歐仕邁很幸運，剛好抓到了加密貨幣的全球趨勢。

智慧光創業17年來，一路上其實很辛苦。歐吉原說，前面11年連續虧損，有5年甚至一毛錢營收都沒有，當時賠錢賠到脫褲子。有一次歐仕邁小學下課，歐吉原帶他去吃飯，點了一個排骨麵，「我說我吃過了，其實我還沒吃，一碗麵70塊，身上只剩下90塊錢。」

歐吉原認為，這樣充滿挫折的人生才夠精彩。

2019 CWEF夏季場完整演講精華

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

分享

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

開幕8個月就摘星！米其林主廚李皞：把台灣年輕人的潛力極大化

2019-07-18 16:49

資誠副所長、生技教母曾惠瑾：科幻落地！AI為健保省下三千億

2019-07-18 13:57

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:38

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

離開椅子就算數！立刻能做的慢老3招

2019-06-12 16:23

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

能看懂、聽懂、回答你 全台7成AI客服大腦竟是這間老公司打造

2019-05-16 15:48

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:48

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:48

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

2019-05-03 12:53

拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

2019-05-03 12:52

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

北京推一國兩制 韓國瑜扮演什麼角色？

2019-04-16 11:30

高中生留學5年激增五成 哪所高中海漂最多？

2019-04-16 11:29

蝦皮六成業務來自這個國家！直擊東協最有潛力市場

2019-04-16 11:29

一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

2019-04-15 08:50

蟬聯三星！頤宮憑什麼又成為台北米其林最大贏家？

2019-04-12 13:08

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07
看更多

熱門文章

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

2019-07-16 08:37

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

2019-07-17 16:32

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

5G PCB潛力股要發動了

2019-07-18 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top