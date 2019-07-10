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輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58天下雜誌

【文／黃亦筠、陳良榕；圖片／鄭寧寧】

中美貿易戰打了一年，究竟對台灣經濟與產業帶來多大影響？深夜的桃園機場，《天下》帶你見證一個年產值上千億的高成長、高科技、高附加價值產業，正快速起飛。

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2018年7月6日，美國正式啟動對中國價值340億美元、818個類別的商品加徵25%關稅。

這場「經濟史上最大規模貿易戰」開打至今，即將屆滿一年。

它對台灣產業、經濟造成什麼衝擊？

深夜時分，到桃園機場的貨運站區瞧瞧，就能明瞭。在這裡，一個年產值上千億的高成長、高科技、高附加價值產業，正快速起飛。

MIT伺服器專機直飛美國

一台747貨機，載著鴻海集團旗下鴻佰科技製造的網路伺服器、工作站準備起飛。隔天抵達美國西岸機場，再送到系統整合廠海峰電腦（Hyve），組上硬碟，一台高2.5公尺、百萬美元等級的伺服器機櫃，一週內就會安裝到亞馬遜的雲端中心。

鴻佰的工廠，就在緊連機場旁、隸屬「境內關外」的遠雄自由貿易港區的廠辦內。下午3點，鴻佰把裝上處理器、記憶體等高價零件的主機板，加上從中國海運過來的機殼，一個個伺服器半成品就運往大樓地下室出貨區，辦理快速通關。接著，載著伺服器的機場貨櫃車，開上專線便道，直接送進停機坪上貨機的貨艙裡。

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「下午出貨，搭晚上飛機，隔天抵達美國，我們這樣很快，」70歲、一頭灰白頭髮的鴻海集團副總裁、鴻佰科技董事長吳惠鋒說。他出身昔日在美國赫赫有名的迪吉多電腦，是鴻海集團頭號伺服器專家，也兼任上海A股上市的工業富聯副董事長。

去年，伺服器被列入美國301條款第3波課稅名單，原本課徵10%的稅率，在今年5月調升到25%，伺服器成為回流台灣製造的主力產品。

根據DRAMeXchange統計，全球伺服器出貨量，一年有1200萬台規模，光是4大台廠——廣達、英業達、鴻海（鴻佰）、緯創（緯穎）合計就佔了超過8成，當中40%輸美國市場，過去主要從中國出貨，但在川普開啟貿易戰的短短一年之間，產業局勢驟變。

銷美伺服器產值已超越中國

《天下》查詢美國海關統計數字，光今年1到4月，台灣出口到美國的伺服器主機板，較2018年同期大增2.6倍，達13億美元。

對比中國，在同一時段，中國出口到美國的伺服器主板，從2018年的49.5億美元，大減76%，掉到11.8億美元。

也就是說，台灣外銷美國的伺服器產值，已經悄悄超過中國。

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2011年，鴻佰從深圳龍華廠將伺服器產線分流到天津和台灣。正好自貿港區兩棟廠辦招商多年、乏人問津，鴻佰從龍華打包了2條SMT（表面黏著技術）線，海運回台架設。今年1到3月，因應貿易戰轉單台灣，鴻佰又添購2條高單價的SMT設備，一條就高達2億台幣，就為了做伺服器和儲存器。

到現在，區內有670個員工、5條SMT貼合線、4條組裝線，不但成為遠雄自貿港區出口第一大公司，也是鴻海集團專門製造非中國市場伺服器的主要據點。

「去年7月有消息（課稅）出來，大家就開始找解方，不只我們，廣達、英業達等也開始想要拆（產線）、要搬？」駐守在自貿港區廠內的鴻佰科技資深經理陳春輝說。

桃園鴻佰科技廠內，伺服器製造的製程，多數自動化程度高。 （邱劍英攝）
桃園鴻佰科技廠內，伺服器製造的製程，多數自動化程度高。 （邱劍英攝）
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陳春輝是建廠老手，今年2月，吳惠鋒一通電話，把他從中國天津廠調回台灣準備擴廠。碰上這波貿易戰回流熱潮，自貿港區2棟樓去年第3、4季已經全租完，只好租下鄰近南崁一棟廠房，預計規劃6條產線，是目前自貿港廠區的一倍大。

「如果還不夠，明年可能還要再找一個廠來擴張，」陳春輝從小在桃園長大，當年隨著電子業西進，已在中國生活15年，他作夢都沒想過，這場貿易戰帶來的產業鏈重組，竟又將自己帶回故鄉。

不只是伺服器最關鍵的主機板製造，「伺服器用的鐵殼也要搬回台灣做，我們已經在高雄買地了，」吳惠鋒豪氣地說。

今年3月，鴻海集團創辦人郭台銘一行人到高雄和發產業園區，看了1.2萬坪3塊相連的土地，6月18日剛完成核准點交。未來，鴻海就能在台灣打造從主機板組裝到外殼、內外都是台灣製造的高階伺服器。

【更多內容請見《天下雜誌》676期；訂天下雜誌電子版

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