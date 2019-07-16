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34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38天下雜誌

圖片來源：shutterstock
圖片來源：shutterstock
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【文 Sam Dogen 編譯 黃維德】

理財專家杜根（Sam Dogen），2012年他才34歲的時候，就選擇了退休，這簡直就是每個人的夢想，但是早早退休也是有缺點的。底下是他的分享：

許多人對年紀輕輕就退休的人抱有負面看法：他們被慣壞了。他們很懶惰，他們有父母幫忙。他們贏了樂透。但這些說法全都無法適用在我身上。

我是在中階收入家庭長大。我努力取得好成績、支付自己的大學學費。我第一個到辦公室、最後一個離開。確實，我運氣很好，我找到了高薪的投資銀行業工作，部分投資也有很不錯的報酬；但我過著儉樸的生活，也一向重視我的財務狀況。

我能夠在2012年、34歲時早早退休，這些因素都非常重要。

「離職」之時，我已經擁有約300萬美元的淨值（約新台幣9000萬元），每年約可獲得8萬美元(約新台幣240萬元)的投資收益。

我並不後悔這個決定

老實說，提早退休有如美夢成真。我放棄了6位數字的收入，但我得到了無價之物：自由。

許多人告訴我，我不該這麼年輕就離開高收入工作，但當時我已經工作倦怠，這個產業也讓我幻滅。我從來沒有想過，在金融業工作對我來說會這麼悲慘，特別是在金融危機之後。

提早退休並不適合所有人。

但根據我的經驗，它的好處多過壞處。我可以在任何時間起床，再也不必忍受沒有生產力的會議或惡毒的同事。我和妻子前往超過20個國家旅行，寫了一本資遣談判的書，還能在高中擔任網球教練。

此外，我在2017年成為父親。養育小孩是我人生中最困難的全職工作，讓我在投資銀行工作的那13年顯得輕鬆無比。

提早退休的缺點

我得承認，這確實有幾個缺點（我終於了解為何研究者會說，無論自由或金錢為我們帶來多少快樂，我們終究會重回快樂的正常基準線）。

CompHealth的2017年調查顯示，400位接受調查、處於職涯後段的醫生之中，68%表示他們並不期待退休。他們的最大疑慮，包括失去工作上的社交互動、失去目標、無聊和憂鬱。

接下來則是沒有人喜歡談的、提早退休的最大缺點：

1.你可能會出現認同危機

大部分人在初次見面時，最常問的其中一個問題就是：「你的工作是什麼？」

當你在某個領域工作至少十年，卻發現自己再也不是行銷專家、投資專家或管理顧問，可能會讓你非常震撼。

我是一直等到離職之後，才發現自己對這份工作是多麼著迷。我常會想：沒有了我，公司的情況怎麼樣？我在那裡工作了11年，沒有我的專業，公司真的可以運作嗎？

幾個月過後，還是沒有電子郵件或電話求我回去上班，我也終於接受現實：公司再也不需要我了。

2.你可能會懷疑自己的決定

如果年紀輕輕就退休，你可能會懷疑自己的決定是否正確，總是想著你放棄的金錢和地位。

我還有房貸得付，也擔心自己犯了大錯。但一段時間之後，我的退休計畫愈來愈清晰。我開始在Financial Samurai上寫更多文章，那是我在2009年建立的個人網站；這麼做有助處理焦慮和不確定感。

非常幸運，過去十年我每週都會寫三篇文章，Financial Samurai也已經大幅成長。我將網站的全部收益用於投資，也帶來了相當不錯的被動收入。

3.其他人可能會覺得你無法適應社會

這或許是因為提早退休並非常態，也可能是因為他們悄悄嫉妒你不必忍受上班的折磨。無論原因為何，其他人不一定會給你與其他工作者同等的尊重。

最終，我實在受夠了解釋為何我要提早退休，或是說明父母並沒有留下一大筆信託基金給我。為了保持討論的簡短、重新取得社會認同，我會說，我是個作家和網球教練。

4.你可能會很意外地發現，你並沒有變得非常快樂

許多人認為，取得財務自由或是離開他們痛恨的工作之後，就能永遠幸福快樂。但正如我先前所言，研究顯示，任何快樂水準大增都只是暫時性的。

以1到10分來說，成功談定很不錯的資遣方案之後，我的快樂水準大幅升至10分；那足以支付我5年的生活開銷。但金額進了我的銀行帳戶後，過不了多久，我就回到退休後的正常快樂水準。

5.你可能會非常、非常無聊

提早退休，就像是看完你最喜愛的電視劇的最後一季。你很高興結局很不錯，但電視劇結束也讓你傷心，不太知道接下來該怎麼辦。

我每天多了10-14小時的自由時間，生產力隨之下滑，也變得比較沒有動力去完成目標。朋友和前同事沒有時間相約，當然沒有幫助。再也沒有公司辦的假期派對，也沒有客戶舉辦的活動了；信不信由你，我其實蠻喜歡這類活動的。

現在，我會嘗試參加各種聚會好認識新朋友，但我的社交生活圈裡，大多是我透過網球或壘球認識的人。

一直到3年過後、妻子也加入提早退休的行列，無聊才逐漸消退。我們去了很多地方旅行，但更重要的是，我們成了父母，那也為我帶來新的使命感。

提早退休無法解決所有問題

真相是：如果你在提早退休之前並不快樂，退休之後可能還是不快樂。比較好的做法就是，先找出並解決問題的核心，然後想清楚退休之後要做什麼。否則，你只是把退休當成某種支柱，而那通常行不通。

退休7年之後，我終於找到生活的常軌，固定去做那些我喜歡的事：

1.寫文章

2.投資不動產

3.擔任高中網球教練

4.當個丈夫和家庭主夫

（對我來說，前兩項比較像是興趣，但它們都有為我帶來收入）

提早退休並不是萬靈丹、無法帶來永遠的快樂，但也確實勝過通勤上班和開一整天會。

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