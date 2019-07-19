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別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:38天下雜誌

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【整理／天下編輯部；圖片／王建棟】

日本連續兩年入住率第一的高齡住宅「銀木犀」（Silver Wood），九成居民都是失智症患者。銀木犀卻不為了照顧而限制生活，反而主打開放空間，讓附近居民、小孩都能自然互動，要成為「讓每個人都幸福」的高齡住宅。

我今天來跟大家分享銀木犀（Silver Wood）的設施及營運理念。銀木犀這類的住宅，正式的名稱是「附有服務的高齡者專用住宅」。

其實醫療跟我的經歷沒有相關，我是一個創業家，我們家50年來生產薄鐵板，主要都是做汽車底板、鋼製家具等。

我當初打算獨自創業時，發現在日本，高齡者住宅，幾乎都是「把門關上」，雖然能妥善管理，卻都像醫院一樣冰冷。為了找出最好的營運方式，我親自走訪美國、英國、丹麥等國，參訪高齡住宅的現況，打造出理想中大門敞開，讓老人自由進出的高齡者住宅。

銀木犀目前共有12棟，一棟有50位居民，其中9成都是輕度失智症。我們一開始也沒有失智症相關知識，但隨著陪伴、相處的時間愈來愈久，我們漸漸有了一些心法。

在銀木犀，所有的服務都是以「附加」方式提供。想像我是房東，我跟人簽訂租約。若有人需要照顧，我們提供居家醫生；需要飲食協助，也在內部設立食堂；有些老人會希望在家善終，我們也有臨終照顧的服務。

讓老人跟小孩、附近住民自然互動

我們從建築內部下苦心，打造舒適的環境，讓附近的居民、小朋友們自然而然走進銀木犀，跟老人家互動。

銀木犀的門口有一個零食小店（類似台灣的柑仔店），優先請失智症的老人家擔任店員。每天都有很多小朋友放學來買糖果。當小朋友跟老人家說：「請給我糖果」，就會有互動；老人家不會算錢，小朋友就會教他，這是我們很常看到的景象。

光週末兩天，就有200位小朋友造訪。對小孩來說，這裡不是學校、家，而是第3個歸屬；老人家也很開心，忘了自己有失智症，每個人的表情都很幸福。

銀木犀想讓讓老人家快樂生活，重視入住者跟地區的交流。我們會辦很多祭典，但這不是為了取悅高齡者，反而是高齡者為了要去款待當地居民，自發性去做的活動。

例如大家一起打鼓練習；或是一起吃「流水麵」，從二樓把麵從竹子製的滑水道放下去，讓當地居民跟老人家一起參與。

VR體驗，消弭大眾對失智症的恐懼

其實，有很多人覺得失智症患者是社會的負擔。可是只要你幫他找到一個位子，讓他們找到生活中該扮演的角色、找到自己，即使上了年紀也能有光彩。

我們常說「你得了失智症也能做到」，但其實「正因為你是失智症，你才能做到」，這才是我想推廣的。

我希望失智症患者能有工作機會，所以今年新開的銀木犀住宅，是我們第一次提供工作機會。在住宅一樓跟日本NPO合作，開設豬肉涮涮鍋店，店員都是具有照護資格的專業人員，希望他們帶著失智症的居民一起工作。

透過相處，一般人也會知道，失智症是怎樣一回事，不再覺得他們是一群很恐怖的人。 因此，我們不應該把失智症的人關在家裡、阻斷一切聯絡。雖然多數國家都這麼做，但是這樣只會讓高齡者受傷，活動的範圍愈來愈少，身體也會愈來愈差。

為了讓更多人了解失智症，我們現在也舉辦「VR失智症體驗」。主要是體驗失智症中的「路易氏體失智症」，症狀是看到幻覺。目前在日本已經超過四萬人體驗過。我們也不斷推廣到海外，近期會在台中舉辦體驗展。

自然衰老，告別人生

回到我們高齡住宅的營運理念，我們強調不做管理，只是加入一些照護的元素，「善終」也是我們希望與醫院不同的重點。

在日本，很大的醫療問題，就是人的臨終要在哪裡？很多日本人在醫院過世，台灣也有很多人臨終前插滿管子，可是你希望你人生最後一刻都是這樣嗎？ 

在我們人生最後，如果你到醫院，你就必須如此告別人生；但在高齡住宅，我們就提供一些適當醫療照顧，或許可以免於苦痛。

我們希望老人家能自然攝取食物、飲料，不要用人工插管，在自然狀況下衰亡過世。很多的高齡者設施有很多積極醫療，但是我更希望能讓老人家自然衰老、告別人生。

2019 CWEF夏季場完整演講精華

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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