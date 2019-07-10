台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

【採訪整理／黃亦筠、陳良榕；圖片／王建棟】

貿易戰促使台商加速回流，今年上半回台投資金額已突破4000億。面對這一波近年來最熱絡的投資潮，經濟部政務次長王美花提醒，「我們現在要開始拼圖，了解回來的生態系有什麼改變？」

（王建棟攝） 分享 facebook

6月21日，經濟部政務次長王美花受訪這天，經濟部剛辦完10場廠商說明會。貿易戰一路打下來，她坦言，半年來面對一波波申請投資補助的業者，讓國發基金驚覺難以負荷，緊急修改「歡迎台商回台投資行動方案」的補助費率，推出「2.0版」，縮減補助條件。

即便面對廠商責難，同時督導經濟部投資業務處的王美花與經濟部長沈榮津，兩人平分4、50家廠商電話，一間間親自去電說明。（延伸閱讀：貿易戰的意外贏家 台灣這3個城市是台商回流首選！）

因為王美花清楚，台灣正站在近年最大一波投資浪尖上，錯過了不知下次機會在哪。以下為專訪摘要：

問：目前台商回台投資方案的申請及審核狀況如何？

答：「台商回流1.0版」原是針對台商回台的投資方案，「2.0版」有些改變。

為什麼會做修改？是因為發現補助金額遠超過2013年「鮭魚返鄉」方案的金額。國發基金發現不得了了，沒有辦法支應那麼多。

分享 facebook

行政院長蘇貞昌宣布要把台商回台投資方案改成2.0版的前一天，我跟經濟部長沈榮津，逐一打電話給部裡已經審准、還沒拿到國發基金補助銀行貸款手續費的業者，大約4、50家，我們就一個一個打電話說明。

當然會有抱怨的，甚至有一家就跟我說，次長你知道嗎？中國現在情況惡化，有一個廠商明明做得很差，但中國各省為了讓他留著、不讓他倒，給他很多錢。他那麼爛，我這麼棒，本來想說有1.5%的補助手續費，沒想到現在只剩0.5%。我們也覺得對他們很抱歉，因為這些廠商是真的要增加投資台灣。

問：國發基金付不出這麼多金額嗎？

答：原本1.0版1.5%的補助銀行貸款手續費的方案，約要支付十幾家業者，國發基金貸款金額變成300多億，比原本預估的200億，超出了100多億。而經濟部這邊正在排隊等審核的、核准通過的業者還很多，國發基金就發覺不得了了。

至今核准的77家，要來投資的金額3864億（編按：投資業務處公布，至6月底共通過81家投資案，投資額已突破4000億元），後面排隊的廠商還有好幾千億的投資額，都還沒審。

台灣製造走向「高值化」

問：這波台商回台投資，會如何形塑台灣製造的未來面貌？

答：我們現在要開始拼圖，了解回來的生態系有什麼改變。

現在案子核准的愈來愈多，回來的是要走高值化，像傳產、做窗簾的要高值化，電子業回來是做高階伺服器。

譬如之前有應用材料美商在南科設顯示器設備製造研發廠，這座廠內有很多應材的高階技術和營業祕密，不可能選在中國設廠。應材做設備，還需要一些機器設備供應商，台灣的生態系做得非常好，都找得到。

應材最大的考量，就是核心技術不能被偷，這是他選擇台灣的原因。

分享 facebook

問：美國官方希望台灣強化對外商智慧財產權的保護嗎？

答：他們覺得台灣現在很配合，該做的也都做了。比較難的就是司法系統的問題，也只能督促。我們通過「營業祕密法」，這對台灣的形象有很大的加分。

中美僵局，短期難以改變

問：貿易戰打了一年，對台灣總體影響到底是好還是不好？

答：好壞都有。貿易戰打下來，中國需求下降那麼多，鐵定會被波及。就客觀數據，我們貿易數字就是少了。所有國際機構都說，貿易戰持久下來，對全球都是負面影響。

問：6月28日川習會，未來不知道會更緩和還是更緊張，廠商回流或擴大對台投資的態勢會變嗎？

答：這是長期的問題，3000億會不會課稅，其實已經不是唯一的考量，課稅了當然引起的騷動更大。

但即使不是7月2日課稅，即使再晚，只要美國想改變中國、中國不想被改變，僵局還是會存在。

你看美國民主黨跟共和黨，為什麼對中國的態度一致？因為根本的問題是，中國政府的補貼是到公司都不會倒，這是很不公平的。

面板業是個例子，只要有中國大陸這種超級產能過剩、超級低價的做法，其他國家的面板業者永遠被打得很慘。

問：蘋果有沒有可能將供應鏈移到台灣？

答：手機供應鏈確實更複雜。中國的手機供應鏈也好不容易培養起來了，但蘋果的壓力還是有，即使3000億不會課稅，美國政府還是會希望它分散。

有媒體指出，蘋果要把20%到30%產能移出中國，撤出來要移去哪？它一定要找供應鏈完整的地點，台灣有這個條件，可是蘋果的量體很大。

【更多內容請見《 天下雜誌 》676期；訂 天下雜誌電子版 】