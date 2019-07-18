資誠副所長、生技教母曾惠瑾：科幻落地！AI為健保省下三千億

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【整理／天下編輯部；圖片／劉國泰】

當醫療遇到數位科技，到底可以迸出什麼樣的火花？

1966年的科幻片，已經看到進入人體自動檢測病徵的超微小機器人，然而在若干年前，早已可用內視鏡做腸胃道檢查，不過醫生不太喜歡使用，因為如果直接用內視鏡，拿出來之後，還要花超過一個小時以上看片子進行分析。2019年5月，就有一家公司研發透過AI技術，幾秒鐘之內就可以判讀在我們的腸跟胃附近的病徵。

1969年的電影《星際迷航》，我們也可以看到不用抽血跟接觸，就可以掃描和診斷病兆的檢測。但在現實的世界，現在做的體檢還是接觸式。不過，以色列公司ContinUse Biometrics，可以利用幾公尺外非接觸性的感測裝置，直接檢查患者的心跳呼吸跟血壓；以前的科幻想像，如今可用數位科技克服。

數位藥丸，偵測你什麼時候吃藥

一般說到智慧醫療，比較限於醫療本身，但我傾向把它擴大，前端到健康，後端到照護。

美國呼吸器醫療器材公司ResMed，就透過數位科技遠距調整患者的進氣量跟速度，讓患者更舒服，這是數位科技帶來的貢獻。美國另一家公司Paige.AI，也研發出透過深度學習輔助切片判讀，最近也拿到2019年美國FDA（食品藥物管理局）突破性醫材認證。

台灣也不遑多讓，雲象科技把病理切片轉化為數位化平台，同時利用AI輔助病理切片的判讀和醫師診斷。另一家公司愛因斯坦人工智慧，昨天才拿到FDA認證，也利用AI機器學習技術協助CT影像腦出血診斷輔助，滿足急診臨床需求。

我們都曾是患者，當醫生開藥給我們，常常忘記吃，或者是不想吃，造成藥效不好，或導致保險給付增加，但美國Proteus開發的數位藥丸就解決了這個問題。他把可分解的感測器放在藥丸裡，病患吃下去後，當藥丸與胃酸綜合產生訊號，即能偵測到患者有沒有吃藥、什麽時間吃藥，對於醫囑遵循非常有突破性效果。

我在去年底拜訪HTC，看到他們如合透過VR做醫療教育。HTC透過VR認識人體結構，把一片一片的組織由外到內剝離。台灣骨王則是用AR眼鏡3D成像技術，事先拍攝病人骨骼組織，讓醫生即使在手術時只看到一灘血，只要把兩個影相疊影，就可以看到非常清楚的骨骼跟組織，台灣骨王也因此拿到台灣TFDA認證。

傳統醫療不改變，就會虧損

未來醫療到底是什麼樣貌？根據PwC Global 2030未來醫療調查，2018年全球的醫療支出有10.6兆美元，但是到了2030年會提升至15兆美元。數字看似成長，但實際上傳統醫院跟醫藥品支出，在整體醫療支出佔比卻嚴重下降。由此可見，未來增加最多的項目是精準診斷、預防保健和數位醫療，這是全球的大趨勢。

整個醫療需求的人口，因為人口老化以及衛生環境的改進，將從45億提高到2030年的68億，但是未來的人均醫療支出卻是下降的。傳統醫院支出跟醫藥品將下降24％，但在新興的精準診斷預防保健跟數位醫療的投資，卻增加超過200％，這是非常驚人的效果。

如果我們的傳統醫療不改變，營業利益率將會從25％開始下降；樂觀是下降到17％，但悲觀則可能降至負數，這對大家而言都是非常大的警訊。

未來的醫療會帶來什麽樣的變革？未來的醫療會以患者為中心，所以它會產生新使用者的行為模式，並以數據為中心，產生數位科技平台，也因為跨界跟創新而產生新的產業生態系統。而綜合這些結果，所謂創新商業模式於焉誕生。

像是英國國家健康保險局（NHS）跟新創公司Babylon Health合作，可以用AI進行遠距諮詢，可以做初診判斷，也可以做轉診的服務，NHS減少了3000萬次的門診跟80億英鎊（約3096億台幣）的支出。亞馬遜（Amozon）也可以跟Babylon結合，串聯起來的生態系統，能量也非常強大。

另一家傳統醫療器材公司美敦力（Medtronic）透過IBM的做全自動的血糖機，可以偵測及解決糖尿病的問題，同時也開創了另外一條新的路，也就是他跟保險公司合作，創造新的商業模式。

發展未來醫療，數位人才是關鍵

資誠最近做了一個數位醫療的調查，詢問台灣72家數位醫療廠商，跟全球發展領先國家相比，台灣的缺口在哪裡？後來發現我們在數位數據的處理跟分析方面是比較薄弱的。未來5年預計投入的重點項目，這個缺口在AI逐漸補起來，但在區塊鏈還是不夠好，所以台灣還要再加油。

我們也問了113家專家跟產業的學者，台灣發展醫療產業的優勢？令人驚訝的是，大家都認為台灣的硬體是優勢，但在發展醫療的過程，如何延攬數位人才，完善人才獎勵機制，透過投資、併購、聯合營運方式跨界整合建構生醫產業生態系，擁抱數位科技帶來的新興醫療模式才是重點，非常值得台灣省思。

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